SRF gönnt sich neues Design für «Tagesschau», «10vor10» und Co.



Acht Jahre nach dem letzten Redesign verpasst Fernsehen SRF seinen Nachrichtensendungen ein neues Gesicht. Dieses wird vom Online übernommen.

Bild: srf

So laufen «Tagesschau», «10vor10», «SRF Börse» und «Schweiz Aktuell» ab Montag neu ebenfalls unter der Dachmarke «SRF News», schreibt SRF in einer Mitteilung. Und so sehen diese aus:

Dieses neue Design wird bereits seit längerem bei den Onlineauftritten und bei Newsbeiträgen in den Social-Media-Kanälen angewendet. Damit solle neu auch am Fernsehbildschirm auf die konvergente Arbeitsweise der Fachredaktionen hingewiesen werden.

Neuer Name für «Glanz & Gloria»

Diese verschiedenen Redaktionen arbeiten bereits seit zwei Jahren in einem einzigen Newsroom in Zürich. Geht es nach den Plänen der SRF-Chefs, sollen laut einem Sprecher «frühestens ab Mitte 2021» dann auch die neuen Studios am Leutschenbach in Betrieb genommen werden. Dies mit mindestens anderthalb Jahren Verspätung.

Bild: SRF

Zudem wird die bisherige People-Sendung «Glanz & Gloria» ab Montag neu unter dem Namen «G&G - Gesichter und Geschichten» ausgestrahlt. Mit dem Namenswechsel vollziehe die Sendung «den heute schon in der Praxis vollzogenen Wandel vom reinen People-Magazin zu einem Gesellschaftsmagazin», schreibt SRF in seiner Mitteilung. Die Sendung «Glanz & Gloria» war in den letzten Jahren verschiedentlich in die Kritik geraten. SRF kündigte daraufhin Anpassungen am Format an. (sat/chmedia)

