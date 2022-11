Es ist nicht das erste Mal, dass Reiner Eichenberger mit seinen Meinungsstücken auffällt. Bild: KEYSTONE

«Velo klimaschädlicher als Auto» – Schweizer Ökonom in der Kritik

Reiner Eichenberger wiegt in der «Handelszeitung» den Veloverkehr gegen Autoverkehr auf – ist dabei aber inkonsequent. Das findet zumindest ein Verkehrswissenschaftler.

Elena Lynch Folge mir

Reiner Eichenberger ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg und schreibt in seiner Kolumne in der «Handelszeitung», dass Velofahren klimaschädlicher sei als Autofahren. Dafür wurde er in den sozialen Medien von Harvard bis Oxford kritisiert. Die internationalen Expertinnen und Experten sagten, er würde die Fakten verdrehen.

Sein Standpunkt: Der Velo­verkehr verursacht pro Personen­kilometer mehr externe Kosten als der Autoverkehr. Dabei beruft er sich auf die jüngsten Daten des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) und des Bundesamts für Statistik (BFS), die über die externen Kosten des Verkehrs durch Klima-, Lärm-, Umwelt- und Unfallschäden Auskunft geben.

Kreative Buchführung

In seiner Kolumne will er die «kreative Buchführung» des ARE und BFS mit folgenden Behauptungen entlarven:

Eine Person auf dem Velo verbrauche mehr Energie als eine im Auto und müssten darum mehr essen – was das Klima belaste.

Ein «energieeffizientes» Auto mit vier Personen verbrauche auf 100 Kilometer 5 Liter Benzin (12 Kg CO₂-Emissionen). Eine Person auf dem Velo verbrenne auf gleicher Strecke 2500 Kilokalorien. Um diesen Energieverbrauch auszugleichen, müsse diese etwa 1 Kg Rindfleisch (13,3 Kg CO₂-Emissionen) essen.

Die fleischessende Person auf dem Velo verbrauche pro Personenkilometer 133 g CO₂ – viermal mehr als eine der vier Personen im Auto.

Selbst wenn die Person auf dem Velo sich vegetarisch oder vegan ernähren würde, würde sie immer noch mehr Emissionen verursachen als eine der vier Personen im Auto. Viele veganen Speisen seien «erstaunlich CO₂-intensiv».

Unglaubhafte Ausgangssituation

Einer der diesen Behauptungen widersprochen hat, ist Giulio Mattioli. Der Verkehrswissenschaftler hat in einem Thread auf Twitter Eichenbergers Argumente auseinandergenommen – und anschliessend mit watson gesprochen.

Herr Mattioli, ist der Veloverkehr in Bezug auf die externen Kosten wirklich klimaschädlicher als der Autoverkehr?

Giulio Mattioli: Die Situation, von der Eichenberger ausgeht, ist unglaubhaft. Nehmen wir das energieeffiziente Auto: Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen von Neuwagen in der Schweiz (123g/km) lagen 2021 deutlich über dem Durchschnitt der EU (116g/km). So energieeffizient, wie man es der Welt vielleicht wünschen würde, sind die Autos in der Schweiz also nicht. Auch von vier Personen im Auto auszugehen, entspricht nicht der Norm: In der Schweiz sitzen im Durchschnitt 1,6 Personen im Auto.

Immerhin hat Eichenberger die indirekten Emissionen berücksichtigt.

Aber auch nicht konsequent. Er bedenkt, dass eine Person auf einem Velo sich auf der Strecke von 100 Kilometer mehr anstrengen muss als eine im Auto. Aber danach davon auszugehen, dass sie danach Rindfleisch – das mit Abstand emissionsstärkste Essen – isst, ist irreführend, wenn wiederum nicht berücksichtigt wird, wie viel Emissionen zum Beispiel mit der Kraftstoffgewinnung und der Fahrzeugherstellung einhergehen. Ausserdem gibt es Forscherinnen und Forscher, die sagen, dass die verbrannten Kalorien gar nicht 1:1 durch Essen wieder aufgenommen werden müssen.



Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus, wenn Personen – in diesem Fall ein Professor – die Fakten fehlerhaft auslegen?

Es erweckt den Eindruck, dass es keine Einigkeit gibt. Dabei gibt es die eindeutig: In der Verkehrswissenschaft ist es zum Beispiel unbestritten, dass Elektroautos klimaschonender sind als Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Wenn man aber – aus welchem Grund auch immer – etwas gegen Elektroautos hat, kommt einem eine solche Kolumne sehr gelegen. Weil sie suggeriert, dass alles relativierbar ist – und damit auch etwas, das nicht den eigenen Präferenzen entspricht.

Müssen Zeitung Meinungsstücke in Zukunft auf ihre Richtigkeit prüfen?

Solange sie sich nur Meinung enthalten, nicht. Sobald Autorinnen und Autoren aber über wissenschaftliche Themen schreiben, sollten sie es – gerade als Professorinnen und Professoren – mit einem wissenschaftlichen Anspruch machen.

Sie haben sich entschieden, auf Eichenberger einzugehen. Damit haben Sie dafür gesorgt, dass ihm widersprochen wird, gleichzeitig geben Sie ihm und seinen Ansichten Aufwind.

Es ist ein Dilemma. Bezüglich der Klimadebatte wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfohlen, nicht mehr auf Leugnerinnen und Leugnern einzugehen. Da der Konsens klar ist. Dem stimme ich zu. Doch die Diskussion um die externen Kosten im Verkehr ist weniger verbreitet, darum wollte ich aufzeigen, was an Eichenbergers Auslegung fragwürdig war.

Debatte vertiefen

Es ist notabene nicht das erste Mal, dass Eichenberger mit Aussagen dieser Art auf sich aufmerksam macht.

Die «Republik» schrieb zu seiner Person: «Ob Lärm, Klima­erwärmung, Energie­wende, Migration, Medien­förderung oder Pandemie­bekämpfung: Eichenberger redet mit. Am liebsten zuvorderst. Als Experte für alles.»

2020 fiel er mit seinem Vorschlag auf, aus Kostengründen die Bevölkerung – im Sinne der umstrittenen Herdenimmunitätstheorie – gezielt zu durchseuchen. Es war sein Erfolgsschlager.

Und die «Velo-versus-Auto-Analsyse» brachte er bereits 2018: In einem Meinungsstück in der «Sonntagszeitung» führte ähnliche Argumente an wie heuer in der «Handelszeitung». Schon damals bezichtigte er das ARE des Schwindels.

Das ARE schrieb auf Anfrage an watson, es sehe derzeit keinen Anlass für ein Statement. Es wies aber auf den Bericht hin, in dem sich auch die Berechnungsmethode nachvollziehen lasse, «einschliesslich der Kosten für die vor- und nachgelagerten Prozesse, beispielsweise also die Herstellung von Fahrzeugen».

Und die «Handelszeitung»? Die will laut einem Tweet die «lebhafte» Debatte über «externe Kosten und Nutzen unterschiedlicher Verkehrsträger» vertiefen – in Form von weiteren Meinungsbeiträgen.