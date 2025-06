Vania Alleva, die Präsidentin der Unia prangert die Verhältnisse an der Medienkonferenz an. Bild: keystone

Unia prangert Grossunternehmen an: Frauenlöhne weiterhin viel zu tief

Die Gewerkschaft Unia hat bei der Vorstellung des Frauenlohn-Reports grosse Unternehmen angeprangert. Diese würden das Gleichstellungsgesetz ignorieren. Bürgerliche Parteien wollten gleichzeitig die Lohnanalysen schwächen oder abschaffen.

Gemäss dem Report zeigte sich, dass Mindestlöhne für Frauen wichtig sind. Frauen nämlich würden überdurchschnittlich oft in Tieflohnbranchen arbeiten, teilte Unia am Dienstag im Vorfeld des Frauenstreiktages vom 14. Juni mit.

Bild: unia.ch/auswertung SGB der lohnstrukturerhebung 2020 des bfs

20 Prozent der Frauen und damit ein doppelt so grosser Anteil wie bei den Männern sind zu tiefen Löhnen beschäftigt. Unter Immigrantinnen beträgt der Tieflohn-Anteil gar 30 Prozent. Ein Lohn muss gemäss der Gewerkschaft aber zum Leben reichen.

Bild: unia.ch/auswertung SGB der lohnstrukturerhebung 2020 des bfs

Nach offiziellen Zahlen verdienen Frauen weiterhin 17,5 Prozent weniger als Männer. 45 Prozent davon sind auf indirekte Diskriminierung wie Beruf, Branche oder Alter zurückzuführen. 55 Prozent gehen jedoch auf das Konto direkter Diskriminierung – sie seien anders nicht zu erklären, hielt die Unia fest.

Der Frauenstreik 2024 in Bellinzona. Bild: keystone

Der feministische Frauenstreik findet in der Schweiz am 14. Juni 2025 statt. Die Initiantinnen fordern unter dem Motto «Kein Schritt zurück – gemeinsam für mehr Gleichstellung!» unter anderem Anpassungen und Massnahmen gegen tiefere Löhne oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Sie wollen die Rückschritte stoppen und die Möglichkeiten für die Kinderbetreuung ausbauen. (sda/fox)