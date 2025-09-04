wechselnd bewölkt18°
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Kleinere Mobilfunkanbieter punkten tendenziell mehr bei den Kundinnen und Kunden als die grossen Player – und das nicht nur wegen ihrer Preise.
04.09.2025, 04:5404.09.2025, 09:25
Es gibt viele verschiedene Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Comparis hat mittels einer Umfrage die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ermittelt.

Gewinner der Handy-Abos

Die Rangliste bei den Handy-Abos führt Wingo an, eine Untermarke des grössten Netzbetreibers der Schweiz Swisscom. Quickline konnte sich den zweiten Platz sichern. Den Platz 3 teilen sich Coop Mobile, Galaxus Mobile, GoMo, Lebara, M-Budget Mobile und TalkTalk.

Bild
grafik: comparis

Gewinner bei den Internet-Anbietern

Am beliebtesten sind die Internet-Abos von iWay mit der Note 5,3. Wingo und Netplus teilen sich den zweiten Platz (Note: 5,2). Schaut man nur aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, dann schneidet Wingo auch hier am besten ab. Den 3. Platz belegen Green, M-Budget, Quickline und Swisscom mit der Note 5,0.

Bild
grafik: comparis

Jean-Claude Frick, Comparis-Experte für Telecom, Digitales und Elektromobilität, kommentiert:

«In der Schweiz ist Highspeed-Internet demokratisiert. Die starke Infrastruktur erlaubt es auch kleineren Anbietern, Top-Leistungen zu fairen Preisen zu liefern. Das überzeugt die User.»

Und was ist mit den grossen Anbietern?

Swisscom erreicht als einziger der drei grossen Anbieter mit seiner Hauptmarke eine Note über 5. Der Telekommunikationsanbieter konnte mit seinem freundlichen und kompetenten Support überzeugen.

Comparis-Digitalexperte Jean-Claude Frick:

«Die Top-Platzierungen zeigen: Günstige Anbieter punkten nicht mehr nur über den Preis. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht und dank schlanker, digitaler Prozesse beim Kundenservice deutlich zugelegt»

Wie wurde untersucht?

Die Befragung wurde gemäss Comparis-Mitteilung bei einem repräsentativen Panel des Meinungsforschungsinstituts Innofact durchgeführt. Im Mai 2025 seien durch Innofact 4500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt worden.

Für die Noten ab 5 werde das Silber-Siegel verliehen, für die Noten 5,2 bis 5,4 das Gold-Siegel und für die Noten ab 5,5 das Platin-Siegel. 2025 habe allerdings kein Telecom-Unternehmen das Platin-Siegel erhalten.

