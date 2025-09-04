Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz

Es gibt viele verschiedene Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Comparis hat mittels einer Umfrage die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden ermittelt.
Die Rangliste bei den Handy-Abos führt Wingo an, eine Untermarke des grössten Netzbetreibers der Schweiz Swisscom. Quickline konnte sich den zweiten Platz sichern. Den Platz 3 teilen sich Coop Mobile, Galaxus Mobile, GoMo, Lebara, M-Budget Mobile und TalkTalk.
Am beliebtesten sind die Internet-Abos von iWay mit der Note 5,3. Wingo und Netplus teilen sich den zweiten Platz (Note: 5,2). Schaut man nur aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, dann schneidet Wingo auch hier am besten ab. Den 3. Platz belegen Green, M-Budget, Quickline und Swisscom mit der Note 5,0.
Jean-Claude Frick, Comparis-Experte für Telecom, Digitales und Elektromobilität, kommentiert:
Swisscom erreicht als einziger der drei grossen Anbieter mit seiner Hauptmarke eine Note über 5. Der Telekommunikationsanbieter konnte mit seinem freundlichen und kompetenten Support überzeugen.
Die Befragung wurde gemäss Comparis-Mitteilung bei einem repräsentativen Panel des Meinungsforschungsinstituts Innofact durchgeführt. Im Mai 2025 seien durch Innofact 4500 Personen aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin online befragt worden.
Für die Noten ab 5 werde das Silber-Siegel verliehen, für die Noten 5,2 bis 5,4 das Gold-Siegel und für die Noten ab 5,5 das Platin-Siegel. 2025 habe allerdings kein Telecom-Unternehmen das Platin-Siegel erhalten.
