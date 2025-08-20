Bald werden die neuen Krankenkassenprämien bekannt. Ein Vergleich zeigt, welche Versicherung die beliebteste ist. Bild: Christian Beutler / Keystone

Das ist die beliebteste Krankenkasse der Schweiz

Vergleichsdienste liefern immer wieder Rankings von Krankenkassenversicherungen. Dabei zeigen sich jeweils Unterschiede. Ein Vergleich dieser Rankings soll nun die wahre Siegerin zeigen.

Kundenzufriedenheit, Service, Preis-Leistungs-Verhältnis. Während die Krankenkassenprämien jedes Jahr steigen, bieten Vergleichsdienste immer wieder Übersichten, welche Versicherer gut bewertet werden.

Doch je nach Ranking gehen unterschiedliche Kassen als Siegerinnen hervor. Der Blick hat nun die Rankings selbst miteinander verglichen, nämlich jenes von Moneyland, bei dem Concordia, Helsana und Swica zuoberst rangieren, und jenes von Comparis, bei dem Aquilana, Helsana und Swica die Nase vorn haben.

Das Moneyland-Ranking

Das Comparis-Ranking

Gleichzeitig flossen die Zahlen des Kundenzuwachses und -abflusses in den Vergleich mit ein. Heraus kam dabei eine neue Rangliste, bei der Helsana, Concordia und die Visana-Gruppe auf den ersten drei Plätzen landen.

Die besten Krankenkassen laut Ranking-Vergleich

Helsana Concordia Visana-Gruppe Sympany Atupri Swica Sanitas Assura CSS KPT Groupe Mutuel

Helsana, die bei beiden Vergleichsdiensten in den Top-Rängen abschnitt, ist gleichzeitig auch die grösste Schweizer Krankenkasse und hatte im vergangenen Jahr am meisten Zuwachs. Sie hat die CSS im Vergleichsranking damit überholt.

Die Kasse mit den meisten Abgängen

An Kundinnen und Kunden verloren haben lediglich drei Kassen: CSS, Groupe Mutuel und KPT. Nicht verglichen wurde die Versicherung von Aquilana, die zwar im Comparis-Ranking berücksichtigt worden war, nicht jedoch bei Moneyland.

Obwohl Aquilana bei Comparis in den vorderen Rängen der Gesamtzufriedenheit landet, hat die Krankenkasse im vergangenen Jahr am meisten Versicherte verloren. Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte bei Comparis, sagt dazu gegenüber «Blick»: «Aquilana zeigt, wie man es nicht machen sollte: mit tiefen Prämien in einem Jahr viele Versicherte gewinnen und sie mit einem starken Prämienaufschlag im nächsten Jahr wieder verlieren.» (vro)