Ferien in der Schweiz wurden deutlich teurer

«Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht», so Kuhn. Trotz sinkender Flugpreise würden Pauschalreisen teurer, da Unterkunft, Verpflegung und Transfers stärker ins Gewicht fallen und die Kalkulation meist Monate im Voraus erfolgt.

Im Fünfjahresvergleich fällt der Anstieg noch stärker aus: Bei Pauschalreisen beträgt er 30 Prozent, bei Hotelübernachtungen 21 Prozent, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Freizeit-Preisindex des Vergleichsdienstes Comparis hervorgeht. Dieser misst die Teuerung in den Bereichen Freizeit und Kultur sowie Gastgewerbe und Reisen.

Verstappen auch 2026 bei Red Bull +++ Schweizer Schwimmer in Vorläufen out

Xhaka in England gelandet + Itten wechselt in die 2. Bundesliga + FCZ holt Kolumbianer

Hochwassergefahr wegen Regenwetter – die Aussichten für den 1. August

Die neue Woche hat eher herbstlich als sommerlich gestartet. Erneut regnet es in vielen Regionen immer wieder. Gilt das auch für den Nationalfeiertag am Freitag? Die ersten Prognosen.

Unter 20 Grad und viel Regen: Am Montag braucht es definitiv ein Schlechtwetterprogramm. Schon am Wochenende fiel in einigen Regionen viel Niederschlag. In Uri und Glarus gilt noch bis am Dienstagmorgen teils grosse Regengefahr. Murgänge und Überschwemmungen sorgten an verschiedenen Orten für Sperrungen und Feuerwehreinsätzen.