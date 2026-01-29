bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Vor allem Banken und Pharma: Mehr Kündigungen auf Schweizer Arbeitsmarkt

Mehr Kündigungen auf Schweizer Arbeitsmarkt – diese Branchen sind besonders betroffen

Am Schweizer Arbeitsmarkt sind im letzten Jahr die Anzahl Kündigungen gestiegen. Vor allem betroffen waren die Pharma- und Bankenbranche.
29.01.2026, 06:2429.01.2026, 06:24

Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarkt-Barometer des Personaldienstleisters Alixio. Die Analyse basiert auf Daten von 2668 von Kündigungen betroffenen Personen und 415 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Angeführt wird die Kündigungsstatistik von der Pharma- und Life-Sciences-Branche. Knapp jede dritte gekündigte Person arbeitete in diesem Sektor. Danach folgen die Banken und Versicherungen mit 22 Prozent der Kündigungen.

Der Schweizer Verwaltungshauptsitz des Generika-Konzerns Sandoz in der Suurstoffi in Rotkreuz im Kanton Zug in der Gemeinde Risch im Kanton Zug am Donnerstag, 25. August 2022. Novartis will das Sandoz ...
Novartis strich 2025 hunderte Stellen. (Symbolbild)Bild: keystone

Der Bereich Business Services und Dienstleistungen verzeichneten mit 21 Prozent ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Unternehmen würden unter angespannten Budgets zuerst bei externen Dienstleistern sparen, heisst es dazu.

Auf der anderen Seite besserte sich die Lage für Informatiker: In der IT-Branche betrug der Anteil der Kündigungen nur noch 5 Prozent gegenüber 12 Prozent im Jahr 2024. Die IT-Unternehmen profitieren von den Investitionen in KI.

Branchenwechsel häufiger geworden

Ein unerwartetes Bild habe sich derweil bei der Branchenmobilität gezeigt. Mit 53 Prozent der Gekündigten wechselten über die Hälfte in eine andere Branche. Im Vorjahr 2024 waren es nur 44 Prozent gewesen.

Dieser Wert sei für die Schweiz mit «ihrer ausgeprägten Branchenkultur» relativ hoch. Der Statistik zufolge erklärt sich die hohe Mobilität dadurch, dass 2025 überproportional viele Fachkräfte (41 Prozent statt 24 Prozent im Vorjahr) von Kündigungen betroffen waren. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Kanye West geht es besser – und das dank der Schweiz
Nach einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal», in der er sich für seine jahrelangen rassistischen und antisemitischen Entgleisungen und Skandale entschuldigte, sprach der umstrittene Rapper in einem Interview über seine psychische Gesundheit und seine Behandlung in einer Schweizer Klinik.
In den letzten zehn Jahren hat uns Kanye West, auch unter «Ye» bekannt, regelmässig sprachlos zurückgelassen. Jeder Skandal schien schlimmer als der vorherige. Nur einige Beispiele: selbst entworfene T‑Shirts mit Hakenkreuzen, die online verkauft wurden; die Veröffentlichung eines Songs mit dem Titel «Heil Hitler»; endlose rassistische und antisemitische Äusserungen; das Tragen eines schwarzen Klu-Klux-Klan-Kostüms bei einem Interview; oder die Behauptung, er würde seine Frau Bianca Censori «dominieren».
Zur Story