Mehr Kündigungen auf Schweizer Arbeitsmarkt – diese Branchen sind besonders betroffen

Am Schweizer Arbeitsmarkt sind im letzten Jahr die Anzahl Kündigungen gestiegen. Vor allem betroffen waren die Pharma- und Bankenbranche.

Zu diesem Schluss kommt der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarkt-Barometer des Personaldienstleisters Alixio. Die Analyse basiert auf Daten von 2668 von Kündigungen betroffenen Personen und 415 Unternehmen aus verschiedenen Branchen.

Angeführt wird die Kündigungsstatistik von der Pharma- und Life-Sciences-Branche. Knapp jede dritte gekündigte Person arbeitete in diesem Sektor. Danach folgen die Banken und Versicherungen mit 22 Prozent der Kündigungen.

Novartis strich 2025 hunderte Stellen. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Bereich Business Services und Dienstleistungen verzeichneten mit 21 Prozent ebenfalls einen deutlichen Anstieg. Unternehmen würden unter angespannten Budgets zuerst bei externen Dienstleistern sparen, heisst es dazu.

Auf der anderen Seite besserte sich die Lage für Informatiker: In der IT-Branche betrug der Anteil der Kündigungen nur noch 5 Prozent gegenüber 12 Prozent im Jahr 2024. Die IT-Unternehmen profitieren von den Investitionen in KI.

Branchenwechsel häufiger geworden

Ein unerwartetes Bild habe sich derweil bei der Branchenmobilität gezeigt. Mit 53 Prozent der Gekündigten wechselten über die Hälfte in eine andere Branche. Im Vorjahr 2024 waren es nur 44 Prozent gewesen.

Dieser Wert sei für die Schweiz mit «ihrer ausgeprägten Branchenkultur» relativ hoch. Der Statistik zufolge erklärt sich die hohe Mobilität dadurch, dass 2025 überproportional viele Fachkräfte (41 Prozent statt 24 Prozent im Vorjahr) von Kündigungen betroffen waren. (sda/awp)