recht sonnig
DE | FR
burger
Wirtschaft
Strasse

Tanken in der Schweiz: Benzinpreis sinkt wieder

Der Benzinpreis in der Schweiz sinkt wieder

17.03.2026, 11:0817.03.2026, 11:08

Der Iran-Krieg hat die Treibstoffpreise in der Schweiz merklich in die Höhe getrieben. Den Zenit erreichte der Preis für einen Liter Benzin 95 laut Daten des TCS vorläufig vor einer Woche.

Nun sind die Preise von letztem Wochenende erstmals wieder tiefer ausgefallen. Kostete ein Liter Benzin 95 am 11. März im Schnitt in der Schweiz noch 1.79 Franken, waren es am vergangenen Sonntag noch 1.77 Franken.

Das zeigen Auswertungen des TCS. Der Touring Club Schweiz publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. (sda/awp)

Mehr zum Benzinpreis in der Schweiz:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 25
Iran-Krieg in Bildern

Der Krieg im Iran hat zur Folge, dass die Ölpreise weltweit steigen.
quelle: keystone / altaf qadri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nach Angriff auf Ölraffinerie: Gefahr durch sauren Regen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Zalando steigert Umsatz – optimistisch für laufendes Jahr
Der deutsche Online-Händler Zalando hat 2025 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient. Das Unternehmen profitiere dabei auch von der Übernahmen von About You. Zudem kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro an.
Zur Story