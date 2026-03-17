Der Benzinpreis in der Schweiz sinkt wieder

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Der Iran-Krieg hat die Treibstoffpreise in der Schweiz merklich in die Höhe getrieben. Den Zenit erreichte der Preis für einen Liter Benzin 95 laut Daten des TCS vorläufig vor einer Woche.

Nun sind die Preise von letztem Wochenende erstmals wieder tiefer ausgefallen. Kostete ein Liter Benzin 95 am 11. März im Schnitt in der Schweiz noch 1.79 Franken, waren es am vergangenen Sonntag noch 1.77 Franken.

Das zeigen Auswertungen des TCS. Der Touring Club Schweiz publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. (sda/awp)