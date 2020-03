Coronavirus in der Schweiz: Die aktuelle Lage

Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet in der Schweiz weiter voran. Am Donnerstag informierte der Kanton Waadt über den ersten Todesfall. Das Bundesamt für Gesundheit schreibt auf seiner Informationswebsite, mittlerweile gebe es in der Schweiz 87 bestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus.

Aus den Kantonen selbst werden 119 Fälle gemeldet. Diese Zahl unterscheidet sich von jener, die das BAG …