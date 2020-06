Schweiz

Wissen

Daniel Koch und Coronavirus: So tickt der BAG-Mann



Bild: KEYSTONE

Das Gesicht der Krise – so tickt «Mr. Coronavirus» Daniel Koch

Daniel Koch ist derzeit auf allen Kanälen zu sehen. Der oberste Corona-Beschützer redet nie um den Brei herum und bleibt stets die Ruhe selbst. Seine Ex-Arbeitskollegin sagt, woher der 64-Jährige seine Kraft nimmt – und wie ihn Bürgerkriege in Afrika prägten. Ein Portrait.

Er hat den derzeit wohl verantwortungsvollsten Job der Schweiz. Seit Wochen ist Daniel Koch, Leiter Übertragbare Krankheiten des Bundesamts für Gesundheit (BAG), auf allen Kanälen präsent. Mit einer stoischen Ruhe informiert «Mr. Coronavirus» die Schweizerinnen und Schweizer, redet nie um den Brei herum: «Die Lage ist ernst und wird immer ernster. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in der Schweiz keine Todesfälle haben werden», sagt der 64-Jährige am Mittwoch und trägt dazu eine schwarz-weiss-gestreifte Krawatte. Nicht einmal 24 Stunden später vermeldet das BAG den ersten Corona-Todesfall in der Schweiz.

Seiner belegten Stimme ist die Müdigkeit anzuhören. Von Sitzung zu Sitzung, von Mikrofon zu Mikrofon: Koch hat in den letzten Tagen manchmal bis um 2 Uhr gearbeitet und stand in der Früh schon wieder auf der Matte.

Woher nimmt er diese Kraft? «Er braucht wenig Schlaf und kann gut mit seinen Ressourcen umgehen», sagt eine frühere BAG-Arbeitskollegin von Koch im Gespräch mit watson. Sie will aus persönlichen Gründen anonym bleiben.

«Es ist nicht einfach, mich in Panik zu versetzen.»

Abgehackte Hände in Afrika

Koch habe in seinem Leben schon viel erlebt. Vor seiner Zeit beim BAG war er 14 Jahre als Arzt für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) unterwegs, hat viel Schlimmes gesehen. In schrecklichen Bürgerkriegen wie in Sierra Leone, wo Kindersoldaten Hände abgehackt wurden. «In Afrika lernte er, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Sonst kann man dort nicht arbeiten», sagt die Bekannte weiter. Die Zeit auf dem schwarzen Kontinent habe ihn hart und geduldig gemacht. «Es ist nicht einfach, mich in Panik zu versetzen», sagte Koch denn auch zum Blick.

Bild: KEYSTONE

Der Arzt arbeitet seit 2002 beim BAG, wo er unter anderem in Taskforces gegen die Sars-Krise und die Vogelgrippe mitwirkte. 2019 kämpfte er in seiner Funktion gegen die Ausbreitung der Masern in der Schweiz.

«Er kann wahnsinnig gut mit Menschen umgehen.»

Nun hat er es beim Coronavirus mit einer ungleich grösseren Aufgabe zu tun. «Er zieht seine Energie aus der Herausforderung und geht in seinen Aufgaben total auf», sagt die Arbeitskollegin weiter. Sein Charakter helfe ihm, den Job zu bewältigen. «Er ist ein sehr empathischer Mensch und kann wahnsinnig gut mit Menschen umgehen.» Weiter könne er sich emotional gut distanzieren – etwa vor vorlauten Journalistenfragen, die er sich dieser Tage oft anhören muss. «Er hat viel Verständnis, dass man ihn und die kommunizierten Massnahmen gegen das Coronavirus nicht immer sofort versteht», sagt Bekannte weiter.

Seine letzte grosse Mission

Das Coronavirus ist die letzte grosse berufliche Mission Kochs. Am 13. April feiert er seinen 65. Geburtstag und sollte eigentlich in Pension gehen. Womöglich bleibt er aber nun noch länger an Bord, je nachdem wie sich die Situation in der Schweiz weiterentwickelt. Ein Chefwechsel mitten in der Corona-Krise käme wohl zur Unzeit.

Kraft tanken kann Koch bei seinem grossen Hobby, seinen zwei Boxer-Hunden. Zeit für Geländerennen (Canicross) mit den Vierbeinern hat der Vater zweier erwachsener Töchter aber momentan nicht. Die Hunde musste er nun wegen der grossen zeitlichen Belastung in den Hort geben, wie der Blick weiter schreibt. «Irgendwann wird auch er an seine Grenzen kommen», sagt die Bekannte.

Koch engagiert sich nicht nur für notleidende Menschen, sondern auch für Tiere. Er ist in der Stiftung Certodog aktiv, die sich für das Wohl der Hunde einsetzt. Dort gab er vor einigen Jahren Kurse zum Thema «Erste Hilfe beim Hund – Theorie und Praxis».

Koch gibt sich privat bedeckt. Er ist weder auf Facebook, Twitter noch Instagram auf die Schnelle auffindbar.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das Coronavirus breitet sich aus (Ende Februar) Wir beantworten eure Fragen zum Coronavirus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter