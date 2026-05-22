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Wohnen ist Luxus

Mietpreise in der Stadt Zug sollen nun statistisch erfasst werden

Ein Uebersicht ueber die Stadt Zug mit Wohnhaeusern und auch vielen Buerogebaeuden am Mittwoch, 20. Maerz 2024 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Der Zuger Wohnungsmarkt soll statistisch erfasst werden.Bild: KEYSTONE
Wohnen ist Luxus

Stadt Zug will erstmals Mietpreise statistisch erfassen

22.05.2026, 14:3522.05.2026, 14:35

Die Stadt Zug hat erstmals eine flächendeckende Erhebung der Mietpreise gestartet. In den Monaten Mai und Juni werden die Daten von insgesamt 14'500 Wohnungen in 2700 Gebäuden erfasst.

Ziel der Erhebung sei es, erstmals eine repräsentative Datengrundlage für den gesamten Mietwohnungsmarkt zu schaffen, teilte die Stadt Zug am Freitag mit. Bisher gab es demnach keine vollständigen Daten zu den Wohnungsmieten. Mit der Durchführung beauftragte die Stadt das Marktforschungsinstitut GFS Bern.

Angeschrieben werden die Eigentümerschaften und Verwaltungen der Mietwohnungen. Neben der Netto- und Bruttomiete werden unter anderem auch die Wohnungsfläche, die Anzahl Zimmer, das Wohnquartier sowie die Dauer des aktuellen Mietvertrags erhoben.

Die Ergebnisse der Auswertung sollen laut der Mitteilung im zweiten Halbjahr 2026 vorliegen. Die Stadt Zug beabsichtigt, die Mietpreiserhebung in Zukunft zu wiederholen. (nil/sda)

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