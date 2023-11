Edelweiss-Maschine schlingert bei Start über Piste – Video zeigt den Vorfall

Ein Edelweiss-Flugzeug musste vergangene Woche den Start abbrechen. Nun zeigt ein Video, wie brenzlig die Situation war.

Video: youtube/ Gigplane

Am vergangenen Freitag musste am Flughafen Zürich eine Maschine der Edelweiss den Start abbrechen. Eigentlich sollte das Flugzeug nach Faro in Portugal fliegen. Beim Beschleunigen auf der Startbahn gab’s aber Probleme: «Plötzlich begann das Flugzeug hin und her zu wackeln», sagte ein Passagier gegenüber Blick.

Diese Woche veröffentlichte der Aviation Herald ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Edelweiss bestätigte gegenüber watson, dass das Video tatsächlich den entsprechenden Startabbruch zeige.

Pilot verhinderte Unglück

Der Pilot konnte den Kurs korrigieren und hat dann eine Vollbremsung eingeleitet. «Alle Sachen flogen durch die Kabine. Wir waren in dem Moment echt geschockt», sagte der Passagier im «Blick» weiter.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr kümmerten sich um die Passagiere. «Der Reifen ist nicht – wie ursprünglich gemeldet – bei der Bremsung geplatzt, sondern die Luft im Pneu wurde systemseitig abgelassen, um den Pneu vor dem Platzen zu schützen», so Marti weiter. «Dies geschieht jeweils dann, wenn sehr hohe Bremstemperaturen entstehen.»

«Unübliches Verhalten»

Edelweiss-Sprecher Andreas Meier sagte gegenüber «Blick»: «Auf der Startbahn zeigte das Flugzeug ein unübliches Verhalten.» Was dieses unübliche Verhalten verursachte, war letzte Woche noch unklar.

Weiss man diese Woche mehr zum Vorfall? «Der Vorfall wird derzeit untersucht; Resultate stehen noch aus», sagt Mediensprecher Andreas Marti gegenüber watson. (jaw)