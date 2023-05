VBZ-Bus bei ETH Zürich in Brand geraten - keine Verletzten

Bei einem Gebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) am Zürcher Hönggerberg ist am Dienstag gegen Abend ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) in Brand geraten. Da der Chauffeur bereits vor Ausbruch des Feuers einen Brandgeruch wahrnahm, stoppte er rechtzeitig und forderte die Passagiere auf auszusteigen.

Bild: keystone

Niemand von den 50 bis 60 Buspassagieren sei deshalb verletzt worden. Das sagte Urs Eberle, Mediensprecher von Schutz und Rettung Zürich, auf Anfrage zu Berichten beispielsweise auf blick.ch und der Online-Ausgabe von «20 Minuten». Dort waren Bilder von einer grossen Rauchsäule über Zürich zu sehen.

Bild: keystone

Dank dem raschen Eingreifen der Feuerwehr gelang es dieser laut Eberle, ein Übergreifen der Flammen auf das ETH-Gebäude zu verhindern. Dieses habe nicht evakuiert werden müssen. Der Bus sei völlig ausgebrannt, der Sachschaden gross. Weshalb der dieselbetriebene Bus gebrannt habe, sei erst noch abzuklären. (sda)