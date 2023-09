Miro Scheiwiller schiesst sich am Knabenschiessen mit dem Punktemaximum zum Sieg. Bild: Pressestelle Knabenschiessen

Zürich hat einen neuen Schützenkönig

Miro Scheiwiller ist Zürcher Schützenkönig 2023. Der Mönch-altdorfer hat sich am Montagvormittag im Albisgütli treffsicher gezeigt und 35 Punkte geschossen.

Scheiwiller blieb am diesjährigen Knabenschiessen der einzige, der während des Wettbewerbs von Samstag bis am späten Montagvormittag das Punktemaximum erzielte. Ein Ausstich um die Krone war deshalb am Montag nicht mehr nötig. Auf der Website der Veranstalter wird der Jugendliche mit Jahrgang 2010 bereits in der «Hall of Fame» geführt.

Eine Schützin und fünf Schützen mit je 34 Punkten schossen im Ausstich um die weiteren Podestplätze. Insgesamt nahmen über 3500 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren teil.

Das Zürcher Knabenschiessen findet jährlich im Albisgütli statt. Der Anlass der Schützengesellschaft der Stadt Zürich gilt als grösstes Herbstfest und wartet mit der grössten Chilbi der Schweiz auf.

