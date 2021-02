Wenn Kamele über den Zürichsee laufen – dann ist Seegfrörni

Illegale Silvesterparty mit 100 Personen: Zürcher Polizei verhaftet 5 Organisatoren

Über hundert Personen feierten in der Silvesternacht in einem leerstehenden Industriegebäude in Volketswil. Kurz nach Mitternacht löste die Kantonspolizei Zürich die Veranstaltung auf. Die meisten Personen konnten flüchten. 25 Jugendliche und junge Erwachsene wurden kontrolliert.

Nun hat die Kapo 5 Personen verhaftet, die die Party organisiert haben sollen. Die vier Männer und eine Frau sind im Alter zwischen 21 und 33 Jahren.

Sie sollen an Silvester rechtwidrig in das leerstehende …