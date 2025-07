NZZ übergibt das Zurich Film Festival an die Festivalleitung

Den Verkauf begründet die NZZ in der Mitteilung mit dem zunehmend herausfordernden Kulturumfeld. Um das Festival «zukunftsfähig zu positionieren und neue Potenziale zu erschliessen, brauche es demnach unternehmerische Agilität und Freiräume für kreative und strategische Weiterentwicklungen.» Man wolle den Verkauf in der nächsten Zeit vollziehen.

Bei der neuen Eigentümerschaft handelt es um eine Gruppe rund um den Festivaldirektor Christian Jungen, heisst es in der Mitteilung. Zur neuen Trägerschaft gehören ausserdem die Vizedirektorin Reta Guetg, Moderator Max Loong sowie der langjährige ZFF-Präsident Felix E. Müller, Gründer der «NZZ am Sonntag».

Zehn Jahre lang hat das Zurich Film Festival (ZFF) unter dem Dach der «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) gestanden. Per Juli 2025 übernimmt eine neue Eigentümergruppe aus dem bisherigen Management das Filmfestival, wie die «NZZ» am Donnerstag mitteilte.

Per Juli 2025 übernimmt eine neue Eigentümergruppe das Zurich Film Festival (ZFF).

Per Juli 2025 übernimmt eine neue Eigentümergruppe das Zurich Film Festival (ZFF). Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Zurich Film Festival – hier kämpfte sich Morgan Freeman 2009 durch die Meute an Fotografen.

In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Zurich Film Festival – hier kämpfte sich Morgan Freeman 2009 durch die Meute an Fotografen.

So klang Beatrice Eglis Schweizer Hymne vor dem EM-Eröffnungsspiel in Basel

Ein Eishockey-Weltmeister wird als Ägypter in Wimbledon zum Tennis-König

Servette holt NHL-Stürmer Puljujärvi +++ Sarela bleibt nach Militärdienst in Finnland

Bobadilla hängt in Aarau noch ein Jahr dran +++ Thun holt Ex-FCSG-Junior

Von 33 auf 21 Grad: Warum die Temperaturen am Wochenende um über 10 Grad fallen

Wie Duolingo in die KI-Falle tappt – und es noch schlimmer macht

On eröffnet Produktion in Zürich – ein Roboter statt 300 Arbeiter

Die Laufschuhfirma On hat am Mittwochabend in Zürich ihren ersten Produktionsstandort für den innovativen Lightspray-Schuh eröffnet. Das Besondere daran: Ein Roboter fertigt den Schuh vollautomatisch.