Die Buffalo Sabres gleichen im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen die Montreal Canadiens aus. Auswärts gewinnen sie 3:2. Zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet wurde der Goalie der Buffalo Sabres. Ukko-Pekka Luukkonen zeigte insgesamt 28 Paraden. Für den Finnen war es das erste Spiel seit dem 21. April, als er im dritten Drittel durch Alex Lyon ersetzt wurde.



Im zweiten Spiel des Abends gewannen die Vegas Golden Knights in der Verlängerung 3:2 gegen die Anaheim Ducks. Pawel Dorofejew sorgte nach vier Minuten für den entscheidenden Treffer. Damit führen die Golden Knights in den Viertelfinals nach fünf Spielen 3:2 und könnten am Donnerstagabend Ortszeit mit einem Sieg in die nächste Runde einziehen.



Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei den Golden Knights erneut überzählig. (nih/sda)