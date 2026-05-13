Österreichs Nationalmannschaft erhält für die WM in der Schweiz doch noch Verstärkung aus Nordamerika. Der ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer kommt zu einem Heimauftritt. Nach dem Ausscheiden von Laval Rocket in der AHL hat Vinzenz Rohrer grünes Licht vom Klub erhalten und weilt bereits beim Team. Der 21-jährige Vorarlberger hatte den Sprung ins NHL-Team der Montreal Canadiens nicht geschafft und war für diese Saison nochmals an die ZSC Lions ausgeliehen worden.
Der ebenfalls bei Laval engagiert gewesene David Reinbacher, ehemals Kloten, wurde hingegen vom Farmteam ins NHL-Kader der Montreal Canadiens befördert. Ob der 21-jährige Vorarlberger noch verspätet zum österreichischen Team stösst, ist fraglich. (riz/sda)
Der ebenfalls bei Laval engagiert gewesene David Reinbacher, ehemals Kloten, wurde hingegen vom Farmteam ins NHL-Kader der Montreal Canadiens befördert. Ob der 21-jährige Vorarlberger noch verspätet zum österreichischen Team stösst, ist fraglich. (riz/sda)