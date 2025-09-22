trüb und nass13°
SBB-Störung: Zugverkehr zwischen Zürich HB und Meilen ZH unterbrochen

ÖV stark eingeschränkt: Zugverkehr zwischen Zürich HB und Meilen ZH unterbrochen

22.09.2025, 08:5822.09.2025, 08:58

Am rechten Zürichseeufer ist der ÖV-Verkehr am Montagmorgen eingeschränkt. Grund dafür ist ein Personenunfall auf der Strecke Zürich HB - Meilen zwischen Küsnacht und Herrliberg-Feldmeilen. Die Einschränkung werde bis mindestens 10.30 Uhr dauern, schreiben die SBB. Betroffen sind die Linien S6, S7 und S16. Reisenden zwischen Zürich HB und Rapperswil wird empfohlen, die Strecke via Wetzikon ZH zu nehmen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

