klar21°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Drei statt 4000 Tickets: Swisspass plant neues ÖV-Ticketmodell

Train manager Salvatore Grado verifies a rail traveller&#039;s Swiss Pass in a Eurocity train of the Swiss Federal Railways bound from Zurich, Switzerland, to Milano, Italy, on October 3, 2015. (KEYST ...
Ein Swisspass im Einsatz.Bild: KEYSTONE

Alliance Swisspass will ÖV-Tickets revolutionieren

19.09.2025, 19:45

Das Projekt myRIDE soll das Tarifsystem im öffentlichen Verkehr der Schweiz grundlegend vereinfachen. Statt wie heute mit über 4000 Zonen- und Abo-Varianten konfrontiert zu sein, sollen Fahrgäste ab 2027 einfach per Smartphone-App einchecken und losfahren. Die App erfasst automatisch die zurückgelegte Distanz, am Ende der Reise wird der Preis dann auf den Rappen genau berechnet. Damit fällt die komplizierte Wahl zwischen unzähligen Tickets im Voraus weg.

Seit Mitte Mai 2024 läuft dazu ein gross angelegter Feldtest: Über 3000 Kundinnen und Kunden testen das neue Preismodell in der Praxis, wobei die Testversion über die SBB Preview App läuft.

Testphase läuft bereits

In der Testphase geht es bislang um zwei Abo-Modelle: ein kostenloses Basismodell und ein Smart-Abo, das derzeit im Feldtest mit 15 Franken Monatsgebühr (1 Franken mit Halbtax) angeboten wird. Das Basismodell funktioniert ähnlich wie EasyRide heute, statt Zonen werden aber Kilometer gezählt und nach jeder Fahrt abgerechnet. Beim Smart-Abo werden ebenfalls die Kilometer gezählt, es wird aber einmal im Monat abgerechnet und es läuft nebenbei ein Bonussystem, bei dem Vielfahren belohnt wird.

Wie das SRF berichtet, plane die Alliance Swisspass perspektivisch ein drittes Angebot «in Form einer Art Generalabonnement». Ob und in welcher Form ein solches Produkt tatsächlich Teil des künftigen Sortiments wird, ist noch offen.

Kritik vom Konsumentenschutz

Das Projekt ist nicht unumstritten: Verbraucherschützer, Verkehrsexperten und Hilfsorganisationen mahnen an, vor einer Einführung klare Lösungen für Menschen ohne Smartphone oder ohne digitale Zahlungsmittel sicherzustellen und den Datenschutz sowie die Möglichkeit anonymen Reisens zu garantieren.

Organisationen wie der Konsumentenschutz fordern konkrete technische und organisatorische Konzepte für diese Nutzergruppen, bevor ein System mit starker digitaler Abhängigkeit ausgerollt wird.

Alliance SwissPass und Projektverantwortliche kommunizieren zum Vorgehen offen gegenüber dem SRF: Ein «Big Bang» sei nicht geplant. Falls das System eingeführt wird, soll es zunächst parallel zum bestehenden Tarif- und Produktangebot laufen, damit Kundinnen und Kunden schrittweise und freiwillig wechseln können. Um myRIDE pünktlich 2027 starten zu können, müssen aber zuerst der Strategierat der Alliance Swisspass (SBB, Postauto, ZVV), alle Tarifverbünde sowie alle Bahnunternehmen zustimmen. (ear)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
1 / 26
24 Bilder aus der guten alten SBB-Zeit
Am 1. Januar 1902 wurden die SBB gegründet. An diesem Tag fuhr auch der erste SBB-Zug, der eigenhändig von der SBB-Generaldirektion geführt wurde. Bis dahin wurde der Betrieb zwar im Auftrag der Bundes, aber noch in der Organisation der Privatbahnen geführt. Sukzessive wurden von 1901 bis 1909 die fünf grössten Privatbahnen verstaatlicht und in die SBB überführt. Die Männer tragen schicke Doppelreiher und posieren vor dem allerersten SBB-Zug. Er ist gerade im Bahnhof Bern eingetroffen. ... Mehr lesen
quelle: foto service sbb / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
SBB-CEO Vincent Ducrot über die Digitalisierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
Meistgeteilt
1
Estland beantragt Nato-Artikel 4
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
Der Bundesrat will den Unterricht in einer zweiten Landessprache an Primarschulen falls nötig mit einem Gesetzesartikel durchsetzen. Angesichts von Bestrebungen in einzelnen Kantonen, Frühfranzösisch aus dem Stundenplan zu streichen, hat er eine Vorlage dazu bestellt.
Zur Story