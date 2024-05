Grosser Polizeieinsatz in Männedorf

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Einsatz gegenüber Blick. Mehr Informationen will sie aber erst am Mittwoch bekannt geben.

Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht an. Laut dem Zeugen sei eine Leiche gefunden worden, die lange untersucht worden sei.

Kurz nach 17.30 Uhr am Dienstagabend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Zürich sowie die Feuerwehr nach Männedorf aus, wie der Blick berichtet. Auch Mitarbeitende des Forensischen Instituts sind vor Ort.

Am Dienstagabend kam es zu einem grossen Polizeieinsatz in Männedorf. Laut einem Zeugen soll eine Leiche gefunden worden sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

