Betroffen war gemäss einer Störungsmeldung von Freitagmorgen das Gebiet Altstetten/Albisrieden, wie es in der Störungsmeldung auf der Website des EWZ hiess. Die Störung aufgrund eines defekten Kabels dauerte von 04.49 Uhr bis 06.58 Uhr. (dab/sda)

Am frühen Freitagmorgen ist es zu einem Stromausfall in einem Teil der Stadt Zürich gekommen. Laut dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) konnte der Ausfall kurz vor 7 Uhr behoben werden.

In Altenrhein SG sind am Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die St. Galler Kantonspolizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Weitere Informationen gibt es vorläufig nicht.