In der Netflix-Serie «Pop Star Academy: KATSEYE» wird Zürich gezeigt. Aber ist es wirklich die Limmatstadt?

Netflix verwechselt Zürich mit Luzern – schon wieder

Die Schweiz ist klein. Für den Streaming-Riesen Netflix offenbar zu klein, um die verschiedenen Städte auseinanderzuhalten. So ist bei einer neuen Doku-Serie eine falsche Aufnahme der Stadt Zürich zugeordnet worden.

Die Netflix-Doku «Pop Star Academy: KATSEYE» begleitet die K-Pop-Band Katseye. Mitglied dabei ist auch die Zürcherin Meret Manon Bannermann. Die zweite Episode porträtiert sie genauer. Deswegen hat sich das Produktionsteam auch nach Zürich begeben. Doch wie «20 Minuten» bemerkte, ist dem Produktionsteam dabei ein Fehler unterlaufen.

Wer die Folge anschaut, der stutzt schon in den ersten Minuten. Die ersten Bilder der Folge zeigen eine Kirche, die an einem Fluss liegt, darüber erscheint ein Balken, der das Bild in Zürich verortet. Doch das Gebäude ist nicht etwa das Fraumünster – und auch der Fluss ist weder Limmat noch Sihl. Netflix hat sich für eine Aufnahme der Jesuitenkirche in Luzern entschieden.

Nicht in Zürich, sondern in Luzern: die Jesuitenkirche.

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix dieser Fehler unterläuft. Schon in einer Dokumentation über die Fifa verwendete der Streamingriese beinahe die gleiche Aufnahme. In derselben Serie wurde auch der Genfersee bei Montreux als Zürich angeschrieben.

Auch nicht Zürich, sondern Montreux.

