Zwei Männer müssen wegen Brandserie im Bezirk Affoltern vor Gericht

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Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat zwei Männer wegen einer Brandserie im Bezirk Affoltern angeklagt. Die jungen Beschuldigten sollen 2024 in Bonstetten und Wettswil Brände gelegt haben, die zu hohen Sachschäden führten.

Die Ermittlungen führten zu drei Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die beiden Erwachsenen werden nun angeklagt.

Zwischen Ende März und Ende Mai 2024 sollen die drei Männer in verschiedener Zusammensetzung Feuer gelegt haben. Dabei brannten Scheunen, Schrebergartenhäuschen und Fahrzeuge, In einem Fall betrug die Schadenssumme 1,4 Millionen Franken.

Die Staatsanwaltschaft beantragt unbedingte Freiheitsstrafen und Geldstrafen für die beiden Beschuldigten. Wann der Prozess stattfindet, ist noch offen. (dab/sda)