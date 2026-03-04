freundlich
SNB gibt Gewinner bekannt: So sehen die Schweizer Banknoten aus

Das sind die neuen Schweizer Banknoten
SNB gibt Gewinner bekannt: So sehen die künftigen Schweizer Banknoten aus

04.03.2026, 10:3004.03.2026, 10:30

Das Lausanner Designbüro Emphase hat den Gestaltungswettbewerb der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die neue Banknotenserie gewonnen. Ihr Entwurf zum Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» setzte sich im mehrstufigen Wettbewerb zuletzt gegen fünf weitere Konzepte durch, wie die SNB am Mittwoch mitteilte.

Die Nationalbank beauftragte nun das Westschweizer Emphase-Team mit der grafischen Entwicklung der zehnten Schweizer Banknotenserie. In ihrem Entwurf zieren auf der einen Seite verschiedene Pflanzen die Banknoten, auf der anderen Seite sind es Sujets aus Architektur, Kultur, Verkehr und Landschaft.

Wie gefallen dir die neuen Banknoten?
An dieser Umfrage haben insgesamt 880 Personen teilgenommen

Das endgültige Aussehen der Scheine kann sich jedoch noch deutlich vom Wettbewerbsentwurf unterscheiden. Über das finale Design entscheidet der Bankrat der SNB. Die Ausgabe der neuen Banknoten wird frühestens Anfang der 2030er-Jahre erwartet.

Am Wettbewerb beteiligten sich ursprünglich mehr als 300 in der Schweiz tätige Gestalterinnen und Gestalter. Die SNB wählte daraus zwölf Konzepte aus, die in mehreren Phasen beurteilt wurden. Neben einem Expertenbeirat beteiligten sich auch über 100'000 Personen an einer öffentlichen Abstimmung im Sommer 2025.

Die zwölf eingereichten Entwürfe werden vom 5. bis 15. März im Forum der SNB an der Fraumünsterstrasse in Zürich ausgestellt. (awp/sda)

