Leben
User Unser

Dahin gehen wir 2026 in die Ferien

User Unser

Wir brauchen Inspiration! Wohin geht ihr dieses Jahr in die Ferien?

Inselparadies, Strand oder doch lieber Bergseen – wohin verschlägt es dich dieses Jahr?
04.03.2026, 10:52

Hast du deine Ferienpläne für dieses Jahr schon gemacht? Wenn nicht, findest du hier hoffentlich ein bisschen Reiseinspiration.

Kroatien

«Aufgrund familiärer Beziehungen fahre ich dieses Jahr wieder einmal nach Kroatien.»
Patrick Toggweiler
Landschaftliches Küstendorf mit Bergkulisse und historischen Gebäuden. Baška, Insel Krk, Kroatien.
Kroatien hat viele schöne Ecken. Hier die Insel Krk.Bild: Shutterstock

Korsika

«Es muss eine wahnsinnig tolle Insel sein, um Velo zu fahren, weil sie landschaftlich so abwechslungsreich ist. Es hat Hügel, es hat Strände, es hat Wälder. Und ach ja: Warm ist es da auch. Ich plane eine Inselumrundung. Vielleicht finde ich ja auch noch etwas über Moretti heraus ;).»
Reto Heimann
korsika
Über diese Brücke wird Reto Heimann diesen Sommer vermutlich mit seinem Velo fahren.Bild: Shutterstock

Montenegro und Albanien

«Mein Freund und ich planen einen Roadtrip durch Montenegro und Albanien. Wir haben von mehreren Freundinnen und Freunden gehört, wie unfassbar schön es dort sein soll – und vor allem, wie offen, herzlich und gastfreundlich die Menschen sind.»
Nicole Christen
Nationalpark in Albanien
Diese Aufnahme könnte auch in der Schweiz entstanden sein.Bild: Shutterstock
Rauszeit
Schweiz

«Werde meine Sommerferien ziemlich sicher wieder in der Schweiz verbringen mit Wandern zu Bergseen, Nichtstun am Vierwaldstätter- und Zürichsee, Böötlen auf der Limmat, Aare und Linth, und ein paar tollen Partys und Day Raves. Wird herrlich.»
Kilian Marti
Menschen fahren mit einem Gummiboot auf der Aare am Bundeshaus vorbei, an einem heissen tag, am Samstag, 14. Juni 2025 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Der perfekte Sommer für Kilian Marti.Bild: keystone
Smart Gespart
Elba

«Ich fahre dieses Jahr mit Freunden nach Elba, um zu tauchen. Auf Elba war ich schon mehrmals, es gefällt mir wirklich gut dort. Getaucht bin ich da aber noch nie. Ich bin gespannt.»
Corina Mühle
Aerial view of Capo Bianco beach, Elba Island, Livorno, Tuscany, Italy
Elba lockt nicht nur mit einer schönen Landschaft, sondern hat auch unter Wasser einiges zu bieten.Bild: Shutterstock

Thailand

«Ein letztes Mal Inselhopping, Nationalpark, Backpacking, Beach Party und Südostasienflair, bevor ich Ende Mai Vater werde und dann wohl vorerst kürzere Distanzen innerhalb Europas (mit ÖV oder Auto) die neue Realität sein werden.»
Felix Holder
Mu Ko Ang Thong Nationalpark, Samui Insel, Surat Thani, Thailand
Thailand ist ein beliebtes Reiseziel für Schweizerinnen und Schweizer.Bild: Shutterstock
Wo verbringst du dieses Jahr deine Ferien? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

(cmu)

