Wir brauchen Inspiration! Wohin geht ihr dieses Jahr in die Ferien?
Inselparadies, Strand oder doch lieber Bergseen – wohin verschlägt es dich dieses Jahr?
Hast du deine Ferienpläne für dieses Jahr schon gemacht? Wenn nicht, findest du hier hoffentlich ein bisschen Reiseinspiration.
Kroatien
«Aufgrund familiärer Beziehungen fahre ich dieses Jahr wieder einmal nach Kroatien.»
Korsika
«Es muss eine wahnsinnig tolle Insel sein, um Velo zu fahren, weil sie landschaftlich so abwechslungsreich ist. Es hat Hügel, es hat Strände, es hat Wälder. Und ach ja: Warm ist es da auch. Ich plane eine Inselumrundung. Vielleicht finde ich ja auch noch etwas über Moretti heraus ;).»
Montenegro und Albanien
«Mein Freund und ich planen einen Roadtrip durch Montenegro und Albanien. Wir haben von mehreren Freundinnen und Freunden gehört, wie unfassbar schön es dort sein soll – und vor allem, wie offen, herzlich und gastfreundlich die Menschen sind.»
Schweiz
«Werde meine Sommerferien ziemlich sicher wieder in der Schweiz verbringen mit Wandern zu Bergseen, Nichtstun am Vierwaldstätter- und Zürichsee, Böötlen auf der Limmat, Aare und Linth, und ein paar tollen Partys und Day Raves. Wird herrlich.»
Elba
«Ich fahre dieses Jahr mit Freunden nach Elba, um zu tauchen. Auf Elba war ich schon mehrmals, es gefällt mir wirklich gut dort. Getaucht bin ich da aber noch nie. Ich bin gespannt.»
Thailand
«Ein letztes Mal Inselhopping, Nationalpark, Backpacking, Beach Party und Südostasienflair, bevor ich Ende Mai Vater werde und dann wohl vorerst kürzere Distanzen innerhalb Europas (mit ÖV oder Auto) die neue Realität sein werden.»
Wo verbringst du dieses Jahr deine Ferien? Lass es uns in den Kommentaren wissen!
