Diegewinnen in derdie dritte Partie in Folge. Die Equipe mitsiegt gegen diebrachte es gegen das Schlusslicht der Eastern Conference als bester Werfer der Clippers auf. Der Freiburgersteuerte während seiner Einsatzzeit von gut acht Minutenbei. Die kurze Präsenz ist einergeschuldet, die sich der Romand im zweiten Viertel eingehandelt hat. Er wirdDie Mannschaft aus Kalifornien liegt in der Rangliste der Western Conference nach wie vor auf einem Platz, der ihr die Teilnahme am Play-In sichern würde. (nih/sda)