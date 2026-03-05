Nebelfelder-1°
Yanic Niederhäuser verletzt sich bei Sieg der Clippers

Niederhäuser verletzt sich bei Clippers-Sieg +++ Leverkusen siegt beim HSV

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.03.2026, 07:2605.03.2026, 07:45
Klarer Sieg für die Clippers – Niederhäuser verletzt sich
Die Los Angeles Clippers gewinnen in der NBA die dritte Partie in Folge. Die Equipe mit Yanic Konan Niederhäuser siegt gegen die Indiana Pacers 130:107.

Kawhi Leonard brachte es gegen das Schlusslicht der Eastern Conference als bester Werfer der Clippers auf 29 Punkte. Der Freiburger Niederhäuser steuerte während seiner Einsatzzeit von gut acht Minuten sechs Punkte und vier Rebounds bei. Die kurze Präsenz ist einer Verletzung am rechten Fuss geschuldet, die sich der Romand im zweiten Viertel eingehandelt hat. Er wird bis auf Weiteres ausfallen.

Die Mannschaft aus Kalifornien liegt in der Rangliste der Western Conference nach wie vor auf einem Platz, der ihr die Teilnahme am Play-In sichern würde. (nih/sda)
Leverkusen holt wichtige drei Punkte
Leverkusen bleibt in der Verfolgergruppe der Bundesliga. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand gewinnt das Nachholspiel beim Hamburger SV mit 1:0 und ist nur noch drei Punkte von der Top 4 entfernt.

Nach drei Spielen ohne Sieg sorgte in Hamburg der Kameruner Christian Kofane in der 73. Minute für die drei Punkte von Leverkusen. Bei den Gästen sass Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank, beim HSV fehlte Miro Muheim wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)

Altach erstmals im Cupfinal
Altach qualifiziert sich erstmals für den österreichischen Cupfinal. Die Vorarlberger setzten sich im Halbfinal auswärts gegen den Bundesliga-Leader Salzburg 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Lukas Jäger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Am 1. Mai greift Altach damit in Klagenfurt nach dem ersten grossen Titel seiner Vereinsgeschichte. Finalgegner ist entweder Ried oder der Linzer ASK. (riz/sda)


Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben
Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher gegenüber der dpa unter Berufung auf die Familie.

Koch absolvierte in seiner Karriere 213 Spiele in der Bundesliga sowie 165 Partien in der 2. Bundesliga. Nach seinem Durchbruch in Düsseldorf war er unter anderem in Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus aktiv. Zuletzt arbeitete er im Profi-Bereich als Torwarttrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23. (riz/sda/dpa)
Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus
Die Schweizer Nationalspielerin Julia Stierli verpasst das zweite WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Malta. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, verliess die Verteidigerin des SC Freiburg das Nationalteam aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung.

Diese zog sich die 28-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Nordirland (2:0) zu. Gemäss Mitteilung wird anstelle von Stierli niemand nachnominiert. Demnach werden 23 Spielerinnen die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten. (riz/sda)
Feller bricht Weltcup-Saison ab
Der Slalom-Spezialist Manuel Feller beendet die laufende Weltcup-Saison vorzeitig und legt den Fokus auf die gesundheitliche Regeneration. Wie der Tiroler via Ski Austria mitteilte, wird er weder beim Rennen in Kranjska Gora noch beim Weltcup-Final in Hafjell an den Start gehen.

Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle kämpfte Feller zuletzt auch mit einem Leistenbruch sowie einer Entzündung des Schambeins. Die Pause will er für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. (abu/sda)


Olympiasiegerin Fatton auch Europameisterin
Zwei Wochen nach ihrem Olympiasieg gewann Marianne Fatton den Sprint bei den Europameisterschaften in Shahdag in Aserbaidschan. Die Neuenburgerin hatte bereits 2024 Gold gewonnen. Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skitourenrennens setzte sich vor der Italienerin Giulia Morada und der Deutschen Tatjana Paller durch, während die Waadtländerin Caroline Ulrich knapp das Podium verpasste.

Bei den Männern belegte Thomas Bussard hinter dem Russen Nikita Filippow Platz 2. Der Freiburger, der nicht für die Olympischen Spiele ausgewählt worden war, schnitt besser ab als sein Landsmann Jon Kistler (4.), der in Bormio zusammen mit Fatton Silber in der Mixed-Staffel hatte. (ram/sda)
Zwerger muss mehrere Wochen pausieren
Ambri-Piotta muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Stürmer Dominic Zwerger verzichten. Der Österreicher verletzte sich im oberen Körperbereich, wie der Klub mitteilte. Zwerger ist diese Saison mit 15 Toren und 11 Assists der drittbeste Skorer der Leventiner.

Ambri dürfte die Play-Outs gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen. Um sich noch vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, müssten die Tessiner in den restlichen drei Partien der Qualifikation einen Rückstand von sieben Zählern auf den Drittletzten Kloten wettmachen. (ram/sda)
NBA-Schweizer George schon wieder verletzt
Die Washington Wizards verloren gegen Orlando Magic 109:126 und kassierten damit die sechste Niederlage in Serie. Der 22-jährige Kyshawn George fehlte wegen einer Ellbogenverletzung.

Der Walliser musste in den vergangenen Monaten mehrfach pausieren. Mitte Februar fehlte er eine Partie wegen Problemen mit dem Zehen, Anfang Jahr setzte ihn eine Hüftverletzung für sieben Spiele ausser Gefecht und Ende November fehlte er krankheitsbedingt. (ram/sda)
Liverpool stolpert beim Schlusslicht
Liverpool ist im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden worden. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot unterlag in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.

Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde. Derweil gewann Sunderland auswärts gegen Leeds mit 1:0. Granit Xhaka wurde nach der Pause eingewechselt. (abu/sda)

Barça verpasst «Remontada» im Cup knapp
Der FC Barcelona hat das Aus in den Halbfinals des spanischen Cups im Rückspiel gegen Atlético Madrid nicht mehr abwenden können. Nach dem 0:4 im Hinspiel machte es der Leader der Meisterschaft mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel zuhause noch einmal spannend. Ein Tor fehlte schliesslich zur Verlängerung.

Atlético Madrid trifft am 25. April im Final in Sevilla auf den Sieger des Duells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Real Sociedad gewann das Hinspiel in Bilbao 1:0. (abu/sda)

