bild: Halfpoint via Adobe Stock

Smart Gespart

Wie entsteht Cashback – und wer zahlt wirklich?

Du stehst an der Kasse, bezahlst – und ein Teil deines Geldes fliesst sofort zurück zu dir. Zu schön, um wahr zu sein? Genau das denken viele – aber Cashback ist kein Trick. Wir zeigen dir, wie es funktioniert und warum du beim Einkaufen ohne Aufwand Geld zurückbekommst.

Cashback klingt für viele erst mal verdächtig nach einem Trick. Klar, wer würde da nicht misstrauisch werden, wenn beim Einkaufen einfach Geld zurückfliesst? Die gute Nachricht: Es gibt keine versteckten Kosten, und du zahlst nicht mehr, als du sowieso bezahlt hättest.

Wie entsteht dieses «Extra-Geld»?

Cashback ist eine Art Rückvergütung: Du kaufst etwas und bekommst danach einen Teil des ausgegebenen Geldes zurück.

Dieses Extra-Geld entsteht, weil Händler Geld investieren, um neue Kund*innen zu gewinnen. Bei vielen Shops fliesst dieses Budget direkt in Werbung, einige setzen auf Vermittlungsplattformen wie Vergleichsportale oder Cashback-Plattformen. Genau hier kommst du ins Spiel: Du entscheidest, über welche Links oder Plattformen du einkaufst – der richtige Weg sorgt dafür, dass du bei jedem Einkauf profitierst.

Cashback über Onlineshops

Stell dir vor, du willst einen neuen Fernseher kaufen. Du gehst zuerst auf eine Cashback-Plattform wie poinz.ch. Von dort wirst du direkt in den gewünschten Onlineshop weitergeleitet und kaufst den Fernseher wie gewohnt. Der Onlineshop erkennt, dass du über poinz gekommen bist, und zahlt poinz dafür eine kleine Vermittlungsprovision. poinz behält diese Provision jedoch nicht für sich, sondern zahlt dir den grössten Teil davon direkt als Cashback aus. So profitieren alle Beteiligten finanziell vom Kauf des Fernsehers.

Mit diesem Prinzip verdienen auch viele Influencer*innen Geld, indem sie Produkte oder Shops empfehlen. Für jede vermittelte Bestellung, egal ob über einen Link oder einen Rabattcode, zahlt der Shop eine Provision. Dieses Modell wird oft auch als Affiliate Marketing bezeichnet.

Cashback-Kreditkarten

Auch bei Cashback-Kreditkarten läuft es nach einem ähnlichen Prinzip: Die Herausgeber einer Kreditkarte verdienen an den Gebühren, die Händler bei jeder Kartenzahlung bezahlen, und geben einen Teil davon an dich zurück, wenn du mit deren Karte zahlst.

Genau dieses Extra bieten dir auch die gratis poinz Cashback Kreditkarten: Mit ihnen bekommst du echtes Geld in Schweizer Franken zurück – und zusätzlich als Willkommensgeschenk einen gratis CHF 100.– Migros-Gutschein.

bild: poinz / Migros

Lohnt sich Cashback überhaupt?



Ja! Cashback ist sicher kein Lottogewinn, aber über ein Jahr gerechnet kann es richtig attraktiv werden. Schon kleine Prozentsätze summieren sich: ein bisschen beim Tanken, ein bisschen beim Online-Shopping, ein bisschen bei Reisen oder bei Restaurantbesuchen. Wer smart kombiniert und Plattformen sowie Kreditkarten nutzt, kann schnell mehrere hundert Franken pro Jahr zurückholen – ganz ohne die Extrameile zu gehen.

Das Schöne an Cashback: Es läuft quasi nebenbei. Cashback passt sich deinem normalen Konsum an. Der Trick ist nicht, ständig neue Sachen zu kaufen, sondern Cashback dort mitzunehmen, wo du sowieso bezahlst.

Und wo ist der Haken?

Es gibt keine versteckten Gebühren, keinen «Cashback-Zuschlag» und keine geheimen Aufpreise. Klar, beim Online-Shopping bezahlst du auch mit deinen Daten – Shops sehen zum Beispiel, welche Produkte dich interessieren und über welchen Link oder welche Plattform du gekommen bist. Beim Sammeln von Cashback ist das aber keine Ausnahme, sondern heute bei fast jedem Online-Kauf Standard.

Genau diese Infos nutzen Händler, um ihre Werbung zu steuern und Kund*innen gezielt zu gewinnen. Indem du Cashback sammelst, profitierst du direkt von diesem System – ein Teil des Marketingbudgets landet automatisch bei dir.

Oder anders gesagt: Wenn du keinen Cashback nutzt, verzichtest du freiwillig auf Geld. Das ist ungefähr so sinnvoll wie einen Rabattcode zu haben und ihn absichtlich nicht einzugeben.