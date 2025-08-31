freundlich17°
Ghanas farbenfrohe Fantasy-Särge

In Ghana sind Särge alles andere als langweilig – hier sind 20 Beispiele

31.08.2025, 05:0931.08.2025, 07:20
Corina Mühle
Corina Mühle
Särge werden bei uns eher schlicht und einfach gehalten. In anderen Ländern sieht das aber anders aus. So zum Beispiel in Ghana, wo der Tod genauso wie das Leben gefeiert wird. Dementsprechend sind Beerdigungen – inklusive Särge – farbenfrohe Feste.

-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Bild: Wolfgang Rattay /reuter

In Teshie-Nungua, einer kleinen Stadt im Süden Ghanas, leben die Ga – eine Ethnie in Westafrika.

Adelige und wohlhabende Ga werden bei den Ga oft in skurrilen Särgen in Form von Tieren und materiellen Gegenständen bestattet.

A street vendor passes a coffin made in the shape of a fish at the workshop of Kane Kwei in the Teshi area of Accra, May 16, 2013. From fish-shaped coffins to slaughtered bulls, funerals in Africa are ...
Bild: Luc Gnago/ reuters

Dieser Sarg ist zum Beispiel einer Priesterin des Meeresgottes der Ga nachempfunden.

ghana, teshie, coffin made and painted to resemble a mermaid for ga tribal priestess of sea god carried by funeral guests. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: eyexubiquitousx/xhutchison 904 ...
Bild: imago stock&people

Diese bunten Kreationen werden auch als Fantasiesärge bezeichnet.

-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Bild: Wolfgang Rattay /reuters
Ghana - Sargschreiner Daniel Mensah mit bestellten Saergen (Adler) in seiner Werkstatt in Accra/Ghana --- Ghana Schreiner coffin Daniel Mensah with ordered Coffins Adler in his Workshop in Accra Ghan ...
Bild: imago stock&people
-PHOTO TAKEN 22JAN06- Carpenters carry a coffin shaped in the form of a Ghana Airways aircraft to their showroom in Teshie, a suburb of the Ghanaian capital of Accra, January 22, 2004. Funerals are im ...
Bild: Wolfgang Rattay /reuters

Die Sujets reflektieren, was dem Menschen wichtig war, und Beerdigungen können mehrere Tage dauern.

Coffin in the shape of a Mercedes Benz car. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of a ...
Bild: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images

Gleichzeitig bilden die Särge ein wichtiges materielles Bindeglied zwischen der Welt der Lebenden und der Toten.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images

Denn bei den Ga gelten die Ahnengeister als mächtig und man möchte sie mit einem glorreichen Begräbnis ehren.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images
Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images

Solche Särge herzustellen, ist ein aufwendiger und langer Prozess. Für Leute, welche nicht so viel Geld haben, kann dies deshalb oft in Schulden für die Hinterbliebenen enden.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images

Die kunstvollen Särge lassen sich bis in die 30er-Jahre zurückverfolgen. In den 1950er-Jahren begannen sie, sich zu etablieren.

Coffin in the shape of a fish. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images

Früher wurden wichtige Statussymbole auf dem Kopf getragen, manche liessen sich auch damit beerdigen. Die sogenannten Sänften sollen die heutigen ausgefallenen Särge inspiriert haben.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images

Inzwischen werden nicht nur die Ga, sondern auch christliche Ghanaer in solchen Särgen beerdigt.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images

Während die Särge der Ga auf Motiven beruhen, die den sozialen Status des Verstorbenen symbolisieren (zum Beispiel ein Adler oder ein Löwe), stellen die Särge der Christen oft Berufssymbole (also Fische, LKWs oder Turnschuhe) dar.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images

Inzwischen sind auch immer mehr Sammler und Museen ausserhalb von Ghana auf die Särge aufmerksam geworden und diese wurden in alle Welt verkauft.

ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images
ghana, south, nungua, craftsman painting oil tanker shaped coffin for driver peter borkety kuwono following tradition of decorating coffin to reflect the life of the deceased. Nungua South GHANA EDITO ...
Bild: imago images

Die Sargschreiner setzen praktisch alle Wünsche ihrer Kunden um. Es gibt aber auch ein paar Tabus. So sind etwa Sujets wie Löwen, Adler und Elefanten für Häuptlinge reserviert.

Coffin in the shape of a lion. The fantasy coffins of Teshie-Nungua. Among the Ga people, those of nobility and wealth often choose to be buried in whimsical coffins made in the form of animals and ma ...
Bild: imago images

Die beliebtesten Kommentare
creep
31.08.2025 09:53registriert Mai 2025
Witzig finde ich den Marlboro Sarg.. da bekommt der Begriff Sargnagel eine ganz neue Bedeutung :)
Purple Hibiscus
31.08.2025 08:29registriert September 2023
Wahre Kunstwerke! Eigentlich zu schade, um sie im Erdboden verschwinden zu lassen.
Lupo Thunder
31.08.2025 08:02registriert Oktober 2024
Diese Fischsärge sehen echt cool aus. So einen würde ich nehmen 🙏🥳🙀
