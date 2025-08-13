Sosehr wir alle unsere Jobs lieben (es gibt Ende Monat Geld, yay!), manchmal dauert es einfach ewig bis zum nächsten Wochenende. Zum Glück gibt es Memes, die uns die harten Arbeitsstunden etwas versüssen.
Hier kommen 26 der unterhaltsamsten Memes, die du deinen Vorgesetzten besser nicht weiterschickst.
Wenn es bei der Arbeit brennt, aber deine Schicht zu Ende ist
Der Moment, in dem du realisierst, dass du, wenn du 110 % gibst, gleich viel verdienst wie Chad, der manchmal «vergisst», seinen Job zu machen.
Das Projekt, an dem ich arbeiten soll und der Büro-Laptop.
Als du bei deinem Arbeitgeber angefangen hast vs. wie du heute bei der Arbeit aussiehst.
Wenn du den/die Neuen/Neue herumführen sollst:
Hier komme ich her, um zu weinen.
Wie es sich anfühlt, nach dem Essen zurück an den Arbeitsplatz zu gehen.
Du wirkst gar nicht so gestresst bei der Arbeit, was ist dein Geheimnis?
Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, mich zu kümmern.
Wenn du an deinem freien Tag an deiner Firma vorbeifährst.
Aufgewachsen in stressfreier Umgebung.
Warum bist du immer so ruhig?
«Ichhasseeuchalle»
Die Chef-Etage, wenn du Hilfe bräuchtest.
Die Chef-Etage, wenn du Fehler machst, weil du keine Hilfe hattest.
Meine neue E-Mail-Signatur: Ich arbeite noch, aber das Licht in mir ist erloschen.
Wenn du siehst, dass Leute zum Bewerbungsgespräch kommen.
Und nirgendwo gibt es Anzeichen für intelligentes Leben.
Ich, wie ich mich für die Arbeit zurechtmache.
Ich, wie ich versuche, meine Meinung bei der Arbeit für mich zu behalten.
Ich, wie ich meiner Kollegin versuche zu signalisieren, dass sie aufhören soll zu lästern, weil die betreffende Person gerade den Raum betreten hat.
Sorry, dass ich zu spät bin, mein Wecker hat nicht geläutet, weil ich ihn nicht gestellt habe, weil ich heute gar nicht kommen wollte.
Die bösen Königinnen sind nur Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben.
Mein Profilbild vs. ich bei der Videobesprechung.
Heute auf dem Plan
1. Leiden
Ich, wie ich einfach nur dasitze und nichts tue, weil ich zu viel zu erledigen habe.
Die Nacht vor einem freien Tag ist viel befriedigender als der freie Tag an sich.
Wenn dich dein Körper an deinem freien Tag ganz natürlich und aus Gewohnheit um 7 Uhr morgens weckt.
Wenn dir dein Chef dafür dankt, dass du länger gearbeitet hast, dabei hast du einfach nur Memes geschaut und die Zeit vergessen.
Diese Memes sind alle sehr überspitzt, und wir sind natürlich alle dankbar, dass wir einen Job haben, falls wir einen haben, und fangen jetzt endlich an zu arbeiten*. Einen schönen Mittwoch allerseits!
*oder posten unsere Memes in die Kommentare. Hihi.
(sim)
Im Video: Du, wenn du (bei der Arbeit) nicht gerne telefonierst: