klar18°
DE | FR
burger
Spass
Arbeitswelt

Wütend bei der Arbeit? Die lustigsten Memes zum Ärger am Arbeitsplatz

Frustriert? 26 Memes, die dich (vielleicht) bei der Arbeit beschreiben

Memes schauen > Arbeiten.
13.08.2025, 04:5813.08.2025, 04:58
Mehr «Spass»

Sosehr wir alle unsere Jobs lieben (es gibt Ende Monat Geld, yay!), manchmal dauert es einfach ewig bis zum nächsten Wochenende. Zum Glück gibt es Memes, die uns die harten Arbeitsstunden etwas versüssen.

Hier kommen 26 der unterhaltsamsten Memes, die du deinen Vorgesetzten besser nicht weiterschickst.

Feierabend ist Feierabend, nicht wahr?

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Wenn es bei der Arbeit brennt, aber deine Schicht zu Ende ist

Wir kennen alle diesen «Chad».

Arbeits Memes
Bild: instagram

Der Moment, in dem du realisierst, dass du, wenn du 110 % gibst, gleich viel verdienst wie Chad, der manchmal «vergisst», seinen Job zu machen.

Manchmal ist das Velo aber auch das Internet

Lustige Memes bei der Arbeit
Bild: facebook

Das Projekt, an dem ich arbeiten soll und der Büro-Laptop.

Man altert schliesslich schneller in stressigen Jobs.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: imgur

Als du bei deinem Arbeitgeber angefangen hast vs. wie du heute bei der Arbeit aussiehst.

Damit sie gleich wissen, was auf sie zukommt:

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Wenn du den/die Neuen/Neue herumführen sollst:
Hier komme ich her, um zu weinen.​

Die Mittagspause ist aber auch immer so verdammt kurz.

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Wie es sich anfühlt, nach dem Essen zurück an den Arbeitsplatz zu gehen.

Lifehack für Gestresste:

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Du wirkst gar nicht so gestresst bei der Arbeit, was ist dein Geheimnis?
Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, mich zu kümmern.

Ähm, hallo, wo ist der Picdump?'?!!!!!!!1^1????
Der Picdump ist erschöpft und braucht dringend Sommerferien. Es sei ihm gegönnt. Er und sein Autor Sergio sind Ende August wieder für euch da.

(Jeder hat es schon getan.)

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Wenn du an deinem freien Tag an deiner Firma vorbeifährst.

Glückliche Hühner vs. du.

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Aufgewachsen in stressfreier Umgebung.

Stille Wasser sind hässig – oder so.

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Warum bist du immer so ruhig?
«Ichhasseeuchalle»

Mal so, mal so

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Die Chef-Etage, wenn du Hilfe bräuchtest.
Die Chef-Etage, wenn du Fehler machst, weil du keine Hilfe hattest.

Wir auch, Küchengerät, wir auch

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Meine neue E-Mail-Signatur: Ich arbeite noch, aber das Licht in mir ist erloschen.

19 Dinge, die du kennst, wenn du introvertiert bist – oder einfach Menschen hasst

Ist ja nur nett gemeint ...

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Wenn du siehst, dass Leute zum Bewerbungsgespräch kommen.

Kann schon mal vorkommen.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: instagram

Und nirgendwo gibt es Anzeichen für intelligentes Leben.

Auch eine Art Arbeitskleidung.

lustige Memes zur Arbeit
Bild: instagram

Ich, wie ich mich für die Arbeit zurechtmache.

Danke ... Dir auch?

Schwieriger, als einen Furz drinzubehalten.

Lustige Memes zum Thema Arbeit
Bild: facebook

Ich, wie ich versuche, meine Meinung bei der Arbeit für mich zu behalten.

Wie wahnsinnig kann man seine Augen aufreissen? Ja.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: facebook

Ich, wie ich meiner Kollegin versuche zu signalisieren, dass sie aufhören soll zu lästern, weil die betreffende Person gerade den Raum betreten hat.

Auch eine Art Lifehack.

Lustige Memes zum Thema Arbeit
Bild: instagram

Sorry, dass ich zu spät bin, mein Wecker hat nicht geläutet, weil ich ihn nicht gestellt habe, weil ich heute gar nicht kommen wollte.

Das klingt logisch.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: instagram

Die bösen Königinnen sind nur Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben.

Vor allem im Homeoffice trifft dieses Meme sehr gut zu:

Lustige Memes bei der Arbeit
Bild: instagram

Mein Profilbild vs. ich bei der Videobesprechung.

Die To-Do-Liste ist heute wieder lang.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: imgur

Heute auf dem Plan
1. Leiden

Manchmal hört der Kopf auch einfach auf zu arbeiten. Und du mit ihm.

Lustige Memes zur Arbeit
Bild: instagram

Ich, wie ich einfach nur dasitze und nichts tue, weil ich zu viel zu erledigen habe.

Wir wissen alle, dass es wahr ist:

Job Memes Arbeit Memes
Bild: instagram

Die Nacht vor einem freien Tag ist viel befriedigender als der freie Tag an sich.

Andererseits aber auch:

lustige Memes zur Arbeit
Bild: instagram

Wenn dich dein Körper an deinem freien Tag ganz natürlich und aus Gewohnheit um 7 Uhr morgens weckt.

Bonus:

Lustige Memes zur Arbeit
bild: reddit

Wenn dir dein Chef dafür dankt, dass du länger gearbeitet hast, dabei hast du einfach nur Memes geschaut und die Zeit vergessen.

Diese Memes sind alle sehr überspitzt, und wir sind natürlich alle dankbar, dass wir einen Job haben, falls wir einen haben, und fangen jetzt endlich an zu arbeiten*. Einen schönen Mittwoch allerseits!

*oder posten unsere Memes in die Kommentare. Hihi.

(sim)

Mehr Meme-Kram? Aber gerne:

Im Video: Du, wenn du (bei der Arbeit) nicht gerne telefonierst:

Video: watson/Madeleine Sigrist, Emily Engkent
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate
1 / 24
20 lustige, definitiv zu ehrliche Stellen-Inserate

bild: twitter

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So macht man einen Mimosa
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Holt ManCity nun PSG-Goalie Donnarumma? +++ ManUnited will 120-Millionen-No-Name
2
Warum «heiss, geil und weiss» wieder in ist
3
Um Trump zu gefallen: Schweizer Militärverbände fordern Kauf von noch mehr F-35-Kampfjets
4
Umfrage zur Halbierungsinitiative: «Eine völlig absurde Verdrehung der Diskussion»
5
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
Meistgeteilt
1
Selenskyj will Donbass nicht aufgeben +++ Trump und Putin treffen sich in Anchorage
2
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
3
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
FC Basel trifft im Playoff auf Kopenhagen +++ Stabhochsprung-Weltrekord verbessert
Sie sieht einer Hollywood-Legende zum Verwechseln ähnlich 🤯
Heather Shaw aus Rochester im US-Bundesstaat New York arbeitet seit über zehn Jahren als Stand-up-Comedienne – und lebt damit ihren Traum. Schon seit ihrer Kindheit wollte sie genau das werden. Vielleicht ist es deshalb Schicksal, dass die heute 37-Jährige einer absoluten Legende dieser Branche wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Findest du heraus, wem?
Zur Story