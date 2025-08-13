Frustriert? 26 Memes, die dich (vielleicht) bei der Arbeit beschreiben

Memes schauen > Arbeiten.

Sosehr wir alle unsere Jobs lieben (es gibt Ende Monat Geld, yay!), manchmal dauert es einfach ewig bis zum nächsten Wochenende. Zum Glück gibt es Memes, die uns die harten Arbeitsstunden etwas versüssen.

Hier kommen 26 der unterhaltsamsten Memes, die du deinen Vorgesetzten besser nicht weiterschickst.

Feierabend ist Feierabend, nicht wahr?

Wenn es bei der Arbeit brennt, aber deine Schicht zu Ende ist

Wir kennen alle diesen «Chad».

Der Moment, in dem du realisierst, dass du, wenn du 110 % gibst, gleich viel verdienst wie Chad, der manchmal «vergisst», seinen Job zu machen.

Manchmal ist das Velo aber auch das Internet

Das Projekt, an dem ich arbeiten soll und der Büro-Laptop.

Man altert schliesslich schneller in stressigen Jobs.

Als du bei deinem Arbeitgeber angefangen hast vs. wie du heute bei der Arbeit aussiehst.

Damit sie gleich wissen, was auf sie zukommt:

Wenn du den/die Neuen/Neue herumführen sollst:

Hier komme ich her, um zu weinen.​

Die Mittagspause ist aber auch immer so verdammt kurz.

Wie es sich anfühlt, nach dem Essen zurück an den Arbeitsplatz zu gehen.

Lifehack für Gestresste:

Du wirkst gar nicht so gestresst bei der Arbeit, was ist dein Geheimnis?

Ich habe schon vor langer Zeit aufgehört, mich zu kümmern.



(Jeder hat es schon getan.)

Wenn du an deinem freien Tag an deiner Firma vorbeifährst.

Glückliche Hühner vs. du.

Aufgewachsen in stressfreier Umgebung.

Stille Wasser sind hässig – oder so.

Warum bist du immer so ruhig?

«Ichhasseeuchalle»



Mal so, mal so

Die Chef-Etage, wenn du Hilfe bräuchtest.

Die Chef-Etage, wenn du Fehler machst, weil du keine Hilfe hattest.



Wir auch, Küchengerät, wir auch

Meine neue E-Mail-Signatur: Ich arbeite noch, aber das Licht in mir ist erloschen.

Ist ja nur nett gemeint ...

Wenn du siehst, dass Leute zum Bewerbungsgespräch kommen.

Kann schon mal vorkommen.

Und nirgendwo gibt es Anzeichen für intelligentes Leben.

Auch eine Art Arbeitskleidung.

Ich, wie ich mich für die Arbeit zurechtmache.

Danke ... Dir auch?

Schwieriger, als einen Furz drinzubehalten.

Ich, wie ich versuche, meine Meinung bei der Arbeit für mich zu behalten.

Wie wahnsinnig kann man seine Augen aufreissen? Ja.

Ich, wie ich meiner Kollegin versuche zu signalisieren, dass sie aufhören soll zu lästern, weil die betreffende Person gerade den Raum betreten hat.

Auch eine Art Lifehack.

Sorry, dass ich zu spät bin, mein Wecker hat nicht geläutet, weil ich ihn nicht gestellt habe, weil ich heute gar nicht kommen wollte.

Das klingt logisch.

Die bösen Königinnen sind nur Disney-Prinzessinnen, die zu lange im Kundenservice gearbeitet haben.

Vor allem im Homeoffice trifft dieses Meme sehr gut zu:

Mein Profilbild vs. ich bei der Videobesprechung.

Die To-Do-Liste ist heute wieder lang.

Heute auf dem Plan

1. Leiden



Manchmal hört der Kopf auch einfach auf zu arbeiten. Und du mit ihm.

Ich, wie ich einfach nur dasitze und nichts tue, weil ich zu viel zu erledigen habe.

Wir wissen alle, dass es wahr ist:

Die Nacht vor einem freien Tag ist viel befriedigender als der freie Tag an sich.

Andererseits aber auch:

Wenn dich dein Körper an deinem freien Tag ganz natürlich und aus Gewohnheit um 7 Uhr morgens weckt.

Bonus:

Wenn dir dein Chef dafür dankt, dass du länger gearbeitet hast, dabei hast du einfach nur Memes geschaut und die Zeit vergessen.

Diese Memes sind alle sehr überspitzt, und wir sind natürlich alle dankbar, dass wir einen Job haben, falls wir einen haben, und fangen jetzt endlich an zu arbeiten*. Einen schönen Mittwoch allerseits!

*oder posten unsere Memes in die Kommentare. Hihi.

(sim)

