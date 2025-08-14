klar19°
Bilder: Auto-Modifikationen des GRAUENS, Teil 2

Und NUN: Auto-Modifikationen des GRAUENS, Teil 2

Für viele Autofans ist das Modifizieren von Autos mehr als nur ein Hobby – es ist ihre ganze Identität. Ob man dies auch zu weit treiben kann? Urteilt selbst!
14.08.2025, 04:54
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Willkommen, allerseits, in der bunten Welt der fragwürdigen Automodifikationen! Erinnert ihr euch an Teil 1?

Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...

Hey, das Modifizieren von Autos ist gang und gäbe. Doch für manche Individuen ist das Aufmotzen ihres so geliebten Autölis weit mehr als nur ein Hobby – es ist eine Lebenseinstellung. Nein, mehr noch: Es ist ihre ganze Identität.

Oder wie kann so was sonst erklärt werden?

Wow. Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1jf38na/suv_covered_in_dolls/
Bild: reddit

Hier mag jemand Puppen. Mega fescht.

Und hier jemand Stoff-Pferde.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/c3dzxp/this_car_that_was_parked_near_my_home_it_is/
Bild: reddit

Nope. Wir wissen auch nicht mehr.

Hier hat jemand sämtliche Aspekte des Steampunk-Genres auf ein einziges Gefährt gepappt, ...

Steampunk. ALLES an Steampunk - in einem einzigen Auto. https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fpreview.redd.it%2Fi-caught-this-earlier-today-v0-28ytlfqjdzad1.jpg%3Fwidth%3D1080%26crop%3Dsmart ...
Bild: reddit

... während dies hier – öh – eigentlich nur noch creepy ist:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Bild: reddit

Okay, halt, nein: Das hier ist der Stoff von Albträumen.

Erstaunliche Auto-Modifikationen https://www.reddit.com/r/SchizophreniaRides/comments/11092pw/cruising_with_the_homies/
Bild: reddit

Wow.

Zahnpasta-Auto https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/1jfau6z/car_covered_in_dental_implements_toothpaste_teeth/
Bild: reddit

Zahnbürsten, Zahnpasta, Illustrationen aus Zahnarzt-Schulungshandbüchern, zahnmedizinische Trainingspuppen ... Und damit fährt man umher?

Im Vergleich ist dieser Plastikenten-Fan geradezu harmlos.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Bild: reddit

Und NUN: der fliegende Holländer der Autobahn!

Der fliegende Holländer der Autobahn! Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/Shitty_Car_Mods/comments/dtprfi/not_sure_what_this_is_anymore/
Bild: reddit

Und das hier? Meeres-Müll auf Rädern?

Auto-Mods-der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/vg4e89/saw_one_of_these_in_the_wild/
Bild: reddit

Ui. Selten haben Superhelden weniger super ausgesehen.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/ShittyCarMod/comments/11lg896/have_you_ever_seen_so_many_superhero_toys_on_one/
Bild: reddit

Wenn man genau hinsieht, kann man im Aufschrifts-Gewirr den Begriff «Florida» erkennen. Das erklärt schon vieles.

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/sandiego/comments/ioeeuw/meanwhile_at_mission_bay_park/
Bild: reddit

In Arizona hingegen steht jemand auf Eulen.

Owl car in Arizona. NICE. https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/ajd36b/owl_car_in_arizona/
Bild: reddit

Und auf Ananas. Und Blumen.

Derweil gibt es in den Niederlanden jemanden, der über längere Zeit Pet-Flaschen-Deckel sammelte und dann ...

Pet-Flaschen-Deckel-Auto, irgendwer? Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/c3dzxp/this_car_that_was_parked_near_my_home_it_is/
Bild: reddit

... wa-HEY!

Naja – alleweil besser als dieser mit 5-Cent-Münzen beblingte Tesla.

Tesla covered in Nickels. Auto-Mods der Hölle https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/116fozv/this_car_covered_in_nickels/
Bild: reddit

Das hier hingegen ist – wenn auch nicht jedermanns Sache – doch ungeheuer gut ausgeführt:

Österreichischer Holz-Mercedes, irgendwer? https://www.reddit.com/r/SchizophreniaRides/comments/jxq7pu/not_blatantly_offensive_like_most_posted_here_but/
Bild: reddit

Reddit behauptet, dies seine keine Folierung, sondern echte Holzintarsien. Wenn das stimmt, ... dann Chapeau!

Österreichischer Holz-Mercedes, irgendwer? https://www.reddit.com/r/SchizophreniaRides/comments/jxq7pu/not_blatantly_offensive_like_most_posted_here_but/
Bild: reddit

Das hier ist weniger fachmännisch, dafür ... interessanter:

Floppy-Disc-Auto. Yeah. https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/p5parb/this_car_is_decorated_with_old_floppy_disks/
Bild: reddit

Ein Auto mit alten Floppy-Discs bekleben? Wieso nicht?

Ähnliche Idee, andere Ausführung:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/6ruoe7/how_not_to_cell_your_car/
Bild: reddit

Und zum Abschluss, noch zwei Kandidaten für den ultimativen Heimwerker-Automod-Endgegner! Ta-daaaaa:

Auto-Modifikationen der Hölle https://www.reddit.com/r/sandiego/comments/ioeeuw/meanwhile_at_mission_bay_park/
Bild: reddit

Oder nein, halt! Das hier! DAS ist der Endboss:

Auto-Modifikationen der Hölle. JESUS. https://www.reddit.com/r/DiWHY/comments/ajd36b/owl_car_in_arizona/
Bild: reddit

JESUS! WAGE PEACE! RIESENBRÜSTE! FREEDOM! U-S-A! U-S-A!

Auto #unfucked

