Die treffendsten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Und wie war deine Woche so? meme: via bsky.app

Und damit zu aktuellen Trump-Äusserungen, die uns Europäer (vielleicht) wachrütteln Dave Brown @DaveBrownToons #Trump #Putin #Europe #RussiaUkraineWar @Independent – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 20:00

Wenn Trump und Putin gemeinsame Sache machen, braucht es mehr als einen Zaubertrank What Europe needs now. Today's cartoon by Oliver Schopf. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Europe #Putin #Trump #Merz #Macron



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 11. Dezember 2025 um 06:48

Was die Ukraine längst begriffen hat: Ein Mafioso versteht nur eine Sprache – die der (militärischen) Stärke Appeasing Putin



[image or embed] — Bill Day (@billdayart.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 22:11

Natürlich gilt es die illegale Migration zu bekämpfen, aber unsere gefährlichsten Gegner sitzen anderswo „Migration: EU-Staaten einigen sich auf Verschärfung der Asylpolitik“ #EU #europa #Asylpolitik #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 11:28

Die von den USA geplante Verschärfung der Einreise-Regeln auf den Punkt gebracht 16 Bilder zum Posten auf Social Media, mit denen man garantiert in die USA einreisen darf www.der-postillon.com/2025/12/bild...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 11. Dezember 2025 um 12:53

Derweil stellen Trump-Anhänger in Amerika fest, dass sie die Wahl teuer zu stehen kommt Owning the Libs For @rawstory.com Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc...



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 22:41 «Die Liberalen (US-Demokraten) zu besiegen, wird richtig teuer.»

Arme und Schwache unterstützen? Die christlichen MAGA-Anhänger lieben nur sich selbst MAGA Jesus Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc... For @contrariannews.org



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 21:17

Demnächst im Kino meme: bsky.app

Darauf warten wir meme: bsky.app

Es ist wohl fast alles eine Frage der Perspektive „Umweltkrisen laut UN-Bericht größer als befürchtet: Temperaturen steigen weiter, Arten verschwinden immer schneller, Müllberge wachsen“ #Umweltschutz #Temperaturanstieg #Artensterben #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 11:30

