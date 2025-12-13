Hochnebel
Die treffendsten Karikaturen und Trump-Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
13.12.2025, 06:0913.12.2025, 06:09

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

Trump Meme
meme: via bsky.app

Wie er sich selbst sieht

American anatomy. Today's cartoon by Henrique Monteiro. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #portrait #America

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 9. Dezember 2025 um 06:44

Und damit zu aktuellen Trump-Äusserungen, die uns Europäer (vielleicht) wachrütteln

Dave Brown @DaveBrownToons #Trump #Putin #Europe #RussiaUkraineWar @Independent – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 20:00

Wolodymyr Selenskyj steht erneut im Kreuzfeuer

Andy Davey @DaveyCartoons #Trump #Putin #Zelensky #RussiaUkraineWar @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 19:54

Wenn Trump und Putin gemeinsame Sache machen, braucht es mehr als einen Zaubertrank

What Europe needs now. Today's cartoon by Oliver Schopf. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Europe #Putin #Trump #Merz #Macron

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 11. Dezember 2025 um 06:48

Was die Ukraine längst begriffen hat: Ein Mafioso versteht nur eine Sprache – die der (militärischen) Stärke

Appeasing Putin

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 22:11

Natürlich gilt es die illegale Migration zu bekämpfen, aber unsere gefährlichsten Gegner sitzen anderswo

„Migration: EU-Staaten einigen sich auf Verschärfung der Asylpolitik“ #EU #europa #Asylpolitik #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 11:28

Fakt: Hart arbeitende Einwanderer haben Amerika «great» gemacht, nicht die Rassisten

Immigration Makes US Great

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 13:33

Die von den USA geplante Verschärfung der Einreise-Regeln auf den Punkt gebracht

16 Bilder zum Posten auf Social Media, mit denen man garantiert in die USA einreisen darf www.der-postillon.com/2025/12/bild...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 11. Dezember 2025 um 12:53

Und die Schweiz? Der Gesslerhut lässt grüssen

(WOZ Die Wochenzeitung, 11.12.25) #zölle #usa #rütlischwur #schweiz #magahut #gesslerhut #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 11. Dezember 2025 um 12:30

Derweil stellen Trump-Anhänger in Amerika fest, dass sie die Wahl teuer zu stehen kommt

Owning the Libs For @rawstory.com Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc...

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 22:41
«Die Liberalen (US-Demokraten) zu besiegen, wird richtig teuer.»

Wer hätte ahnen können, dass Trumps Zollhammer auf die US-Wirtschaft zurückschlägt



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 21:23

Ok, Trump schafft neue Jobs – bei der grössten und fragwürdigsten Polizeibehörde des Landes

Jobs, Jobs, Jobs !!!

[image or embed]

— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 21:34

Arme und Schwache unterstützen? Die christlichen MAGA-Anhänger lieben nur sich selbst

MAGA Jesus Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc... For @contrariannews.org

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 21:17

Netflix will Warner schlucken

#netflix #warner #daffyduck

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 20:15

US-Techkonzerne gewinnen wohl den Schmiergeld-Krieg

Who will win the bribe wars? #Netflix #Paramount # Trump #WarnerBros

[image or embed]

— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 18:57

Demnächst im Kino

Trump Marjorie Taylor Greene Meme
meme: bsky.app

Apropos Streaming

The way we watch movies has changes. Today’s cartoon by @karikaturalv.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #movies #cinema #culture #technology

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 10. Dezember 2025 um 06:30

Darauf warten wir

Trump-Regierung begeht Verbrechen, indem sie Zivilisten in Booten töten lässt
meme: bsky.app

Ausgerechnet ein Schweizer sorgte für die Fremdschäm-Aktion des Jahres

„Donald Trump erhält FIFA-Friedenspreis von Gianni Infantino“ #Trump #FIFA #infantino #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 11:23



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 03:16

Die korrekte Bezeichnung für Infantinos Heuchel-Preis

My latest cartoon.

[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 01:00

Wetten, dass Mitglieder der Trump-Regierung ihrem Boss bald auch «Preise» überreichen?



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 22:19

Wir hätten auch noch einen Vorschlag für eine Trump-Trophäe

Peace Prize For @rawstory.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 21:07

Fehlt eigentlich nur noch das ...

Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 14:05

Es ist wohl fast alles eine Frage der Perspektive

„Umweltkrisen laut UN-Bericht größer als befürchtet: Temperaturen steigen weiter, Arten verschwinden immer schneller, Müllberge wachsen“ #Umweltschutz #Temperaturanstieg #Artensterben #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 11:30

Bonus

Das hast du dir verdient!

Otter bath time is the best time!

[image or embed]

— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 15:46

😅

Ach, Larissa...

[image or embed]

— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 10. Dezember 2025 um 16:23

(dsc)

