Die treffendsten Karikaturen und Trump-Memes der Woche
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche so?
Wie er sich selbst sieht
American anatomy. Today's cartoon by Henrique Monteiro. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #portrait #America— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 9. Dezember 2025 um 06:44
[image or embed]
Und damit zu aktuellen Trump-Äusserungen, die uns Europäer (vielleicht) wachrütteln
Dave Brown @DaveBrownToons #Trump #Putin #Europe #RussiaUkraineWar @Independent – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 20:00
[image or embed]
Wolodymyr Selenskyj steht erneut im Kreuzfeuer
Andy Davey @DaveyCartoons #Trump #Putin #Zelensky #RussiaUkraineWar @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 19:54
[image or embed]
Wenn Trump und Putin gemeinsame Sache machen, braucht es mehr als einen Zaubertrank
What Europe needs now. Today's cartoon by Oliver Schopf. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Europe #Putin #Trump #Merz #Macron— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 11. Dezember 2025 um 06:48
[image or embed]
Was die Ukraine längst begriffen hat: Ein Mafioso versteht nur eine Sprache – die der (militärischen) Stärke
Appeasing Putin— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 22:11
[image or embed]
Natürlich gilt es die illegale Migration zu bekämpfen, aber unsere gefährlichsten Gegner sitzen anderswo
„Migration: EU-Staaten einigen sich auf Verschärfung der Asylpolitik“ #EU #europa #Asylpolitik #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 11:28
[image or embed]
Fakt: Hart arbeitende Einwanderer haben Amerika «great» gemacht, nicht die Rassisten
Immigration Makes US Great— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 13:33
[image or embed]
Die von den USA geplante Verschärfung der Einreise-Regeln auf den Punkt gebracht
16 Bilder zum Posten auf Social Media, mit denen man garantiert in die USA einreisen darf www.der-postillon.com/2025/12/bild...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 11. Dezember 2025 um 12:53
[image or embed]
Und die Schweiz? Der Gesslerhut lässt grüssen
(WOZ Die Wochenzeitung, 11.12.25) #zölle #usa #rütlischwur #schweiz #magahut #gesslerhut #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 11. Dezember 2025 um 12:30
[image or embed]
Derweil stellen Trump-Anhänger in Amerika fest, dass sie die Wahl teuer zu stehen kommt
Owning the Libs For @rawstory.com Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc...— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 22:41
[image or embed]
Wer hätte ahnen können, dass Trumps Zollhammer auf die US-Wirtschaft zurückschlägt
Ok, Trump schafft neue Jobs – bei der grössten und fragwürdigsten Polizeibehörde des Landes
Jobs, Jobs, Jobs !!!— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 21:34
[image or embed]
Arme und Schwache unterstützen? Die christlichen MAGA-Anhänger lieben nur sich selbst
MAGA Jesus Consider supporting my work on Patreon: www.patreon.com/c/editorialc... For @contrariannews.org— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 21:17
[image or embed]
Netflix will Warner schlucken
#netflix #warner #daffyduck— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 20:15
[image or embed]
US-Techkonzerne gewinnen wohl den Schmiergeld-Krieg
Who will win the bribe wars? #Netflix #Paramount # Trump #WarnerBros— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 18:57
[image or embed]
Demnächst im Kino
Apropos Streaming
The way we watch movies has changes. Today’s cartoon by @karikaturalv.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #movies #cinema #culture #technology— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 10. Dezember 2025 um 06:30
[image or embed]
Darauf warten wir
Ausgerechnet ein Schweizer sorgte für die Fremdschäm-Aktion des Jahres
„Donald Trump erhält FIFA-Friedenspreis von Gianni Infantino“ #Trump #FIFA #infantino #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 11:23
[image or embed]
Die korrekte Bezeichnung für Infantinos Heuchel-Preis
My latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 01:00
[image or embed]
Wetten, dass Mitglieder der Trump-Regierung ihrem Boss bald auch «Preise» überreichen?
Wir hätten auch noch einen Vorschlag für eine Trump-Trophäe
Peace Prize For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 8. Dezember 2025 um 21:07
[image or embed]
Fehlt eigentlich nur noch das ...
Please enjoy my cartoon in today's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 14:05
[image or embed]
Es ist wohl fast alles eine Frage der Perspektive
„Umweltkrisen laut UN-Bericht größer als befürchtet: Temperaturen steigen weiter, Arten verschwinden immer schneller, Müllberge wachsen“ #Umweltschutz #Temperaturanstieg #Artensterben #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 10. Dezember 2025 um 11:30
[image or embed]
Bonus
Das hast du dir verdient!
Otter bath time is the best time!— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 9. Dezember 2025 um 15:46
[image or embed]
Ach, Larissa...— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 10. Dezember 2025 um 16:23
[image or embed]
(dsc)