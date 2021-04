Spass

Coronavirus

Corona Selbsttest: Diese Menschen haben schon andere Dinge selbst gemacht



26 Menschen, die schon vor dem Corona-Selbsttest alles selbst gemacht haben

Nun gibt es ihn also, den Corona-Selbsttest für zuhause. Somit haben wir jetzt alle die Möglichkeit, selber herauszufinden, ob wir eher positiv oder negativ sind.

Auch wenn die Freude gross ist, dass wir uns nun zuhause spontan selber testen können, steckt aber auch die Sorge in der Nase, sich das Stäbchen selber dort hineinzustecken.

Mit diesem Listicle wollen wir euch aber beruhigen und Mut zusprechen. Es gab schon so einiges, was Leute selber gebastelt haben. Dagegen ist so ein Selbsttest ein Klacks.

Wie wäre es mit einer eigenen «Achterbahn»?

Hier eine Idee für alle, die zuhause nicht so viel Platz haben.

Pfff... wer braucht schon einen Eiswagen, wenn es diesen Typen mit einem BBQ–Wagen gibt?

Dieser Kleiderschrank ist nicht nur begehbar, sondern auch gut getarnt.

Und so sieht er drinnen aus:

Bild: imgur

Oder doch lieber ein verstecktes Büro?

So einfach kannst du dir und deinen Kindern eine eigene Wunderwelt schaffen.

Simpel, wie effektiv: Das DIY–Katzenzelt.

Was könnte das hier werden?

Ein Spiegel mit digitaler Anzeige.

Dieser Hund hat es in seinem Leben schon weiter gebracht, als so mancher von uns.

Hier eine Idee, was du mit deinem Münz anstellen kannst.

Wer will ausrechnen, was das kostet?

Damit sich nie wieder jemand über zu wenig Stauraum beschweren kann.

Was mit einem 3D–Drucker bereits alles möglich ist.

Da ist wohl jemand Fan. 😉

Wenn du nie einen Pokal gewonnen hast, machst du dir eben selber einen.

Zu Recht!

‹Ich war noch nie so stolz auf etwas.›

Ob es sich nur um den Prototypen für einen grossen Bagger handelt, ist nicht bekannt.

So etwas sollte nicht DIY sein, sondern Standard in jedem Haus.

Eine gute Idee für alle im Homeoffice. Zumindest bis zu einem gewissen Grad.

Viele Steine und viel Geduld. Los!

Und so einfach machst du dir deine eigene Bank.

Theoretisch brauchst du für diesen DIY–Lampenschirm nur ein Stück Holz. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Und wie sieht es in deiner Garage aus?

Für alle, die ihren Hund beim Schlafen gerne bei sich in der Nähe, aber nicht im Bett haben wollen.

Du wolltest immer schon einen eigenen Pizzaofen? Hier einen für den kleinen Hunger.

Eine kleine Wohnung? Nein, ein genialer DIY–Camper Umbau.

Und zum Schluss: Etwas aus dem Pararelluniversum.

(smi)

