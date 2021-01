Spass

Cute News

Hier ist deine wöchentliche Portion flauschige Lustigkeit



Cute News

Hier ist deine wöchentliche Portion flauschige Lustigkeit

Cute news everyone!

Hier sind wir also. Eine weitere Woche ist rum und damit steht eine neue Cute News an. Und an dieser Stelle noch einen lieben Gruss an Patricia, die gerne Cute News liest und uns letzte Woche eine sehr nette und motivierende E-Mail geschrieben hat. Vielen Dank dafür.

So und nun genug der Danksagungen. Beginnen wir.

Und zwar mit einem Bild, das zeigt, was passiert, wenn du es dir mit der Fuxe aus der Nachbarschaft versaust:

Unwiderlegbarer Beweis, dass Snoopy tatsächlich ein Beagle ist.

Faszination Spiegel.

Gründe, eine Hundetür anzuschaffen:

Hundemassage mal anders.

Was das wohl sein mag?

Weiter geht es mit ...

... Opossen!

Bild: watson

Opossen haben nicht den besten Ruf.

Dabei kuscheln sie richtig, ...

... richtig gerne.

Man kann auch super mit ihnen rumhängen.

Auch wenn sie manchmal etwas zu anhänglich sind.

Und vielleicht sogar etwas klammern.

Dafür sind sie reinlicher, als man denkt.

Und sie wissen die Schönheit der Natur zu schätzen.

Auch Food-Liebhaber finden in einer Oposse einen Seelenverwandten.

Dabei sind sie nicht nur keck, ...

... sondern kommen auch mit allen klar.

Und als Baby sehen sie einfach unglaublich ulkig aus.

Ein Hoch auf Opossen!

So, ich muss wieder einmal mein Cute-News-Archiv etwas ausmisten.

Fussballliebe auf den ersten Kick. (Badum-ts).

Schräg, schräger, Panden.

Gründe, ein Trampolin anzuschaffen.

Ein Fuchskusu. Oder auf Englisch: Golden Possum.

Schwarze Katzen = Badass!

Schau genau hin.

Die Falle ist gestellt.

Zwar etwas getrickst, aber dafür umso witziger.

Kuschelzeit.

Nope!

Warnung vor dem Doggo!

Okay. Was immer die da machen, es ist definitiv nichts Gutes!

Schon mal eine Gurte trinken sehen?

Und hopp!

Irgendwelche Kuhfans hier?

Pferde machen, was Pferde eben so machen.

Nice! Ich konnte sowas nie.

Sowas schon eher.

Lektion Nummer 1: Leg dich nicht mit einem Emu an.

Lektion Nummer 2: LEG DICH NICHT MIT EINEM EMU AN.

Spiel mit Emus lieber Ballwerfen:

Wenn du eine Sache überstürzt angehst:

Was man gesehen haben muss: einen rennenden Igel.

So, ihr Lieben, es ist langsam Zeit zu gehen.

Macht's gut und bis nächste Woche!

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So funktioniert die Wildbienenzucht zuhause Im Wallis gelang es Wildbienen zurückzulocken Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter