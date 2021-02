Spass

Lustige Tierbilder III: Grumpy Eulen, Burrito-Käuze und der watson-Vogel



Lustige Tierbilder III: Grumpy Eulen, Burrito-Käuze und der watson-Vogel

Cute news everyone!

Einige von euch mögen sich vielleicht noch erinnern: Vor etwa zwei Wochen gab es eine Abstimmung, welches Tier-Spezial als Nächstes kommen soll. Damals unterlagen die Eulen und Käuze ganz knapp den Alpaken. Irgendwo in der Kommentarspalte habe ich dann – soweit ich mich erinnere – mal versprochen, dass wir auch die anderen Specials noch machen können.

Bisher hatte ich das allerdings versäumt. Was dazu führte, dass ich diese Woche eine sehr höfliche Erpresser-E-Mail erhalten habe (gespickt mit etwas Schleichwerbung für ein Naturmagazin). Ich will nicht näher auf die Mail eingehen. Nur so viel: Da ich nicht verantwortlich dafür sein möchte, dass sich die Laune einer gewissen Person unvorteilhaft entwickelt, gibt's heute ein Eulen- und Kauzspezial.

Nimm bitte Platz.

Mach es dir gemütlich.

Und versuch, nicht zu grummelig dreinzuschauen.

Die Frisur sitzt noch nicht so richtig? Macht nichts.

Dann beginnen wir also mit dem Eulenspezial. Und du so:

Bild: Imgur

Wie Eulen auf deine Aussage reagieren.

Wenn du einen Flachwitz gemacht hast:

Wenn du mit deinen penetranten Fragen nervst:

Wenn du etwas sehr Seltsames sagst:

Wenn du etwas wirklich Unglaubliches sagst:

Wenn du einen politisch unkorrekten Witz machst:

Wenn du von dem supercoolen Event erzählst, bei dem deine beste Eulenfreundin auch gerne dabei gewesen wäre:

Du hast da was im Kühlergrill ...

Wie lange sie dieses Spiel wohl mitmacht?

Huuui!

Wer dachte, Eulen gehen im Wasser unter:

Und hüpf!

Dinge aus dem Leben einer Eule.

Auch du kennst sicher solche Tage:

So, kommen wir nun zu unserem Tierporträt. Diese Woche haben wir einen Vogel, der bei uns intern zur offiziellen watson-Voge ernannt wurde.

Du kannst dir sicher denken, warum: Der Vogel hat alle Farben, die in unserem watson-Logo zu finden sind – sogar Magenta!

Bild: Shutterstock

Das ist der Rosenbrust-Schnäpper oder auch Rosaschnäpper.

Bild: Shutterstock

Leben tut er in Australien und Tasmanien, wo er Pink Robin genannt wird. Bild: Shutterstock

Übrigens ist nur das Männchen so auffällig gefärbt. Der Grund ist wie immer: Man will die Aufmerksamkeit des weiblichen Geschlechts erregen.

Bild: Wikimedia

Der Rosenbrust-Schnäpper erreicht eine Körperlänge von 11,5 bis 13 Zentimetern. Damit ist er etwas kleiner als unsere Spatzen, die rund 14 bis 16 Zentimeter erreichen. Bild: Wikimedia

Welch wohlige Freude.

Falls du den Vogel des Jahres 2021 noch nicht kennst:

Hoi.

«Ich habe gerade herausgefunden, dass Baby-Eulen mit dem Gesicht nach unten schlafen, wie HIER zu sehen, weil ihre Köpfe zu schwer sind. Ausserdem habe ich wohl noch nie zuvor Eulenbeine gesehen.»

«Baby-Eulen schlafen wie Baby-Menschen; ein paar Stunden auf einmal, meist während des Tages. Baby-Eulen zeigen ausserdem eine hohe REM-Aktivität während sie schlafen.»

Und weil schlafende Eulen so amüsant aussehen, hier sechs weitere Beispiele:

Wie viele Eulen lang hast du es ausgehalten, bevor dir schlecht wurde?

Und zum Schluss noch dieser Vogel hier. Das ist zwar keine Eule, aber mindestens so episch:

gif: giphy

PS: Damit ich jetzt nicht jede Woche dutzende Erpresser-Mails bekomme: Ab sofort werden Spezialwünsche nur noch berücksichtigt, wenn sie in Brief- oder Postkartenform in der Redaktion ankommen. Alternativ werden auch Linzertorten, Cashew-Nüsse oder Gutscheine für Hunde-Streichel-Stunden akzeptiert.

