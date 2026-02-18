Picdump 175 – weil uns die Memes nie ausgehen
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Endlich wieder Mittwoch!
Es ist genauso grossartig wie teuflisch.
In einer örtlichen Bar steht folgendes auf der Innenseite der Tür zur Herrentoilette: Damen.
Der kommt ganz flach.
Ja!
Was macht dich glücklich?
Ich:
Viel Liebe dafür.
Ich:
Nach einem langen Arbeitstag zu meinem Hund nach Hause kommen.
Ach, Wortspiele … 🥰
Immer schön lächeln.
Wenn man versehentlich bei der Arbeit wichtig wird.
Wie romantisch … 🥰
Gutschein für Paarmassage.
Ich spüre dieses Bild.
Jemand: *gibt mir mündliche Anweisungen*
Mein Gehirn:
Ich wünschte, ich könnte darüber lachen.
Kein Geld. Keine Zeit. Keinen Platz.
LEGO.
System ausgedribbelt.
Der Hacker, der nicht versteht, warum er mein Passwort nicht sehen kann.
Ich, der ich mein Passwort aus acht Sternchen ******** zusammengesetzt hat.
Nicht das, was ich erwartet habe.
Wer checkt es?
Badumtss!
Ein bisschen Schmuddeldump.
Hüte: auf.
Schwänze: raus.
Sonnenlicht: photosynthetisiert.
Und du wie ein Käfer auf dem Bett liegst.
Wie meine Decke aussieht, wenn ich um 1 Uhr morgens versuche, die lange Seite zu finden.
Damit du heute noch etwas gelernt hast.
Wie man «Hallo» auf Mandarin sagt:
Es war so eine sorgenfreie Zeit.
Ich mit 14 Jahren: Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich all diese Musik umsonst bekommen habe!
Der Familien-PC:
Es ist eine Hassliebe.
Mein Drucker, wenn ich ihm sage, dass er etwas drucken soll.
Danke für nichts.
Management: Wir reichen dir unsere Hand, wenn du Hilfe brauchst.
Die Hand:
¯\_(ツ)_/¯
Funktioniert nur auf Englisch.
Das ist aber auch ein fieses Wort.
Eine gute Methode, Deutsch zu lernen, ist, Kinderbücher zu lesen, um sich mit der grundlegenden Grammatik und dem Vokabular vertraut zu machen.
Deutsches Kinderbuch:
Auch er trägt keine richtige Hose.
Wenn Sisyphus von zu Hause aus arbeitet.
Ich würde es genau gleich machen.
Wenn meine Pommes so aussehen würden und so hoch gestapelt wären, würde ich zurück in die Küche gehen und dem Koch einen Zungenkuss geben.
Besonders am Montag sehr ausgeprägt.
Ich versuche mir einen Ausweg auszudenken, wie ich sofort in Rente gehen kann, damit ich morgen früh nicht wieder zur Arbeit muss …
Die Gebrauchsanleitung ist ja dabei.
Gut gedöst ist halb geschlafen.
Wenn man das Baby mitten in der Nacht füttert.
Genau so sehe ich aus!
Ich werde früh aufstehen und es machen.
Ich um 11 Uhr morgens.
Eine etwas kritische Verbildlichung.
Die Charaktereigenschaft, die ich niemals aufgeben werde.
Es ist so frustrierend …
Ich: Sende *final _final _final__design.pdf*
Kunde: Danke, das ist ein guter Anfang.
Ich:
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio