Picdump 175 – weil uns die Memes nie ausgehen

Picdump 175 – weil uns die Memes nie ausgehen

18.02.2026, 04:5218.02.2026, 04:52
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Ich hä wirklich e hüäru Freid isch scho wider Mittwoch. Nit nur wil d Hälfti Wucha durch isch, sondern öi wills de wider ewi Biträg iner Kommentarspalta git. Also los, fiiret das Zig ab!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:

Best-of Kommentarspalte:

Macrönli
Leser-Kommentar von Macrönli
11.02.2026 07:04
Da wird man ja wohl noch liegen dürfen!!
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Thorium
Leser-Kommentar von Thorium
11.02.2026 07:48
Geht's euch auch so?
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
11.02.2026 06:09
Was wolen wir? Trump-Memes! Und wann wollen wir sie? Jetzt sofort!
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
11.02.2026 07:10
Den Film würde ich mir tatsächlich ansehen. 🤣🪿
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.02.2026 08:19
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.02.2026 06:56
😂
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
11.02.2026 07:11
Höhö... 🤣
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
11.02.2026 06:12
Ja das ist so, mal so mal so....
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
11.02.2026 07:04
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
11.02.2026 07:04
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
11.02.2026 06:06
🇨🇭
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.02.2026 07:24
Oldie but Goldie In jeder Beziehung
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.02.2026 06:50
😏
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
11.02.2026 07:12
Blackdump 🫣🖤
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
11.02.2026 06:06
🍷
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
11.02.2026 07:07
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
11.02.2026 07:15
Jeder Superheld hat sein Kryponit
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
11.02.2026 06:07
😈
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.02.2026 06:56
Ja, meine Geschirrwaschmaschine hat einen Vorspülgang
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.02.2026 06:54
Flach geht immer
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
11.02.2026 07:14
Achtung der kommt flach 😂
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
11.02.2026 07:26
DAS ist ironisch
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
11.02.2026 06:05
Er hats wenigstens versucht.
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
11.02.2026 06:59
😊
Zu: Picdump 174 – hier gibt es Memes zum Aktionspreis!
Bild

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Es ist genauso grossartig wie teuflisch.

Bild
Bild: imgur

In einer örtlichen Bar steht folgendes auf der Innenseite der Tür zur Herrentoilette: Damen.

Der kommt ganz flach.

Bild
Bild: INSTAGRAM

Ja!

Bild
Bild: imgur

Was macht dich glücklich?
Ich:

Viel Liebe dafür.

Bild
Bild: imgur

Ich:
Nach einem langen Arbeitstag zu meinem Hund nach Hause kommen.

Ach, Wortspiele … 🥰

Bild
Bild: instagram

Immer schön lächeln.

Bild
Bild: imgur

Wenn man versehentlich bei der Arbeit wichtig wird.

Wie romantisch … 🥰

Bild
Bild: imgur

Gutschein für Paarmassage.

Ich spüre dieses Bild.

Bild
Bild: imgur

Jemand: *gibt mir mündliche Anweisungen*
Mein Gehirn:

Ich wünschte, ich könnte darüber lachen.

Bild
Bild: instagram

Kein Geld. Keine Zeit. Keinen Platz.
LEGO.

System ausgedribbelt.

Bild
Bild: imgur

Der Hacker, der nicht versteht, warum er mein Passwort nicht sehen kann.
Ich, der ich mein Passwort aus acht Sternchen ******** zusammengesetzt hat.

Nicht das, was ich erwartet habe.

Bild
Bild: instagram

Wer checkt es?

Badumtss!

Bild
Bild: instagram

Ein bisschen Schmuddeldump.

Bild
Bild: imgur

Hüte: auf.
Schwänze: raus.
Sonnenlicht: photosynthetisiert.

Und du wie ein Käfer auf dem Bett liegst.

Bild
Bild: imgur

Wie meine Decke aussieht, wenn ich um 1 Uhr morgens versuche, die lange Seite zu finden.

Damit du heute noch etwas gelernt hast.

Bild
Bild: imgur

Wie man «Hallo» auf Mandarin sagt:

Es war so eine sorgenfreie Zeit.

Bild
bild: imgur

Ich mit 14 Jahren: Wow! Ich kann nicht glauben, dass ich all diese Musik umsonst bekommen habe!
Der Familien-PC:

Es ist eine Hassliebe.

Bild
Bild: imgur

Mein Drucker, wenn ich ihm sage, dass er etwas drucken soll.

Danke für nichts.

Bild
Bild: imgur

Management: Wir reichen dir unsere Hand, wenn du Hilfe brauchst.
Die Hand:

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Das ist aber auch ein fieses Wort.

Bild
Bild: imgur

Eine gute Methode, Deutsch zu lernen, ist, Kinderbücher zu lesen, um sich mit der grundlegenden Grammatik und dem Vokabular vertraut zu machen.
Deutsches Kinderbuch:

Auch er trägt keine richtige Hose.

Bild
Bild: imgur

Wenn Sisyphus von zu Hause aus arbeitet.

Ich würde es genau gleich machen.

Bild
Bild: imgur

Wenn meine Pommes so aussehen würden und so hoch gestapelt wären, würde ich zurück in die Küche gehen und dem Koch einen Zungenkuss geben.

Besonders am Montag sehr ausgeprägt.

Bild
Bild: imgur

Ich versuche mir einen Ausweg auszudenken, wie ich sofort in Rente gehen kann, damit ich morgen früh nicht wieder zur Arbeit muss …

Die Gebrauchsanleitung ist ja dabei.

Bild
Bild: imgur

Gut gedöst ist halb geschlafen.

Bild
Bild: imgur

Wenn man das Baby mitten in der Nacht füttert.

Genau so sehe ich aus!

Bild
Bild: imgur

Ich werde früh aufstehen und es machen.
Ich um 11 Uhr morgens.

Eine etwas kritische Verbildlichung.

Bild
Bild: IMGUR

Die Charaktereigenschaft, die ich niemals aufgeben werde.

Es ist so frustrierend …

Bild
Bild: imgur

Ich: Sende *final _final _final__design.pdf*
Kunde: Danke, das ist ein guter Anfang.
Ich:

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 78
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
