Cute News

Du denkst, du bist unfotogen? Dann hast du diese 27 Tiere noch nicht gesehen

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Wir sind nicht allein: Auch süsse Tiere haben ihre unvorteilhaften Momente.

Guten Morgen!

Noch nicht so richtig wach heute.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Grumpy Cuteness:

Haha, der war gut …

Was hast du gesagt?

Höhöhöhö!

Ich kann das Wiehern schon fast hören:

Wer möchte ein Special mit Fischzähnen?

Weshalb Giraffe wohl so geschockt dreinschaut?

Zunge der Woche:

Otte ist nicht amused:

Heiliger Bimbam!

Immerhin sitzt die Frisur:

Hier gibt es noch weitere unfotogene Tiere:

1 / 31 Tiere, die so unfotogen wie du sind Bild: via tumblr

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Nicht schon wieder …

Tapir schaut etwas besorgt aus.

Wie dich dein Freund anschaut, wenn du schon wieder etwas Dummes machst:

Der sexy Ausstieg aus dem Wasser in Realität:

Oh, hallo! Hast du ein Rüebli?

Das mit den ästhetischen Strandfotos müssen wir nochmals üben …

Immerhin hat er coolen Kopfschmuck.

Was dieser Seelöwe wohl gerade beobachtet?

Wenn es mit dem verführerischen Zuzwinkern nicht so wirklich klappt.

Würg, nicht schon wieder das Gleiche zum Znacht …

Wenn «es ist mir scheissegal» ein Bild wäre:

Doch ein bisschen cute:

Wenn der Winterschlaf vorbei ist:

Er weint, weil die Cute News schon wieder vorbei sind.

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!