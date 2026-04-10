Cute News
Du denkst, du bist unfotogen? Dann hast du diese 27 Tiere noch nicht gesehen
Cute News, everybody!
Wir sind nicht allein: Auch süsse Tiere haben ihre unvorteilhaften Momente.
Guten Morgen!
Noch nicht so richtig wach heute.
Keine Cute News mehr verpassen:
Grumpy Cuteness:
Haha, der war gut …
Was hast du gesagt?
Höhöhöhö!
Ich kann das Wiehern schon fast hören:
Wer möchte ein Special mit Fischzähnen?
Weshalb Giraffe wohl so geschockt dreinschaut?
Zunge der Woche:
Otte ist nicht amused:
Heiliger Bimbam!
Immerhin sitzt die Frisur:
Hier gibt es noch weitere unfotogene Tiere:
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Nicht schon wieder …
Tapir schaut etwas besorgt aus.
Wie dich dein Freund anschaut, wenn du schon wieder etwas Dummes machst:
Der sexy Ausstieg aus dem Wasser in Realität:
Oh, hallo! Hast du ein Rüebli?
Das mit den ästhetischen Strandfotos müssen wir nochmals üben …
Immerhin hat er
coolen Kopfschmuck.
Was dieser Seelöwe wohl gerade beobachtet?
Wenn es mit dem verführerischen Zuzwinkern nicht so wirklich klappt.
Würg, nicht schon wieder das Gleiche zum Znacht …
Wenn «es ist mir scheissegal» ein Bild wäre:
Doch ein bisschen cute:
Wenn der Winterschlaf vorbei ist:
Er weint, weil die Cute News schon wieder vorbei sind.
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.