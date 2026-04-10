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Cute News: 27 lustige Fotos von unfotogenen Tieren

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Du denkst, du bist unfotogen? Dann hast du diese 27 Tiere noch nicht gesehen

10.04.2026, 06:1110.04.2026, 06:11
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Wir sind nicht allein: Auch süsse Tiere haben ihre unvorteilhaften Momente.

Guten Morgen!

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Bild: reddit

Noch nicht so richtig wach heute.

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
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Keine Cute News mehr verpassen:

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Grumpy Cuteness:

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Bild: reddit

Haha, der war gut …

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Was hast du gesagt?

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Höhöhöhö!

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Bild: reddit

Ich kann das Wiehern schon fast hören:

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Wer möchte ein Special mit Fischzähnen?

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Weshalb Giraffe wohl so geschockt dreinschaut?

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Zunge der Woche:

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Otte ist nicht amused:

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Heiliger Bimbam!

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Immerhin sitzt die Frisur:

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Hier gibt es noch weitere unfotogene Tiere:

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Tiere, die so unfotogen wie du sind
Bild: via tumblr
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(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Nicht schon wieder …

Unfotogene Tiere https://www.reddit.com/r/funny/
Bild: reddit

Tapir schaut etwas besorgt aus.

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Wie dich dein Freund anschaut, wenn du schon wieder etwas Dummes machst:

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Der sexy Ausstieg aus dem Wasser in Realität:

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Oh, hallo! Hast du ein Rüebli?

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Das mit den ästhetischen Strandfotos müssen wir nochmals üben …

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Immerhin hat er coolen Kopfschmuck.

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Was dieser Seelöwe wohl gerade beobachtet?

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Wenn es mit dem verführerischen Zuzwinkern nicht so wirklich klappt.

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Würg, nicht schon wieder das Gleiche zum Znacht …

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Wenn «es ist mir scheissegal» ein Bild wäre:

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Doch ein bisschen cute:

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Wenn der Winterschlaf vorbei ist:

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Er weint, weil die Cute News schon wieder vorbei sind.

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