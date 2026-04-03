Cute News

Bei den Cute News kennen wir keine Feiertage: Jetzt lustige Tierbildli schauen!

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Yay, heute ist frei! Aber trotz Feiertag verschlafen wir die Cute News natürlich nicht. Heute schauen wir uns einen ganz speziellen Wolf an. Stay tuned!

Wir starten mit neuen Freundschaften in den Tag:

Die perfekte Busfahrt existiert ni…

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Käfer, wenn du einen Stein aufhebst:

Und wie sehen eure Wochenendpläne so aus?

Wen verschlägt es in die Berge?

Sie hat es versucht …

Wo ist ihr Jack?

Zunge der Woche:

Er wurde soeben zum König des Waldes erkoren:

Bremsen sind unglaublich nervig, aber auch unglaublich faszinierend:

Suchbild für zwischendurch: Wie viele Kätzchen findest du?

Wenn du mitten in der Nacht für einen kleinen Snack in die Küche schleichst:

Gaaaanz ruhig bleiben.

Selfies mit Haifischen? Dieser Taucher macht's vor:

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

1 / 10 Selfie mit Haifisch – einfach cool bleiben! Foto: Aaron Gekoski/Rex Features/DUKAS quelle: rex / / 4102640b

Katzen kennen immer die besten Spots.

Halt, stopp! Kurze Sicherheitsinspektion.

Heute wollen wir aber auch noch etwas lernen. An der Westküste Kanadas lebt ein ganz spezieller Wolf.

Bild: imago stock&people

Der Vancouver Coastal Sea Wolf ist eine Unterart des Grauwolfs. Speziell an ihnen ist, dass sie ihr Leben an das Meer angepasst haben.

Das heisst zum Beispiel, dass ihre Ernährung bis zu 90 Prozent aus Fischen, Meeresfrüchten und – Achtung! – manchmal sogar aus Otten besteht.

Mit ihren Pfoten graben sie im Sand nach Muscheln und knacken mit ihren kräftigen Kiefern die Schalen auf.

Bild: imago stock&people

Sie sind hervorragende Schwimmer und können bis zu 12 Kilometer zwischen Inseln schwimmen.

Diese Küstenwölfe sind äusserst scheu und leben in sehr abgelegenen Regionen.

Menschen kriegen den Vancouver-Island-Wolf (wie er auch genannt wird) nur sehr selten zu Gesicht.

Bild: imago stock&people

Die Küstenwölfe leben in Rudeln von etwa 5 bis 20 Tieren. Ein Rudel hat zwei Anführer: Das Alpha-Weibchen und das Alpha-Männchen.

Das Jagen von Wölfen ist in Kanada nicht verboten. Deren Schutz rückte allerdings ins Rampenlicht, als Takaya, ein männlicher Wolf, dessen Leben als Einzelgänger ausführlich dokumentiert worden war, im Jahr 2020 von einem Trophäenjäger erschossen wurde.

Auf diesem Bild ist nicht Takaya zu sehen. Bild: imago stock&people

Die Dokumentation «Takaya: Lone Wolf» kannst du hier schauen.

Seither wurden in British Columbia Pläne aufgestellt, um die Wolfsjagd besser zu überwachen.

Bild: imago stock&people

Die First Nations von Vancouver Island gehören zu den stärksten Befürwortern der Erhaltung und des Schutzes der Küstenwölfe. Wölfe sind fest in der Kultur der lokalen indigenen Bevölkerung verwurzelt und von grundlegender Bedeutung für deren Spiritualität.

Bild: imago images

Zum Abschied gibt es heute noch eine zweite Zunge:

Bild: imago stock&people

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