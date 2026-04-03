Nebel
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Koalas, Wölfen und Robben

Cute News

Bei den Cute News kennen wir keine Feiertage: Jetzt lustige Tierbildli schauen!

03.04.2026, 06:0403.04.2026, 06:04
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Yay, heute ist frei! Aber trotz Feiertag verschlafen wir die Cute News natürlich nicht. Heute schauen wir uns einen ganz speziellen Wolf an. Stay tuned!

Wir starten mit neuen Freundschaften in den Tag:

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1s6khra/buddy_got_a_new_friend/
Bild: reddit

Die perfekte Busfahrt existiert ni…

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cute/comments/1s53dya/oh_to_be_this_rich/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Käfer, wenn du einen Stein aufhebst:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Und wie sehen eure Wochenendpläne so aus?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Happydogs/comments/1s6qjo4/my_absolute_world_all_snug/
Bild: reddit

Wen verschlägt es in die Berge?

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/54113633029831864/
Bild: pinterest

Sie hat es versucht …

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wo ist ihr Jack?

cute news tier eidechse https://ch.pinterest.com/pin/4785143351731397/
Bild: pinterest

Zunge der Woche:

cute news tier koala https://ch.pinterest.com/pin/180707003772551975/
Bild: pinterest

Er wurde soeben zum König des Waldes erkoren:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/rarepuppers/comments/1s8y7kc/musuko_standing_there_like_the_forest_belongs_to/
Bild: reddit

Bremsen sind unglaublich nervig, aber auch unglaublich faszinierend:

breme https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1s62lxs/portrait_of_the_most_annoying_insect_horsefly/
Bild: reddit

Suchbild für zwischendurch: Wie viele Kätzchen findest du?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1s93pnk/my_brother_got_suprised_on_sunday_when_the_stray/
Bild: reddit

Wenn du mitten in der Nacht für einen kleinen Snack in die Küche schleichst:

cute news tier fledermaus https://ch.pinterest.com/pin/47076758604431542/
Bild: pinterest

Gaaaanz ruhig bleiben.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Selfies mit Haifischen? Dieser Taucher macht's vor:

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

1 / 10
Selfie mit Haifisch – einfach cool bleiben!
Foto: Aaron Gekoski/Rex Features/DUKAS
quelle: rex / / 4102640b
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Katzen kennen immer die besten Spots.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/donotthecat/comments/1s8tnur/friend_sent_me_this_didnt_the_cat_just_watched/
Bild: reddit

Halt, stopp! Kurze Sicherheitsinspektion.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Heute wollen wir aber auch noch etwas lernen. An der Westküste Kanadas lebt ein ganz spezieller Wolf.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female walking, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451735 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Bild: imago stock&people

Der Vancouver Coastal Sea Wolf ist eine Unterart des Grauwolfs. Speziell an ihnen ist, dass sie ihr Leben an das Meer angepasst haben.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=8
Bild: instagram

Das heisst zum Beispiel, dass ihre Ernährung bis zu 90 Prozent aus Fischen, Meeresfrüchten und – Achtung! – manchmal sogar aus Otten besteht.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Mit ihren Pfoten graben sie im Sand nach Muscheln und knacken mit ihren kräftigen Kiefern die Schalen auf.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female swimming across estuary, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451734 BertiexGregory Van ...
Bild: imago stock&people

Sie sind hervorragende Schwimmer und können bis zu 12 Kilometer zwischen Inseln schwimmen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Diese Küstenwölfe sind äusserst scheu und leben in sehr abgelegenen Regionen.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=6
Bild: instagram

Menschen kriegen den Vancouver-Island-Wolf (wie er auch genannt wird) nur sehr selten zu Gesicht.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female yawning, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451733 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Bild: imago stock&people

Die Küstenwölfe leben in Rudeln von etwa 5 bis 20 Tieren. Ein Rudel hat zwei Anführer: Das Alpha-Weibchen und das Alpha-Männchen.

Vancouver Coastal Sea wolf https://www.instagram.com/p/DWeohkZGbGk/?img_index=3
Bild: instagram

Das Jagen von Wölfen ist in Kanada nicht verboten. Deren Schutz rückte allerdings ins Rampenlicht, als Takaya, ein männlicher Wolf, dessen Leben als Einzelgänger ausführlich dokumentiert worden war, im Jahr 2020 von einem Trophäenjäger erschossen wurde.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha femae, portrait, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451736 BertiexGregory Vancouver Iceland ...
Auf diesem Bild ist nicht Takaya zu sehen.Bild: imago stock&people

Die Dokumentation «Takaya: Lone Wolf» kannst du hier schauen.

Seither wurden in British Columbia Pläne aufgestellt, um die Wolfsjagd besser zu überwachen.

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) Vancouver Island, British Columbia, Canada. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451741 BertiexGregory Vancouver Iceland Grey Wolf Canis Lupus Vancouver ...
Bild: imago stock&people

Die First Nations von Vancouver Island gehören zu den stärksten Befürwortern der Erhaltung und des Schutzes der Küstenwölfe. Wölfe sind fest in der Kultur der lokalen indigenen Bevölkerung verwurzelt und von grundlegender Bedeutung für deren Spiritualität.

Vancouver Island wolf photographed on Vargas Island, west coast Vancouver Island, BC Canada PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: x xAllxCanadaxPhotosx 1990-13855102
Bild: imago images

Zum Abschied gibt es heute noch eine zweite Zunge:

Vancouver Island Grey wolf (Canis lupus crassodon) alpha female yawning, Vancouver Island, British Columbia, Canada, August. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1451732 BertiexGregory Vancouver Iceland G ...
Bild: imago stock&people
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
1 / 13
Forscher bringen den Ur-Wolf zurück
quelle: colossal biosciences
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Wal an der Ostsee ist schon wieder gestrandet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
101 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Purple Raina
03.04.2026 07:09registriert Dezember 2025
Apropos Tiere, deren Ruf zu Unrecht schlecht ist….🦇💜🦇
Bild
765
Melden
Zum Kommentar
avatar
Biko
03.04.2026 07:18registriert Juli 2023
zumfressengern
Animiertes GIFGIF abspielen
680
Melden
Zum Kommentar
avatar
Biko
03.04.2026 07:26registriert Juli 2023
Mit Fotos von Julian Rad wünsche ich eine schöne Hasenzeit
Bild
670
Melden
Zum Kommentar
101
Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: creepy Pareidolie
Hier kommt wieder eine Portion Bilder von Dingen mit Gesicht, die dich möglicherweise noch in deinen Träumen verfolgen werden.
Zur Story