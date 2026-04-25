Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika ist verloren (Teil 137) – eine schmierige Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Und wie war deine Woche? Guet Nach am Sächsi (Tages-Anzeiger, 18.4.26) #sechseläuten #zürich #melania #tagesanzeiger #ruediwidmercartoons



[image or embed] — ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 19. April 2026 um 01:16 «‹Das ist nicht Jesus, das ist nicht der Papst, das ist nicht der Eishockeytrainer Fischer, das ist ein Arzt!› – ‹Nein... das bist du.›»

Heute geht es um den internationalen Verkehrsweg, der alles andere als flüssig funktioniert



[image or embed] — Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 20. April 2026 um 18:32

Toi toi toi Rund ein Fünftel des europäischen Treibstoffbedarfs wird durch Importe aus den Golfstaaten gedeckt, die seit Wochen durch die Blockade der Straße von Hormus ausbleiben.



[image or embed] — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 23. April 2026 um 14:37

Auf den Punkt gebracht «Das Tollste an Solarenergie ist, dass man kein anderes Land überfallen muss, um sie zu bekommen.» meme: bsky.app

«Gibt es irgendwelche Nachrichten, in denen es nicht darum geht, dass Trump sich unberechenbar verhält?



RFK Junior [der amtierende US-Gesundheitsminister] hat einem toten Waschbären den Penis abgeschnitten, um ihn zu untersuchen.»

meme: bsky.app

HEGSETH: «Das Kriegsministerium gibt unseren Streitkräften wieder ihre Freiheit zurück. Wir heben die obligatorische Grippeimpfpflicht mit sofortiger Wirkung auf.»



MARK KELLY: «George Washington war überzeugt, dass die Impfung seiner Truppen gegen Pocken der Schlüssel zum Erlangen unserer Unabhängigkeit war. Ein Gründervater von vor 250 Jahren hatte ein besseres Verständnis von Wissenschaft und militärischer Einsatzbereitschaft als Pete Hegseth.»

Satire ist definitiv tot Today's Cartoon- Don't Bet On It



[image or embed] — Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 23. April 2026 um 23:59 «Die gute Nachricht ist, dass ich einen grossen Gewinn erzielt habe, indem ich auf den vollständigen Untergang der Zivilisation gewettet habe.»

PS: Nicht nur die Trump-Regierung versucht mit allen (illegalen) Mitteln, sich zu bereichern Klage: US-Soldat wettete im Internet mit Insider-Wissen auf Maduro-Entführung

Ukrainische Trickfilm-Macher rufen vergesslichen Westlern in Erinnerung: Russland lügt. Immer. Video: YouTube/Фріоніс

Wir schliessen (wie immer) positiv: Kanada schlägt zurück 💪🏻 Doug Ford canceled Ontario’s Starlink contract with Elon Musk and banned all US companies from provincial contracts in response to Trump’s tariffs on Canada. “It’s done, it’s gone,” Ford said. “We won’t award contracts to people who enable economic attacks on our province and country.”



[image or embed] — Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 24. April 2026 um 01:26

Doug Ford [Premierminister] kündigte Ontarios Starlink-Vertrag mit Elon Musk und schloss alle US-Unternehmen von Provinzaufträgen aus, als Reaktion auf Trumps Zölle gegen Kanada. «Das ist erledigt», sagte Ford. «Wir vergeben keine Aufträge mehr an diejenigen, die wirtschaftliche Angriffe auf unsere Provinz und unser Land ermöglichen.»

Bonus

Das hast du dir verdient This is Bella. She is taking an online biscuit-making class. Her technique is unconventional, but the results are flawless. 14/10 (TT: motherofsausages)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 23. April 2026 um 18:49

Esel sind die besseren Hunde 😅 This is sooooo sweet. Donkey is just a big dog ❤️❤️ TT: thewalkingdonkey Jordan and Donkey



[image or embed] — Luca (@lucagalletti.bsky.social) 24. April 2026 um 03:30

(dsc)