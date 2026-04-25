Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika ist verloren (Teil 137) – eine schmierige Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
Guet Nach am Sächsi (Tages-Anzeiger, 18.4.26) #sechseläuten #zürich #melania #tagesanzeiger #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 19. April 2026 um 01:16
[image or embed]
Heute geht es um den internationalen Verkehrsweg, der alles andere als flüssig funktioniert
@pleightx.bsky.social) 20. April 2026 um 18:32
Er würde so gerne rankommen
Trump versus Hormuz. Today's cartoon by Fahd Bahady. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Hormuz #Iran— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 20. April 2026 um 05:26
[image or embed]
Das mit dem übers Wasser laufen will beim Möchtegern-Jesus auch nicht richtig klappen
deadder.substack.com— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 20. April 2026 um 16:12
[image or embed]
The Hormuz dance... #StraitOfHormuz #oil #hormuz #fossilfuels #Iran #America #israel #Trump #Wallstreet #petrol @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 20. April 2026 um 08:57
[image or embed]
Fast scheint es, als würden Trump und die Mullahs nicht das gleiche «Spiel» spielen
#trump #iran #hormuz #ormuz— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18. April 2026 um 23:38
[image or embed]
Wer kurzfristig profitiert
Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #IranWar #Putin #RussianOil – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 19. April 2026 um 20:12
[image or embed]
Toi toi toi
Rund ein Fünftel des europäischen Treibstoffbedarfs wird durch Importe aus den Golfstaaten gedeckt, die seit Wochen durch die Blockade der Straße von Hormus ausbleiben.— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 23. April 2026 um 14:37
[image or embed]
Einen weiteren (positiven) Nebeneffekt gibt es...
Trump helps selling e-cars #oil #Trump #oilprice #Iran #America #StraitOfHormuz #hormuz #petrol #ecar #electricvehicle @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 21. April 2026 um 15:12
[image or embed]
Auf den Punkt gebracht
Lifehack für zwischendurch
Fakt des Tages Die besten Fakten als Buch 👉 shopillon.de/shop/buecher...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 19. April 2026 um 18:01
[image or embed]
Für Uncle Sam heisst es, «bück dich!»
@rmckee.bsky.social) 23. April 2026 um 05:23
Die goldenen, äh, Titten Amerikas
#trump #ultimatum #iran #mcdonalds— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 22. April 2026 um 22:15
[image or embed]
In einem (deutschen) Paralleluniversum
Damit Buckelwal Timmy nicht verhungert: Jens Spahn kauft Walnüsse für 10 Milliarden Euro www.der-postillon.com/2026/04/waln...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 20. April 2026 um 15:56
[image or embed]
Europas Bedrohungen in einer Karikatur
In hostile territory. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #Europe #geopolitics #Trump #Putin #DangerousWorld— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 20. April 2026 um 12:55
[image or embed]
Das FBI sucht derweil ganz dringend ...
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. April 2026 um 17:25
[image or embed]
Die amerikanischen Medienkonsumenten sind wahrlich nicht zu beneiden
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 17. April 2026 um 17:17
[image or embed]
RFK Junior [der amtierende US-Gesundheitsminister] hat einem toten Waschbären den Penis abgeschnitten, um ihn zu untersuchen.»
Yep, es bräuchte tägliche Alkohol- und Drogentests für die gesamte Trump-Regierung
4/18/2026- Secretary Hegseth www.timesfreepress.com/news/2026/ap...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 18. April 2026 um 00:31
[image or embed]
MARK KELLY: «George Washington war überzeugt, dass die Impfung seiner Truppen gegen Pocken der Schlüssel zum Erlangen unserer Unabhängigkeit war. Ein Gründervater von vor 250 Jahren hatte ein besseres Verständnis von Wissenschaft und militärischer Einsatzbereitschaft als Pete Hegseth.»
Satire ist definitiv tot
Today's Cartoon- Don't Bet On It— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 23. April 2026 um 23:59
[image or embed]
«Lady Liberty» braucht sehr starke Drogen
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 23. April 2026 um 19:42
[image or embed]
Ukrainische Trickfilm-Macher rufen vergesslichen Westlern in Erinnerung: Russland lügt. Immer.
Derweil in, respektive vor Schland:
Wie die Menschheit den Wal rettet #Hope #Timmy— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 19. April 2026 um 14:59
[image or embed]
Wir schliessen (wie immer) positiv: Kanada schlägt zurück 💪🏻
Doug Ford canceled Ontario’s Starlink contract with Elon Musk and banned all US companies from provincial contracts in response to Trump’s tariffs on Canada. “It’s done, it’s gone,” Ford said. “We won’t award contracts to people who enable economic attacks on our province and country.”— Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 24. April 2026 um 01:26
[image or embed]
Bonus
Das hast du dir verdient
This is Bella. She is taking an online biscuit-making class. Her technique is unconventional, but the results are flawless. 14/10 (TT: motherofsausages)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 23. April 2026 um 18:49
[image or embed]
Esel sind die besseren Hunde 😅
This is sooooo sweet. Donkey is just a big dog ❤️❤️ TT: thewalkingdonkey Jordan and Donkey— Luca (@lucagalletti.bsky.social) 24. April 2026 um 03:30
[image or embed]
(dsc)