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Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika ist verloren (Teil 137) – eine schmierige Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
25.04.2026, 05:5525.04.2026, 05:56

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Und wie war deine Woche?

Guet Nach am Sächsi (Tages-Anzeiger, 18.4.26) #sechseläuten #zürich #melania #tagesanzeiger #ruediwidmercartoons

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— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 19. April 2026 um 01:16
«‹Das ist nicht Jesus, das ist nicht der Papst, das ist nicht der Eishockeytrainer Fischer, das ist ein Arzt!› – ‹Nein... das bist du.›»

Heute geht es um den internationalen Verkehrsweg, der alles andere als flüssig funktioniert



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— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 20. April 2026 um 18:32

    Er würde so gerne rankommen

    Trump versus Hormuz. Today's cartoon by Fahd Bahady. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Hormuz #Iran

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    — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 20. April 2026 um 05:26

    Das mit dem übers Wasser laufen will beim Möchtegern-Jesus auch nicht richtig klappen

    deadder.substack.com

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    — Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 20. April 2026 um 16:12

    The Hormuz dance... #StraitOfHormuz #oil #hormuz #fossilfuels #Iran #America #israel #Trump #Wallstreet #petrol @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl

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    — Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 20. April 2026 um 08:57

    Fast scheint es, als würden Trump und die Mullahs nicht das gleiche «Spiel» spielen

    #trump #iran #hormuz #ormuz

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    — TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 18. April 2026 um 23:38

    Wer kurzfristig profitiert

    Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #IranWar #Putin #RussianOil – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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    — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 19. April 2026 um 20:12

    Toi toi toi

    Rund ein Fünftel des europäischen Treibstoffbedarfs wird durch Importe aus den Golfstaaten gedeckt, die seit Wochen durch die Blockade der Straße von Hormus ausbleiben.

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    — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 23. April 2026 um 14:37

    Einen weiteren (positiven) Nebeneffekt gibt es...

    Trump helps selling e-cars #oil #Trump #oilprice #Iran #America #StraitOfHormuz #hormuz #petrol #ecar #electricvehicle @cartoonmovement.com @cartooningforpeace.bsky.social @joop.nl

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    — Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 21. April 2026 um 15:12
    23 Memes, die nicht nur Elektroautofahrer witzig finden

    Auf den Punkt gebracht

    Greenpeace Meme zu Solarenergie / Energiewende / Irankrieg
    «Das Tollste an Solarenergie ist, dass man kein anderes Land überfallen muss, um sie zu bekommen.»meme: bsky.app

    Lifehack für zwischendurch

    Fakt des Tages Die besten Fakten als Buch 👉 shopillon.de/shop/buecher...

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    — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 19. April 2026 um 18:01

    Für Uncle Sam heisst es, «bück dich!»



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    — Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 23. April 2026 um 05:23
    «Hosen runter und vorbeugen [Irak-Krieg-Zäpfchen] – Ich will eine zweite Meinung...»

    Die goldenen, äh, Titten Amerikas

    #trump #ultimatum #iran #mcdonalds

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    — TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 22. April 2026 um 22:15

    In einem (deutschen) Paralleluniversum

    Damit Buckelwal Timmy nicht verhungert: Jens Spahn kauft Walnüsse für 10 Milliarden Euro www.der-postillon.com/2026/04/waln...

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    — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 20. April 2026 um 15:56

    Europas Bedrohungen in einer Karikatur

    In hostile territory. Cartoon for Dutch newspaper @trouw.nl: www.trouw.nl/cartoons/tje... #Europe #geopolitics #Trump #Putin #DangerousWorld

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    — Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 20. April 2026 um 12:55

    Das FBI sucht derweil ganz dringend ...

    Cartoon

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    — billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. April 2026 um 17:25
    ... einen «trockenen» und kompetenten Direktor.



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    — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 23. April 2026 um 20:17

    Die amerikanischen Medienkonsumenten sind wahrlich nicht zu beneiden

    Cartoon

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    — billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 17. April 2026 um 17:17
    «Gibt es irgendwelche Nachrichten, in denen es nicht darum geht, dass Trump sich unberechenbar verhält?

    RFK Junior [der amtierende US-Gesundheitsminister] hat einem toten Waschbären den Penis abgeschnitten, um ihn zu untersuchen.»

    Yep, es bräuchte tägliche Alkohol- und Drogentests für die gesamte Trump-Regierung

    4/18/2026- Secretary Hegseth www.timesfreepress.com/news/2026/ap...

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    — Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 18. April 2026 um 00:31

    Pete Hegseth Impfen Meme
    meme: bsky.app
    HEGSETH: «Das Kriegsministerium gibt unseren Streitkräften wieder ihre Freiheit zurück. Wir heben die obligatorische Grippeimpfpflicht mit sofortiger Wirkung auf.»

    MARK KELLY: «George Washington war überzeugt, dass die Impfung seiner Truppen gegen Pocken der Schlüssel zum Erlangen unserer Unabhängigkeit war. Ein Gründervater von vor 250 Jahren hatte ein besseres Verständnis von Wissenschaft und militärischer Einsatzbereitschaft als Pete Hegseth.»
    Die News dazu:

    Satire ist definitiv tot

    Today's Cartoon- Don't Bet On It

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    — Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 23. April 2026 um 23:59
    «Die gute Nachricht ist, dass ich einen grossen Gewinn erzielt habe, indem ich auf den vollständigen Untergang der Zivilisation gewettet habe.»

    PS: Nicht nur die Trump-Regierung versucht mit allen (illegalen) Mitteln, sich zu bereichern

    Klage: US-Soldat wettete im Internet mit Insider-Wissen auf Maduro-Entführung

    «Lady Liberty» braucht sehr starke Drogen

    Cartoon

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    — billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 23. April 2026 um 19:42

    Ukrainische Trickfilm-Macher rufen vergesslichen Westlern in Erinnerung: Russland lügt. Immer.

    Video: YouTube/Фріоніс

    Derweil in, respektive vor Schland:

    Wie die Menschheit den Wal rettet #Hope #Timmy

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    — Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 19. April 2026 um 14:59

    Wir schliessen (wie immer) positiv: Kanada schlägt zurück 💪🏻

    Doug Ford canceled Ontario’s Starlink contract with Elon Musk and banned all US companies from provincial contracts in response to Trump’s tariffs on Canada. “It’s done, it’s gone,” Ford said. “We won’t award contracts to people who enable economic attacks on our province and country.”

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    — Hoodlum 🇺🇸 (@nothoodlum.bsky.social) 24. April 2026 um 01:26
    Doug Ford [Premierminister] kündigte Ontarios Starlink-Vertrag mit Elon Musk und schloss alle US-Unternehmen von Provinzaufträgen aus, als Reaktion auf Trumps Zölle gegen Kanada. «Das ist erledigt», sagte Ford. «Wir vergeben keine Aufträge mehr an diejenigen, die wirtschaftliche Angriffe auf unsere Provinz und unser Land ermöglichen.»

    Bonus

    Das hast du dir verdient

    This is Bella. She is taking an online biscuit-making class. Her technique is unconventional, but the results are flawless. 14/10 (TT: motherofsausages)

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    — WeRateDogs (@weratedogs.com) 23. April 2026 um 18:49

    Esel sind die besseren Hunde 😅

    This is sooooo sweet. Donkey is just a big dog ❤️❤️ TT: thewalkingdonkey Jordan and Donkey

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    — Luca (@lucagalletti.bsky.social) 24. April 2026 um 03:30

    (dsc)

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