Cute News: Lustige Tierbilder von Pinguinen, Ziegen und Katzen

Sonnenschein kommt heute in Form von 27 tollen Tierbildern

30.01.2026, 06:1030.01.2026, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Graue Wolken verdecken schon seit ... viel zu lange unsere wunderbare Sonne. Da kommen die Cute News heute gerade gelegen!

Wegen dieser Katze habe ich diese Woche fast meinen Bus verpasst. #sorrynotsorry

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/cmu

Schon Zmorge gegessen?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Wer will auch eine Ziege im Garten? 🙋‍♀️

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Das Geheimnis hinter Waschmaschinen wurde endlich gelüftet.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Grumpy Cuteness.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/crows/comments/1qogb0z/a_bit_grumpy/
Bild: reddit

🧚‍♀️

cute news tier bumblebee https://www.reddit.com/r/beebutts/comments/1qn2g0m/just_a_shiny_bee/
Bild: reddit

Wenn du Nadeln nicht ausstehen kannst.

cute news tier meerschweinchen https://www.reddit.com/r/AnimalsBeingFunny/comments/1qlq8mw/save_me_mother/
Bild: reddit

Perfekt.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tiger https://ch.pinterest.com/pin/1121888957185075006/
Bild: pinterest

Die Hängematte kann ja nur für den Hund sein. Ob er das Buch auch liest?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/animalalbumcovers/comments/1ql8uuy/daydreamer/
Bild: reddit

Wusch und weg.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Das Letzte, was du siehst, wenn deine Katze kuscheln will.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/boop/comments/1qn97z6/unidentified_sniffing_objectusodetected/
Bild: reddit

Hach, ein Fuchswelpe zu sein und im Schnee zu spielen. 🥰

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Hier gibt es mehr Füchse im Schnee:

Füchse im Schnee sind schön. Guck!
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Eine Geschichte in drei Akten:

cute news tier bär https://imgur.com/gallery/20-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-172-yxwpaft#/t/aww
Bild: imgur

Wen haben wir denn da?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Cute News schauen macht ganz schön hungrig.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Heute im Fokus: Zügelpinguine.

Zügelpinguin (Pygoscelis antarctica)
Bild: creative commons

Diese leben hauptsächlich in der Antarktis, Brutkolonien befinden sich aber auch auf den Shetlandinseln.

Chinstrap Penguin Pygoscelis antarcticus walking wings spread, Half Moon Island, Antarctica Half Moon Island Antarctica PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFrankaxSlothouberx 00075579 Der Züge ...
Bild: Imago Images

Zügelpinguine sind dafür bekannt, die aggressivsten und schlecht gelauntesten Pinguinarten zu sein. Sie sind sehr territorial und streiten oft untereinander und greifen sogar andere Tiere an.

Zwei Zügelpinguine Pygoscelis antarcticus beim Strandspaziergang, Barrientos Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis, Antarktika *** Two Reciprocating Penguins Pygoscelis antarcticus at A walk on th ...
Bild: Imago Images

So sehen übrigens Jungtiere aus, die gerade ihre Kükenfedern verlieren:

UK, South Georgia and South Sandwich Islands, Portrait of chinstrap penguin Pygoscelis antarcticus RUNF03581 Der Zügelpinguin (Pygoscelis antarctica), auch Kehlstreifpinguin genannt, ist eine Art au ...
Bild: Imago Images

2023 fand eine Studie heraus, dass Zügelpinguine täglich mehr als 10'000 Nickerchen machen.

Zügelpinguin auf der antarktischen Halbinsel Pygoscelis antarctica Chinstrap penguin on the Antarctic Peninsula Pygoscelis antarctica Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13663518.jpg Bitte bea ...
Bild: Imago Images

Diese dauern durchschnittlich etwa 4 Sekunden. Insgesamt kommen sie so auf 11 Stunden Schlaf.

Kinnriemenpinguin, pygoscelis antarctican, adult auf seinem Ei im Nest, Antarktis, Antarktika *** Chinstrap penguin, Pygoscelis antarctican, Adult at his Egg at Nest, Antarctica, Antarctica Copyright: ...
Bild: Imago Images

Diese Art zu schlafen ermöglicht es ihnen, in einer von Raubtieren bevölkerten Umgebung wachsam zu bleiben.

Chinstrap penguin on the coast of South georgia Island. CTKxPhoto/OndrejxZaruba CTKPhotoF202101300812401 PUBLICATIONxNOTxINxCZExSVK Der Zügelpinguin (Pygoscelis antarctica), auch Kehlstreifpinguin g ...
Bild: imago images

Zügelpinguine leben in grossen Kolonien in Küstennähe.

Bildnummer: 55347599 Datum: 26.01.2006 Copyright: imago/imagebroker Zügelpinguine (Pygoscelis antarcticus) und Eselspinguine (Pygoscelis papua), Aitcho Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis Reise ...
Bild: Imago Images

Sie können bis zu 100 Meter tief tauchen, fangen ihre Nahrung (Krill und kleine Fische) meist in einer Tiefe von 10 bis 40 Metern.

Chinstrap Penguins (Pygoscelis antarcticus) on ice, South Orkney Islands, Antarctica PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xChinaxSpanxLLCx/xDanitaxDelimont AN01 KSU0107 Chin Strap Penguins Pygo ...
Bild: Imago Stock&People

Doggo hat den perfekten Spot gefunden.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Und jetzt ab ins Wochenende rutschen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
