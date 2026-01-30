Cute News
Sonnenschein kommt heute in Form von 27 tollen Tierbildern
Cute News, everybody!
Graue Wolken verdecken schon seit ... viel zu lange unsere wunderbare Sonne. Da kommen die Cute News heute gerade gelegen!
Wegen dieser Katze habe ich diese Woche fast meinen Bus verpasst. #sorrynotsorry
Schon Zmorge gegessen?
Wer will auch eine Ziege im Garten? 🙋♀️
Das Geheimnis hinter Waschmaschinen wurde endlich gelüftet.
Grumpy Cuteness.
🧚♀️
Wenn du Nadeln nicht ausstehen kannst.
Perfekt.
Zunge der Woche:
Die Hängematte kann ja nur für den Hund sein. Ob er das Buch auch liest?
Wusch und weg.
Das Letzte, was du siehst, wenn deine Katze kuscheln will.
Hach, ein Fuchswelpe zu sein und im Schnee zu spielen. 🥰
Eine Geschichte in drei Akten:
Wen haben wir denn da?
Cute News schauen macht ganz schön hungrig.
Heute im Fokus: Zügelpinguine.
Diese leben hauptsächlich in der Antarktis, Brutkolonien befinden sich aber auch auf den Shetlandinseln.
Zügelpinguine sind dafür bekannt, die aggressivsten und schlecht gelauntesten Pinguinarten zu sein. Sie sind sehr territorial und streiten oft untereinander und greifen sogar andere Tiere an.
So sehen übrigens Jungtiere aus, die gerade ihre Kükenfedern verlieren:
2023 fand eine Studie heraus, dass Zügelpinguine täglich mehr als 10'000 Nickerchen machen.
Diese dauern durchschnittlich etwa 4 Sekunden. Insgesamt kommen sie so auf 11 Stunden Schlaf.
Diese Art zu schlafen ermöglicht es ihnen, in einer von Raubtieren bevölkerten Umgebung wachsam zu bleiben.
Zügelpinguine leben in grossen Kolonien in Küstennähe.
Sie können bis zu 100 Meter tief tauchen, fangen ihre Nahrung (Krill und kleine Fische) meist in einer Tiefe von 10 bis 40 Metern.
Doggo hat den perfekten Spot gefunden.
Und jetzt ab ins Wochenende rutschen!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
