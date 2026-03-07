Kriegspräsident Trump auf Abwegen – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Und wie war deine Woche? Into the Unknown For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. März 2026 um 19:36

Und das von einem Loser, der sich mit fadenscheinigen Gründen vor dem Militärdienst drückte. Aber hör dir sein Gebrabbel an ...



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. März 2026 um 20:36

Ein starkes Motiv für Trumps Angriffskrieg hat überhaupt nichts mit dem Nahen Osten zu tun



[image or embed] — Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 2. März 2026 um 14:55

Der Spruch der Woche meme: bsky.app

«Es ist unglaublich, wie viele unserer globalen Probleme von drei weissen Männern in ihren 70ern verursacht worden sind, die sich an die Macht klammern, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.»

Derweil bei den Dubai-Influencern One of my cartoons for Friday's Metro about the influencers in Dubai having to report everything's fine!



[image or embed] — Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 5. März 2026 um 14:26

Nein, da kann auch Ross nichts ausrichten meme: bsky.app

Dann sind da sehr wahrscheinlich noch Gründe, die Trump lieber verschweigt The causes for the #iran war - © Chappatte in Le Canard enchaîné, France 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6. März 2026 um 10:32

Immerhin ist auf Selenskyj Verlass. JD Vance muss aber Danke sagen für die ukrainischen Abfangdrohnen Because… manners #iranwar #ukraine



[image or embed] — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 5. März 2026 um 14:16

Ja, die rassistische Hundekillerin ist raus (aus der Trump-Regierung) Kristi Noem and Her Blankie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. März 2026 um 21:46

Wir schliessen auch heute mit erfreulichen Nachrichten 🇺🇦Ours are home! 🇺🇦 Today, Ukraine welcomes home Warriors from the Armed Forces of Ukraine, National Guard members, and border guards. Most of them were held captive for over a year, some since 2022.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 6. März 2026 um 12:13

Bonus

Wenn der Hund allein zu Hause bleiben muss 😅 This is Button. His family decided he was ready to be left home alone for the first time today. As it turns out, freedom can be a little awkward. 12/10 (TT: beginningwithbutton)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. März 2026 um 01:08

