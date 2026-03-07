Kriegspräsident Trump auf Abwegen – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
Into the Unknown For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. März 2026 um 19:36
[image or embed]
Das stabile Genie hat doch ganz bestimmt einen super Plan
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 2. März 2026 um 19:08
[image or embed]
Was er unter «Befreiung» der iranischen Bevölkerung versteht
Au Moyen-Orient, déjà de nombreux civils tués par les bombardements. #guerremoyenorient #iran #liban #USA #Israel #Moyenorient #dessindepresse— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 6. März 2026 um 10:13
[image or embed]
Büchse der Pandora? Nie von ihr gehört
Tuesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 2. März 2026 um 21:11
[image or embed]
Er ist definitiv bereit, auch viele US-Leben zu opfern
Und das von einem Loser, der sich mit fadenscheinigen Gründen vor dem Militärdienst drückte. Aber hör dir sein Gebrabbel an ...
@bagleycartoons.bsky.social) 2. März 2026 um 20:36
Sein Sohn im wehrdienstpflichtigen Alter dürfte wie er ein falsches ärztliches Attest erhalten
@mluckovich.bsky.social) 4. März 2026 um 20:58
Christliche Fanatiker in militärischen Führungspositionen – was soll da schiefgehen?
Jesus— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 5. März 2026 um 23:24
[image or embed]
Ein starkes Motiv für Trumps Angriffskrieg hat überhaupt nichts mit dem Nahen Osten zu tun
@deadder.bsky.social) 2. März 2026 um 14:55
«Spezialoperation» Iran: Nicht nur das Regime in Teheran tut alles für den eigenen Machterhalt
#iran #trump #netanyahu #netanyahou— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 6. März 2026 um 08:16
[image or embed]
Der Spruch der Woche
Derweil bei den Dubai-Influencern
One of my cartoons for Friday's Metro about the influencers in Dubai having to report everything's fine!— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 5. März 2026 um 14:26
[image or embed]
Inzwischen ist auch klar, was das für ein Ausschlag ist ...
Aging like fine egg salad— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 3. März 2026 um 04:23
[image or embed]
Nein, da kann auch Ross nichts ausrichten
Kriegsgründe Kriegsbegründungen?
Today's Cartoon- More of the same— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 2. März 2026 um 16:39
[image or embed]
Dann sind da sehr wahrscheinlich noch Gründe, die Trump lieber verschweigt
The causes for the #iran war - © Chappatte in Le Canard enchaîné, France 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6. März 2026 um 10:32
[image or embed]
Immerhin ist auf Selenskyj Verlass. JD Vance muss aber Danke sagen für die ukrainischen Abfangdrohnen
Because… manners #iranwar #ukraine— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 5. März 2026 um 14:16
[image or embed]
Was macht eigentlich Trumps «Friedensrat»?
Here’s my latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 3. März 2026 um 00:57
[image or embed]
Matt Davies @MatttDavies on #Khamenei #IranWar #Iran – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 2. März 2026 um 22:24
[image or embed]
„Machtkampf im Iran: Revolutionsgarden sollen Expertenrat zu Modschtaba Chamenei gedrängt haben“ #iran #RegimeChange #chamenei #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. März 2026 um 19:44
[image or embed]
Eine spannende Frage
Who's next?— UNITED24 Media (@united24media.com) 2. März 2026 um 23:06
[image or embed]
Wer in jedem Fall abkassiert, sind die Ölkonzerne
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 5. März 2026 um 00:01
[image or embed]
Apropos «Preisgestaltung» bei Benzin und Diesel
„Diesel und Super E10 über 2 Euro: Bundeskartellamt soll Spritpreise überprüfen“ #spritpreise #benzin #kriegsgewinnler #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 5. März 2026 um 18:46
[image or embed]
Tschüss Kristi!
@rmckee.bsky.social) 5. März 2026 um 23:53
Ja, die rassistische Hundekillerin ist raus (aus der Trump-Regierung)
Kristi Noem and Her Blankie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. März 2026 um 21:46
[image or embed]
Gerüchten zufolge lässt Trump die US-Flagge überarbeiten
Dave Simonds on #Trump #AttackOnIran #MiddleEastConflict #Iran #IranWar #MiddleEastConflict #TrumpWar @Economist – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. März 2026 um 19:12
[image or embed]
Wir schliessen auch heute mit erfreulichen Nachrichten
🇺🇦Ours are home! 🇺🇦 Today, Ukraine welcomes home Warriors from the Armed Forces of Ukraine, National Guard members, and border guards. Most of them were held captive for over a year, some since 2022.— Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 6. März 2026 um 12:13
[image or embed]
Bonus
Wenn der Hund allein zu Hause bleiben muss 😅
This is Button. His family decided he was ready to be left home alone for the first time today. As it turns out, freedom can be a little awkward. 12/10 (TT: beginningwithbutton)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. März 2026 um 01:08
[image or embed]
(dsc)