Nebel
DE | FR
burger
Digital
Spass

USA vs. Iran: Die 27 treffendsten Trump-Karikaturen der Woche

Kriegspräsident Trump auf Abwegen – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
07.03.2026, 05:5807.03.2026, 05:58

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Into the Unknown For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 2. März 2026 um 19:36

Das stabile Genie hat doch ganz bestimmt einen super Plan

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 2. März 2026 um 19:08
«So weit, so gut.»

Was er unter «Befreiung» der iranischen Bevölkerung versteht

Au Moyen-Orient, déjà de nombreux civils tués par les bombardements. #guerremoyenorient #iran #liban #USA #Israel #Moyenorient #dessindepresse

[image or embed]

— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 6. März 2026 um 10:13

Büchse der Pandora? Nie von ihr gehört

Tuesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

[image or embed]

— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 2. März 2026 um 21:11

Er ist definitiv bereit, auch viele US-Leben zu opfern



[image or embed]

— voegizug (@voegizug.bsky.social) 3. März 2026 um 06:50

Und das von einem Loser, der sich mit fadenscheinigen Gründen vor dem Militärdienst drückte. Aber hör dir sein Gebrabbel an ...



[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. März 2026 um 20:36

Sein Sohn im wehrdienstpflichtigen Alter dürfte wie er ein falsches ärztliches Attest erhalten



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. März 2026 um 20:58

Christliche Fanatiker in militärischen Führungspositionen – was soll da schiefgehen?

Jesus

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 5. März 2026 um 23:24

Ein starkes Motiv für Trumps Angriffskrieg hat überhaupt nichts mit dem Nahen Osten zu tun



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 2. März 2026 um 14:55

«Spezialoperation» Iran: Nicht nur das Regime in Teheran tut alles für den eigenen Machterhalt

#iran #trump #netanyahu #netanyahou

[image or embed]

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 6. März 2026 um 08:16

Der Spruch der Woche

Trump Putin Netanjahu Meme (2026)
meme: bsky.app
«Es ist unglaublich, wie viele unserer globalen Probleme von drei weissen Männern in ihren 70ern verursacht worden sind, die sich an die Macht klammern, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.»

Derweil bei den Dubai-Influencern

One of my cartoons for Friday's Metro about the influencers in Dubai having to report everything's fine!

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 5. März 2026 um 14:26

Inzwischen ist auch klar, was das für ein Ausschlag ist ...

Aging like fine egg salad

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 3. März 2026 um 04:23

Nein, da kann auch Ross nichts ausrichten

Trump-Meme (2026)
meme: bsky.app

Kriegsgründe Kriegsbegründungen?

Today's Cartoon- More of the same

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 2. März 2026 um 16:39

Dann sind da sehr wahrscheinlich noch Gründe, die Trump lieber verschweigt

The causes for the #iran war - © Chappatte in Le Canard enchaîné, France 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6. März 2026 um 10:32

Immerhin ist auf Selenskyj Verlass. JD Vance muss aber Danke sagen für die ukrainischen Abfangdrohnen

Because… manners #iranwar #ukraine

[image or embed]

— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 5. März 2026 um 14:16

Was macht eigentlich Trumps «Friedensrat»?

Here’s my latest cartoon.

[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 3. März 2026 um 00:57

Matt Davies @MatttDavies on #Khamenei #IranWar #Iran – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 2. März 2026 um 22:24

„Machtkampf im Iran: Revolutionsgarden sollen Expertenrat zu Modschtaba Chamenei gedrängt haben“ #iran #RegimeChange #chamenei #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. März 2026 um 19:44

Eine spannende Frage

Who's next?

[image or embed]

— UNITED24 Media (@united24media.com) 2. März 2026 um 23:06

Wer in jedem Fall abkassiert, sind die Ölkonzerne

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 5. März 2026 um 00:01

Apropos «Preisgestaltung» bei Benzin und Diesel

„Diesel und Super E10 über 2 Euro: Bundeskartellamt soll Spritpreise überprüfen“ #spritpreise #benzin #kriegsgewinnler #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 5. März 2026 um 18:46

Tschüss Kristi!



[image or embed]

— Rick McKee (@rmckee.bsky.social) 5. März 2026 um 23:53

Ja, die rassistische Hundekillerin ist raus (aus der Trump-Regierung)

Kristi Noem and Her Blankie Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. März 2026 um 21:46

Gerüchten zufolge lässt Trump die US-Flagge überarbeiten

Dave Simonds on #Trump #AttackOnIran #MiddleEastConflict #Iran #IranWar #MiddleEastConflict #TrumpWar @Economist – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. März 2026 um 19:12

Wir schliessen auch heute mit erfreulichen Nachrichten

🇺🇦Ours are home! 🇺🇦 Today, Ukraine welcomes home Warriors from the Armed Forces of Ukraine, National Guard members, and border guards. Most of them were held captive for over a year, some since 2022.

[image or embed]

— Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 6. März 2026 um 12:13

Bonus

Wenn der Hund allein zu Hause bleiben muss 😅

This is Button. His family decided he was ready to be left home alone for the first time today. As it turns out, freedom can be a little awkward. 12/10 (TT: beginningwithbutton)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. März 2026 um 01:08

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Die Luft ist raus bei Donnie – eine ziemlich gute Woche im Karikaturen-Rückblick
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum der KI-Boom böse enden könnte
1 / 9
Warum der KI-Boom böse enden könnte

Er gehört zu den Hauptverantwortlichen für den aktuellen KI-Boom: OpenAI-Chef Sam Altman. Doch die immensen KI-Investitionen der Techkonzerne bergen gewaltige Risiken. Es häufen sich Anzeichen, dass Erwartungen und Realität auseinanderdriften.
quelle: keystone / mark schiefelbein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14 Kinderbücher, in denen es sich zu leben lohnt
Weil ihr es doch auch wollt: Hier kommt eine neue Schwetti wunderbarer Kinderbücher für Dreijährige bis Unsterbliche.
Mein Daumen schmerzt, also zieht mir meine dreijährige Tochter das Unbehagen verursachende Mäuschen mit der Pinzette raus. Auf die Frage, wie das Tierchen denn bloss da reingekommen sei, meint sie: «Viellicht häts ä Rutschbahn gha und isch ide Nacht, wo du gschlofe häsch, direkt inegrutscht!»
Zur Story