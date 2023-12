Was waren die wichtigsten Memes 2023?

Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen ... in Memes! Und? Mögt ihr euch an alle erinnern? Wohl kaum, denn Memes und artverwandte Internetphänomene haben die Eigenschaft, einerseits urplötzlich allgegenwärtig zu sein, andererseits aber ebenso schnell wieder zu verschwinden, weil sie vom nächsten viralen Trend ersetzt werden.

Und nun machen sich diverseste Websites wie Mashable, Rolling Stone, Buzzfeed – und jetzt damit auch Watson – daran, die «wichtigsten Memes von 2023» aufzulisten.

Bloss: Konsens herrscht kaum. Deshalb folgt nun eine Auswahl – gefolgt von der Bitte an euch, liebe Userschaft, fehlende Internet-Trends aufzuzählen!

Boston Cop Slide

Da versucht sich ein Erwachsener – ein Polizist im Dienst gar – an einer Spielplatzrutschbahn. Und die Mashups folgen postwendend.

Timothée Chalamet Chocolate Meme

«Ach, der Bro versucht so sehr, drollig und skurril zu sein» – so die Reaktion von Twitter-User @Trey_Explainer zu Timothée Chalamets Performance im Trailer zum neuen «Wonka»-Film. Offenbar teilten nicht wenige diese Meinung ebenfalls, denn prompt wurde TikTok überschwemmt mit Parodien von Chalamets leicht überkanditelter Performance.

Tube Girl

Das malaysische Model Sabrina Bahsoon tanzt in der Londoner U-Bahn: Das originale TikTok-Video geht viral und löst unzählige Nachahmungen aus, während Frau Bahsoon Hunderttausende von Followern gewinnt.

Congress Is a Mess Meme

Klar, dass die tagelange Unfähigkeit der republikanischen Kongressmehrheit, einen Speaker of the House zu wählen, zahllose Memes nach sich zog. Congress is a mess. But at least the memes are good.

Kevin James Meme

Das Foto ist uralt. Es stammt von 1998 vom Set der TV-Serie King of Queens. Geschlagene 25 Jahre später geht Schauspieler Kevin James mit seiner unschuldigen Pose viral.

Big Red Boots

Als wären sie von einem Comic-Zeichner entworfen worden – die riesigen, gummiartigen Stiefel vom Mode- und Kunst-Kollektiv MSCHF gibt's für 350 Dollar zu kaufen. Ein Verkaufsrenner sind sie nicht geworden, doch weil diverse Celebs und Influencer (die sie wohl als Werbegeschenk erhielten) damit gesichtet wurden, waren sie eine kurze Zeit lang auf dem Web allgegenwärtig.

Chinese Spy Balloon

Laut China handelte es sich keineswegs um einen Spionageballon. Der Meme-Welt war das egal. Als das Teil über den USA abgeschossen wurde, gab es «Chinese Spy Balloon»-Memes noch und nöcher.

Nepo Babies

Plötzlich wurde uns allen bewusst, wie viele Promi-Kinder selbst zu Promis geworden sind. Nepo Babies (von: «nepotism» – «Vetternwirtschaft») heissen die.

M3gan

Aus dem Horrorfilm M3gan von 2022 wurde ein Jahr später ein Internet-Meme, als sich die böse KI-Kinderpuppe zu einer Ikone der Gay-Community entwickelte. Ein TikTok-Challenge bestand darin, den M3gan dance nachzutanzen.

The Roman Empire

Heterosexuelle Männer denken offenbar ungemein oft über das Römische Reich nach. Deinen Boyfriend/Ehemann/Bruder danach zu fragen wurde zum Video-Meme.

In der Folge bedeutet nun der Begriff «The Roman Empire» im übertragenen Sinne «etwas, das einen gerade sehr beschäftigt».

Orca Attacks

Weshalb Orcas offenbar vermehrt in Scharen Boote angreifen, ist noch unklar. Dass es dabei gerne mal Jachten von Reichen trifft, hat etliche schadenfreudige Memes generiert. #TeamOrca; #EatTheRich ...

The Lorax

Selbst meine 15-jährige Tochter, passgenaue Vertreterin des Zielpublikums dieses Ach-So-Gen-Z-Memes auf TikTok, kann nicht erklären, weshalb Lorax-Memes urplötzlich überall in der Bubble ihrer Altersgruppe auftauchten.

Ja, «The Lorax» ist ein berühmtes Kinderbuch von Dr. Seuss – aber aus dem Jahr 1971! Und, ja, davon gibt es einen Animationsfilm – aber aus dem Jahr 2012! Manchmal entstehen Memes quasi aus dem Nichts. Oder, wie es The Young Ms. Baroni zu erklären versucht: «Wohl hatten wir alle den Film als Kiddies gesehen, und 2023 erinnerten wir uns daran.»

One Margarita

Es begann mit diesem Clip hier, der offenbar die Enthaltsamkeits-Predigerin Cynthia Smock zeigt, die vor den Gefahren der Happy Hours in mexikanischen Restaurants warnt: «Wenn du ihr eine Margarita spendierst, wird sie die Beine breit machen!»

Comedian und Rapperin Angel Laketa Moore meinte spontan, dass sich so etwas perfekt als Rap-Song eigne – und das «One Margarita»-Meme war geboren:

Coronation Day

Einem Grumpy Old Man werden als Teil einer antiquierten Zeremonie bizarre Kleidungsstücke übergestülpt und gschtabbige Utensilien in die Hände gedrückt. Klar, dass hier die Meme-Maschine angeworfen wird.

Barbenheimer

Bereits Wochen vor der Veröffentlichung des «Barbie»-Films waren Barbie-Memes allgegenwärtig. Als bekannt wurde, dass der Blockbuster sich das Startdatum mit Oppenheimer teilen wird, gingen Mashups durch die Decke.

Bentley ASMR

Das Originalvideo war wohl gänzlich unironisch gemeint:

Ganz anders die zahllosen Parodien (die zum Teil viel erfolgreicher wurden). Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung des Originalvideos hatte der YouTube-User Just Sul bereits eine Parodie mit einem Tata-Pickup-Truck hochgeladen, die innerhalb eines Monats mehr als 53 Millionen Mal aufgerufen wurde:

Und? Welche fehlen hier?

Natürlich sind dies längst nicht alle viralen Memes von 2023. Weitere ehrenwerte Nennungen wären etwa Grimace Shake, Serving Cunt, Planet of the Bass, Girl Dinner oder Skibidi Toilet. Welche Memes fehlen eurer Meinung nach? Die Kommentarspalte steht offen!