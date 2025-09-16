Endlich Dienstag, endlich Fails.Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag
16.09.2025, 04:5016.09.2025, 05:03
Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer – und mit ihnen die Einleitungs-Textlein für den Fail-Dienstag.
Aber wir sind schliesslich hier wegen der Fails und nicht wegen des Geschwafels der Autorin, richtig?
Einverstanden. Legen wir also los!
Wir beginnen mit: Frühstück, natürlich.
«Ein Streifenhörnchen hat meinem Freund seinen Snack geklaut.»
Passend zur Saison: Man muss Pilze ja nicht unbedingt mögen, aber DAS ...
... ist 1 Respektlosigkeit.
Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:
Hochzeitsfeste sind schön und machen Freude, und alle haben sich lieb.
Aber bevor wir heiraten können, brauchen wir erst einen schönen Antrag:
Und hier: die vermutlich längste Rolltreppe der Welt.
Ist das noch 1 Trick? Unsicher.
Was ist hier gerade passiert?
Hier kommen wieder ein paar Bilder ...
Huch!
Fälschung der Woche:
(Wir hören Tom Hanks schon verzweifelt rufen.)
*Wiiiiilshiiiiii*
??????????????????????????????????????????
??????????????
Wir auch, Ananas, wir auch.
Schmerzapfel.
Vorsicht, Spanner! (Win?)
Aus der Abteilung «Mutiges Hemd, Bro»:
Und in der Slideshow: Kleider(-Fails) machen Leute – unüberlegte Designs
Unten geht's weiter ...
1 / 54
Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs
Nein, es ist nicht seine Unterhose, sondern eben einer dieser Design-Fails.
quelle: reddit
Hab das WC-Schloss montiert, Boss!
Kleinanzeige der Woche: Armer Dennis.
Was hier wohl vorgefallen ist, dass dieses Verbot nötig ist?
Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.
Bild: reddit
Der Fail bist du, wenn ...
... du auch das Gefühl hast, dass dem Menschen links ein Stück Arm fehlt.
Bild: reddit
Immer noch?
Für die Auflösung hier tippen/klicken:
Ein Tattoo. Natürlich.Bild: reddit
Wer ist eigentlich immer für diese ollen Deko-Dinger verantwortlich?
CHBEA? BCHEA?
Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie gingen gerne ins Gym.
Alt, aber Pool-Nudel:
Gleich zwei «Mütter der Woche» in einem Gif:
Uuuuund ...
(Ihre Freundinnen lachen, dann darfst du auch.)
... Ja, ... nein, ... ja, ... nein, ... tschüss!
Bonus-Win
Dieser Trick hätte viel Fail-Potenzial gehabt, aber ...
... ta-da!
Das war streng. Gleich mal hinsetzen.
Und nun:
Weisst du, wie viel Freude wir hätten, wenn du deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen tätest? SO VIEL FREUDE!
<3 <3 <3
Falls dir dafür noch etwas die Inspiration fehlt, kannst du ja noch ins Archiv gucken:
Niesende Hunde
1 / 14
Niesende Hunde
Was jetzt kommt, ist eine lose Sammlung lustiger Bilder von Hunden, die niesen und dabei bescheuert aussehen.
quelle: imgur
Mit diesen 7 krass-stylischen Styling-Lifehacks kommst du stylisch durch den Herbst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Wer dachte, diese Influencer seien ein kurzzeitiges Internet-Phänomen ohne Zukunft, hat sich möglicherweise geirrt. Denn die Persönlichkeiten mit grosser Follower-Anzahl – und scheinbar noch grösserem Selbstbewusstsein – sind noch immer da und suhlen sich für Videoviews im Sand oder räkeln sich am Hotelpool-Rand.