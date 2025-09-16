wechselnd bewölkt15°
Spass
Fail-Dienstag

Die lustigsten Fails der Woche: in 24 witzigen Bilder und GIFs

Die lustigsten Fails der Woche: Lustiger Teaser
Endlich Dienstag, endlich Fails.Bild: reddit/instagram/watson
Fail-Dienstag

Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁

16.09.2025, 04:5016.09.2025, 05:03
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Mehr «Spass»

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer – und mit ihnen die Einleitungs-Textlein für den Fail-Dienstag.

Aber wir sind schliesslich hier wegen der Fails und nicht wegen des Geschwafels der Autorin, richtig?

Einverstanden. Legen wir also los!

Wir beginnen mit: Frühstück, natürlich.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

«Ein Streifenhörnchen hat meinem Freund seinen Snack geklaut.»

Passend zur Saison: Man muss Pilze ja nicht unbedingt mögen, aber DAS ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... ist 1 Respektlosigkeit.

Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hochzeitsfeste sind schön und machen Freude, und alle haben sich lieb.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Aber bevor wir heiraten können, brauchen wir erst einen schönen Antrag:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Und hier: die vermutlich längste Rolltreppe der Welt.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Ist das noch 1 Trick? Unsicher.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Was ist hier gerade passiert?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Huch!

Die lustigsten Fails der Woche: Friedhof Parkplatu
Bild: instagram
23 Schilder, die unwillentlich etwas anderes aussagen

Fälschung der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschungen
Bild: reddit

(Wir hören Tom Hanks schon verzweifelt rufen.)

*Wiiiiilshiiiiii*

??????????????????????????????????????????

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

??????????????

Wir auch, Ananas, wir auch.

Die lustigsten Fails der Woche: Painapple
Bild: instagram

Schmerzapfel.

Vorsicht, Spanner! (Win?)

Die lustigsten fails der Woche: Reh in der Dusche
Bild: instagram

Aus der Abteilung «Mutiges Hemd, Bro»:

Die lustigsten Fails der Woche: Hemd mit Fudis
Bild: instagram

Und in der Slideshow: Kleider(-Fails) machen Leute – unüberlegte Designs

Unten geht's weiter ...

1 / 54
Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs
Nein, es ist nicht seine Unterhose, sondern eben einer dieser Design-Fails.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Hab das WC-Schloss montiert, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Schloss
Bild: reddit

Kleinanzeige der Woche: Armer Dennis.

Die lustigsten Fails der Woche: Kleinanzeige der Woche
Bild: instagram

Was hier wohl vorgefallen ist, dass dieses Verbot nötig ist?

Die lustigsten Fails der Woche: Tankstelle fürn Arsch
Bild: reddit

Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.

Die lustigsten Fails der Woche: Tankstelle fürn Arsch
Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn ...

Die lustigsten Fails der Woche: Arm ab: Optische Täuschung
Bild: reddit

... du auch das Gefühl hast, dass dem Menschen links ein Stück Arm fehlt.

Die lustigsten Fails der Woche: Arm ab: Optische Täuschung
Bild: reddit

Immer noch?

Für die Auflösung hier tippen/klicken:

Surprise
Ein Tattoo. Natürlich.Bild: reddit

Wer ist eigentlich immer für diese ollen Deko-Dinger verantwortlich?

Die lustigsten Fails der Woche: Deko-Fail CHbea

CHBEA? BCHEA?

Wieso ist Herbst-Deko eigentlich immer so ... doof?

Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie gingen gerne ins Gym.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber Pool-Nudel:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Gleich zwei «Mütter der Woche» in einem Gif:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Uuuuund ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Ihre Freundinnen lachen, dann darfst du auch.)

... Ja, ... nein, ... ja, ... nein, ... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Win

Dieser Trick hätte viel Fail-Potenzial gehabt, aber ...

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... ta-da!

Das war streng. Gleich mal hinsetzen.

Und nun:

Weisst du, wie viel Freude wir hätten, wenn du deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen tätest? SO VIEL FREUDE!
<3 <3 <3

Falls dir dafür noch etwas die Inspiration fehlt, kannst du ja noch ins Archiv gucken:

