Endlich Dienstag, endlich Fails. Bild: reddit/instagram/watson

Fail-Dienstag

Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer – und mit ihnen die Einleitungs-Textlein für den Fail-Dienstag.

Aber wir sind schliesslich hier wegen der Fails und nicht wegen des Geschwafels der Autorin, richtig?



Einverstanden. Legen wir also los!

Wir beginnen mit: Frühstück, natürlich.

«Ein Streifenhörnchen hat meinem Freund seinen Snack geklaut.»

Passend zur Saison: Man muss Pilze ja nicht unbedingt mögen, aber DAS ...

... ist 1 Respektlosigkeit.

Dinge, die vermutlich nur dienstags passieren:

Hochzeitsfeste sind schön und machen Freude, und alle haben sich lieb.

Aber bevor wir heiraten können, brauchen wir erst einen schönen Antrag:

Und hier: die vermutlich längste Rolltreppe der Welt.

Ist das noch 1 Trick? Unsicher.

Was ist hier gerade passiert?

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Huch!

Fälschung der Woche:

(Wir hören Tom Hanks schon verzweifelt rufen.)

*Wiiiiilshiiiiii*

??????????????????????????????????????????

??????????????

Wir auch, Ananas, wir auch.

Schmerzapfel.

Vorsicht, Spanner! (Win?)

Aus der Abteilung «Mutiges Hemd, Bro»:

Und in der Slideshow: Kleider(-Fails) machen Leute – unüberlegte Designs

Unten geht's weiter ...

1 / 54 Kleider(fails) machen Leute – unüberlegte Designs Nein, es ist nicht seine Unterhose, sondern eben einer dieser Design-Fails. quelle: reddit

Hab das WC-Schloss montiert, Boss!

Kleinanzeige der Woche: Armer Dennis.

Was hier wohl vorgefallen ist, dass dieses Verbot nötig ist?

Vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen.

Bild: reddit

Der Fail bist du, wenn ...

... du auch das Gefühl hast, dass dem Menschen links ein Stück Arm fehlt.

Bild: reddit

Immer noch?

Für die Auflösung hier tippen/klicken:

Ein Tattoo. Natürlich. Bild: reddit

Wer ist eigentlich immer für diese ollen Deko-Dinger verantwortlich?

CHBEA? BCHEA?

Es soll ja Leute geben, die behaupten, sie gingen gerne ins Gym.

Alt, aber Pool-Nudel:

Gleich zwei «Mütter der Woche» in einem Gif:

Uuuuund ...

(Ihre Freundinnen lachen, dann darfst du auch.)

... Ja, ... nein, ... ja, ... nein, ... tschüss!

Bonus-Win

Dieser Trick hätte viel Fail-Potenzial gehabt, aber ...

... ta-da!

Das war streng. Gleich mal hinsetzen.

Und nun: Weisst du, wie viel Freude wir hätten, wenn du deine lustigen Bilder und Gifs in die Kommentare pappen tätest? SO VIEL FREUDE! <3 <3 <3

Falls dir dafür noch etwas die Inspiration fehlt, kannst du ja noch ins Archiv gucken: