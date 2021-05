Spass

Bilderwelten

23 Schilder-Fails, die unwillentlich etwas anderes aussagen



23 Schilder, die unwillentlich etwas anderes aussagen

Gutes Design verschafft mehr Aufmerksamkeit. Schlechtes Design unter Umständen auch. Wobei da die Gefahr von Missverständnissen besteht ...

Wo Innovation im Gange ist, fallen Späne. So ist es auch klar, dass innovative Designs nicht einfach aus heiterem Himmel fallen. Nein, der Kreativprozess ist anstrengend, zermürbend und führt zuweilen gar zu unbeabsichtigter Komik. Manchmal wiederum entsteht selbige Komik schlicht, weil nicht genug weit gedacht wurde.

Was auch immer der Grund dafür war, das grafische Scheitern der folgenden Schilder war nicht umsonst. Denn es hat es in diese Liste geschafft und bringt uns (hoffentlich) zum Schmunzeln. Das ist doch auch was.

Hinweis: Aufgrund der ohnehin schon komplexen grafischen Ausgangslage wurde auf eine Übersetzung der englischen Bilder verzichtet. Bitte helft euch bei Fragen gegenseitig in der Kommentarspalte.

Wenn du Sport todlangweilig findest, aber du als Werbetexter Basketballspiele bewerben musst:

Nicht unbedingt fair, aber was weiss ich schon?!

Irgendetwas sagt mir, dass Coraline die Achte der Liebling der Eltern ist ...

Ob Ray Ray wirklich so beliebt war?

Lebensentwürfe können sich mit dem Alter stets ändern!

😬😬😬

Das Gütesiegel einer jeden Schularbeit, die ich je geschrieben habe:

Entschuldigung, liebe Kinder. Aber das hier ist eine Leistungsgesellschaft. Da muss einfach mehr von euch kommen.

Shosple Colupis – Die versunkene Stadt. Oder so.

«Ich habe fünf Jahre Grafikdesign studiert. Glaubt mir, das ist die ideale Lösung.»

Derweil in den People News: «Yoda bald unter der Haube?»

Die Horroranweisung für all die Influencer*innen da draussen:

Faktisch falsch ist es ja nicht ...

«Ewgeni du kommst mit zum Ballett; Tobias, mit dir geh ich dann später ins MuKi-Turnen.»

Ob das so etwas mit dem Klimaschutz wird?

«Hoi Don't.» Hehe.

Aha, das machen feuchte Männer also bei der Arbeit!

Der Biden hält uns zwei schon aus 💪

Hach, ich weiss, es gibt so viele!

Falls irgendjemand versteht, was hier ausgesagt werden soll, bitte in die Kommentare schreiben.

Wenn du bei der Plakatgestaltung nicht gegen deinen inneren Schweinehund ankommst:

«Was soll das heissen, Sie haben sich ‹in die Kinderabteilung verirrt›? Mitkommen!»

Mh, irgendwie schon 🤔

Bonus

Haha- Oh. Wow. Chapeau 🎩.

Noch mehr Unterhaltung für den gemchlichen Zeitvertrieb:

(jdk)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die lustigsten Schilder an Demos Überraschung! Mehr Fails! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter