Die Demokratie ist ein Schatten ihrer selbst – erkennst du Politiker an ihrer Silhouette?

Man kann es kaum anders sagen: Die Demokratie scheint momentan eine Popularitätskrise zu durchleben. Es mag nur eine gefühlte Wahrheit sein, klar. Dennoch ist sie Grund genug, dass wir uns den Schattenseiten der Politik zuwenden.

Gemessen an den altgriechischen Idealen ist die Demokratie lediglich noch ein Schatten ihrer selbst. Nicht zwingend hierzulande. Blickt man aber über den Teich in die USA, sieht man einen Scherbenhaufen, der zusammengekehrt bestenfalls noch eine Scheindemokratie ergibt. Gewaltenteilung oder Souveränität des Volkes liegen in den USA auf der Intensivstation.

Darauf kann man natürlich gut und gerne auch einfach mit einem «Ja, weisch, isch ja eich überall so, simmer mal ehrlich» oder einem «All Politiker händ Dräck am Stäcke» oder aber einem «Die z'Bern une sind da kein Deut besser, imfall!» antworten. Aber item. Politik scheint demnach ja ganz allgemein ein wenig shady zu sein.

Deshalb die Frage aller Fragen: Erkennst du (aktive und ehemalige) Politiker*innen anhand ihrer Schattenseite?

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

