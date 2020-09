Du hast zwei linke Hände? So unbegabt wie diese 23 Personen bist du garantiert nicht

Spass

Gerade in der heutigen Wegwerfgesellschaft sind jene Leute wichtig, die defekte Dinge nicht einfach ersetzen, sondern diese reparieren. Das hört sich in der Theorie total vorbildlich an. Jedoch folgt daraus nicht zwangsweise, dass auch das Ergebnis vorbildlich ist.

Wer kein Talent hat, kann auch mit den besten Vorsätzen seine beiden linken Hände nicht verstecken. Und ja, auch wenn man manchmal einen Profi kommen lässt, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass dieser es besser kann ... Den Beweis dafür liefern die folgenden Bilder:

Hier gibt es nur einen klitzekleinen Nachteil: Man darf sollte die Tür nicht mehr öffnen. bild: reddit

Warum nicht die alte Kiste mit LEGO-Steinen vom Dachboden benutzen? bild: imgur

Ja, alles ausser Türklingeln. bild: imgur

Und was passiert dann wohl, wenn er den Lichtschalter drückt? bild: imgur

Aussehen tut es eigentlich ganz gut, könnte mit dem Auto nur etwas holprig werden: bild: reddit

Das Bohren in «Plättli» ist halt immer etwas heikel ... bild: reddit

Der Person, die hierfür verantwortlich ist, möchten wir nur eine Frage stellen: «Was hast du dir dabei gedacht?» bild: imgur

Ob die Arbeit gut ausgeführt wurde, lässt sich nicht beurteilen. Es ist aber sicher kein gutes Zeichen, wenn der Monteur auf der Couch einschläft ... 😅 bild: imgur

«Fachmännisch» sieht anders aus. bild: imgur

Also vertrauenswürdig sieht es ja nicht unbedingt aus. 😅 bild: reddit

Ob hier der richtige Baggerlöffel eingesetzt wird?! bild: imgur

Es ist zwar billig gemacht, aber definitiv kreativ. bild: imgur

Der Rasierer für waschechte DIY-Handwerker. BILD: REDDIT

Hier hat sich der Handwerker hoffentlich gedacht, dass er es erst mal provisorisch «repariert». bild: reddit

Kann man so machen. Einzige Bedingung: Nicht schneller als 10 km/h fahren. bild: reddit

Nach einer zweistündigen Beratung und fünf verschiedenen Offerten fiel die Entscheidung: Das kann ich auch selbst! bild: reddit

Hier die Arbeit des Meisters ... bild: reddit

... und hier vermutlich die des Lernenden. bild: reddit

Work smarter, not harder. bild: imgur

Vorteil: Schnelle und günstige Lösung. Nachteil: Relativ nutzlos ... bild: reddit

Hier hat wohl jemand zwei linke Hände UND zwei linke Füsse ... bild: imgur

Eine gute Idee ... bis zur ersten Polizeikontrolle. bild: imgur

Wenn der Chef anruft und sagt, er will ein Video, um zu sehen, ob die Reparatur der Tür erfolgreich war. bild: imgur

