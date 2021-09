Make-up ist Frauensache? Pfff! Hier zeigen 7 Männer, was sie drauf haben

Auf Instagram, Youtube und Co. wimmelt es nur so von Make-up-Tutorials. Doch die Zeiten, in denen nur Frauen im Netz zeigen, was man mit Schminke alles machen kann, sind definitiv vorbei – wie diese 7 Herrschaften glamourös beweisen ...

Seinen 4 Millionen Abonnenten auf Instagram zeigt der 31-jährige Influencer täglich, was mit ein bisschen Make-up alles möglich ist.

Nebenbei hat der Amerikaner ein komödiantisches Talent, mit dem er seine Follower zum Schmunzeln bringt.

Der Kalifornier hat nicht nur Schmink-Skills zum Neidisch-Werden, sondern hat auch seine eigene Make-up-Linie herausgebracht.

Angefangen hatte der 35-Jährige auf MySpace, um eine Musikkarriere zu starten. Erst später, 2014, wurde er mit seinen Make-up-Videos zum erfolgreichen Youtuber und Unternehmer im Kosmetikbereich.

Reuben gehört mit zu den jüngsten Make-up-Stars auf YouTube und Instagram. Der walisische Maskenbildner ist erst 16 Jahre alt und hatte bereits im Alter von 12 Jahren einen Gesangsauftritt in der «Ellen DeGeneres Show».

Heute begeistert er aber täglich seine 250'000 Follower mit neuen Schmink-Hacks.

«Vor Jahren habe ich mich in Kim Kardashians Augenbrauen verliebt. Danach machte ich mich an die Arbeit, um sie so perfekt wie möglich hinzubekommen», erzählt Victor Ramos in einem Interview. So hat alles begonnen. Inzwischen hat er fast 70'000 Follower auf Instagram, die seine Make-up-Künste kopieren wollen.

Und witzig ist er noch dazu:

Der britische Instagrammer und Tiktoker weiss nicht nur, wie Make-up funktioniert, sondern hat auch ein paar Tipps in Sachen Hautpflege parat. Wenn auch nicht immer ganz ernst gemeint.

Und das hier ist, sorry, einfach krass-beeindruckend:

Ein bisschen dezenter geht es beim Make-up-Artist Wayne Goss zu und her. Der Instagrammer und Youtuber zeigt auf seinen Kanälen auch, wie sich Mann ganz leicht mit Make-up aufhübschen kann.

Der 43-jährige Brite hat sogar seine eigene Make-up-Pinsel-Kollektion.

«Brown Boys wear makeup too», schreibt Shantanu in seiner Instagram-Bio und liefert sogleich den glamourösen Beweis dazu.

Der Influencer aus Mumbai teilt seine märchenhafte Make-up-Kunst mit seinen 40'000 Followern. Tendenz steigend.

Und hier siehst du im Video, wie sich Mann dezent für den Alltag schminken kann:

Video: Angelina Graf

(sim)