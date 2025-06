HUARRRGGH! Wenn die Werbung der #FragileMasculinity zuliebe einen auf härten Siech macht

Mach dir keine Sorgen, Kumpel! Wir tun deine Feuchtigkeitscreme in eine schwarze Tube und nennen es «DEFENSE SHIELD» – und schon bist du wieder ein echter Kerl.

Hand hoch, wer weiss, um was es sich bei diesem Produkt hier handelt:

Irgendwer?

Nun, ich bin diesen urchig aussehenden Dosen letzten Herbst in den USA begegnet – und musste mich belehren lassen: Nein, es ist nicht etwa ein Energy-Drink oder ein starkalkoholisches Gebräu oder dergleichen, sondern ...

... Mineralwasser.

Kein Witz: Liquid Death – FLÜSSIGER TOD (uuuuh!) – ist hundskommunes Wasser. In den schwarzen Dosen mit Blöterli, in den weissen ohne Sprudel. Mineralwasser. That's it.

Der Claim:

«ERMORDE DEINEN DURST!»

Nun, abgesehen davon, dass Wasser per definitionem die Quelle des Lebens ist und daher die Bezeichnung «flüssiger Tod» nur schon technisch gesehen eine Fehlbezeichnung ist, drängt sich die Frage auf: Warum um alles in der Welt hat man sich für diesen hanebüchenen Markennamen entschieden? Für ... Wasser?

Die Antwort? Dank dieses Labels kann ein Mann in der Öffentlichkeit Mineral trinken, ohne dass seine Männlichkeit infrage gestellt werden muss.

Willkommen in der wundervollen Welt des gegenderten Marketings! Genauer: in der Abteilung, die gezielt männliche Unsicherheit ausschlachtet. Stichwort «fragile masculinity»: Dafür, dass Männer sowas von macho und stark und derb und deftig sein sollen, ist es erstaunlich, wie viel Hege und Pflege ihr zartes Pflänzlein Virilität benötigt. Scheinbar ist das Wohl des starken Geschlechts schnell mal akut gefährdet, wenn es in Kontakt mit Effeminisiertes wie Sofakissen oder Feuchtigkeitscreme kommt. Oder, eben, Mineralwasser.

Nun, im konkreten Fall von Liquid Death, darf man(n) stark davon ausgehen, dass der Einsatz von sexistischen Klischees sehr bewusst und mit mehr als nur einer kleinen Dosis ironischen Humor passiert (einer ihrer aromatisierten Geschmacksvariationen hiess mal «Dead Billionaire», etwa). Doch dieses Produkt ist nur die Spitze eines Eisbergs an gegendertem Marketing, das männliche Unsicherheit als Verkaufsargument einsetzt.

Beweise gefällig? Bitte sehr:

HUUUUAAAAARRRRRRGGH! Die richtig MÄNNLICHE Art, Haare zu waschen:

Und danach zu spülen.

Nein, das ist nicht irgendein Weichei-Girlie-Riegel! Nönö, das ist ein PRE-CONTEST PEAR KIWI FLAVOUR FOOD SUPPLEMENT:

Das erledigt deinen Hunger WIE NAPALM den Vietcong!

Endlich! Nichts da mit diesem verweiblichten Yoga! Hier gibt's MAN YOGA!

Irgendwer: «Ich möchte gesundes Mehrkorn-Brot essen, habe aber Angst, deswegen schwul zu werden.»

Marketing-Profis: «Kein Problem. Das regeln wir!»

Hmm, ich würde gerne einen frischen Atem haben, aber nicht verweichlicht daherkommen. Zum Glück gibts MACHISMO MINTS!

KAMPF DER MÜDIGKEIT! Ein echter Mann benötigt MENERGY!

Männlich riechen – und ein salopper Witz noch dazu? Gelegenheit!

Wenn man doch so, so gern eine Badekugel hätte, aber Männlichkeit leider verdammt fragil sein kann:

Ob da grosse Unterschiede bei den Ingredienzen sind? Hmm ... wohl hat das Männer-Müesli mehr Proteine und Energie und männliches Zeugs. Oder so.

Sangria? MANGRIA!

Männer brauchen keinen Sonnenschutz, sondern DREIFACHE ABWEHR!

Und nun: Schoggi-Stäbli für die Manosphere!

Platz da, Kinder!

Platz da, Barbie!

Feuchttüchlein für Männer! ENDLICH.

SAVAGERS (ergo «die brutalen Barbaren») – check. THREESOME (ergo eine Anspielung auf eine sexuelle Fantasie) – check. HIGH IN PROTEIN (ergo Muskelaufbau) – check!

Wenn man ihm zum Valentinstag ein bisschen Liebe zeigen will, aber Männlichkeit eben verdammt zerbrechlich ist:

Wenn man halt Duftkerzen tammi nomol doch noch mag, aber die überbordende Virilität einem in den Weg kommt:

Duftkerze? Nein, das ist eine «fancy riechende Brandgefahr» (weil ich die Gefahr LIEBE).

BOMB! COMBAT! Hach, Krieg und Kampf – so schön männlich ...

... ach so. Das ist eine Handcreme.

MÄNNERSCHOKOLADE! Hier wird nicht geteilt!

«Kraft, der man vertrauen kann!»

Und was, wenn mich einer meiner Bros sieht, wie ich an einem Gläschen Rosé nippe? OMG, so schnell ist es um meine Männlichkeit geschehen!

Weil MÄNNLICHE Zähne KRAFTVOLLE Zahnpasta benötigen.

Ich möchte gut riechen. Aber herb-männlich, weisch? Wie ein NACHTAKTIVES TIER AUF DER SUCHE NACH SEINER BEUTE GRRRRRR.

Der Weg zu innerem Frieden ...

... ohne dieses weibische innere-Frieden-Ding.

Früher gab es nur Mädchen-Hummus. Doch nun kann ich mein Gemüse in ein MÄNNER-DIP tünchen wie ein ECHTER KERL!

Kein Duschschwamm, nönönö, sondern ein MANN-WÄSCHER-DUSCH-WERKZEUG!

«Riecht wie ein Spaziergang durch ein einen alten Kieferwald mit Scarlett Johansson» – jap, das jemand wirklich so gesagt. Er lässt sich sogar zitieren.

Der Schlüssel zur Männlichkeit!

Willst du nicht auch wie ein RICHTIG KRASSES SIXPACK duften?

BREAKING NEWS: Per sofort dürfen Männer auch Pflanzen besitzen, ohne dass ihre Potenz Schaden nimmt!

«Mami, weshalb ist Papa ein Held?»

«Wegen Zitrone und Teebaum-Öl, hauptsächlich.»

Gartenhandschuhe: Mädchen vs Männer

Okay das ist nur noch verwirrend.

Wuff!