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Im Lotto gewonnen? Dann haben wir hier die perfekte Villa für dich

Immo Bizarre

Im Lotto gewonnen? Dann haben wir HIER das perfekte Haus für dich! Mit Spa. Und Kartbahn

So eine hübsche Villa wäre doch was, oder? Eine mit Pool. Und Basketball-Platz. Und Schiessanlage. Und Tanz-Studio! Und Spa!!! UND GOKART-BAHN!!!
23.02.2024, 18:3511.08.2026, 13:30
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Du knackst den Jackpot im Lotto. Glückwunsch! Nun, zuerst müssten die Steuern bezahlt werden. Und dann noch etwas auf die Seite für die Rente und so. Aber danach bleibt noch locker genug übrig für ein schönes Anwesen, oder?

Ein Anwesen mit etwas Umschwung, wenn's geht. Vielleicht ein Pool ... Weisch, ein wenig Platz und so.

Hmm ... für 20 Millionen Dollar – rund 18 Millionen Franken – hätten wir in Gilbert, im Grossraum von Phoenix Arizona, das hier im Angebot:

Crazy Villa in Gilbert Arizonafür 20 millionen dollar https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
Bild: zillow

Hereinspaziert!

Crazy Villa in Gilbert Arizonafür 20 millionen dollar https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
Bild: zillow
Crazy villa mit gokart bahn in gilbert arizona https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
Bild: zillow

Wir zitieren die Immo-Annonce: «Wenn Sie durch das Eingangsfoyer eintreten, werden Sie von hohen Decken, exquisiten Naturholzböden und einer Fülle von natürlichem Licht begrüsst, das jeden Winkel des weitläufigen Innenraums erhellt und Eleganz und Funktionalität nahtlos miteinander verbindet.»

Crazy villa mit gokart bahn in gilbert arizona https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
Bild: zillow

Fünf Schlafzimmer und sechs Badezimmer verteilen sich auf einer Gesamtwohnfläche von insgesamt satten 866 m2.

So ein Schlafzimmer ist natürlich grosszügig dimensioniert.

Crazy villa mit gokart bahn in gilbert arizona https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
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Ordentlich imposant. Aber das gibt's auch woanders. Was es wahrlich nicht überall gibt, ist das hier:

Crazy villa mit gokart bahn in gilbert arizona https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
Bild: zillow

Wir zitieren nochmals aus der Immo-Anzeige:

«Geniessen Sie den höchsten Grad der Raffinesse mit diesem aussergewöhnlichen zweistöckigen Ankleidezimmer, in dem Opulenz und Funktionalität miteinander harmonieren, um eine Oase für die modebewusste Elite zu schaffen. Dieser sorgfältig gestaltete Raum erstreckt sich über zwei Stockwerke und bietet den ultimativen Rückzugsort, um Ihre Garderobe in unvergleichlichem Stil zu organisieren und zu präsentieren.»

Crazy villa mit gokart bahn in gilbert arizona https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
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Und, ja, der Hausherr bekommt ebenfalls eine eigene Ankleide. Nicht zweistöckig, dafür aber mit TV.

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So sieht die Küche aus:

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Und, ach ja, Dachterrassen und so hat es einige.

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Machen wir einen Schritt nach draussen, wo alles hübsch und passend zur örtlichen Wüstenvegetation gestaltet ist.

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1,7 Hektaren umfasst das gesamte Grundstück. Zirka drei Fussballfelder sind das. Da findet man Teiche und Palmen und Gärten, die im Verkaufsbeschreib als «üppige Landschaftsgestaltung und Panoramablick auf das akribisch gepflegte Gelände» bezeichnet werden. Mmh, nice.

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Und ein fetter Swimmingpool mit Springbrunnen ist selbstverständlich auch dabei.

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Ein Pool, in dem man gleich an die Bar schwimmen kann, notabene.

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Und ein Hot Tub mit eigenem Firepit!

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Und für die warmen Sommernächte (in Phoenix kann man im Sommer tagsüber ohnehin nicht nach draussen) eine nette Party-Cabana. Mit Outdoor-Küche, Feuerstelle, Wasserbrunnen und und und.

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Ha – und daneben gleich vier Horseshoe-Stangen! Logisch spielt man Hufeisen-Boccia – schliesslich gehört Phoenix geografisch (und kulturell) zum Wilden Westen.

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Aber einen Basketball-Platz gibt's auch. Gedeckt. Und mit riesigen Deckenventilatoren, Tribüne, digitaler Anzeigetafel und allem Schnickschnack.

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Und dann wäre noch dieses ominöse Gebäude:

crazy villa mit gokartbahn in gilbert arizona für 20 millionen https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
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Okay, schnall dich an: «Betreten Sie THE MAN CAVE und lassen Sie sich von einem grosszügigen Raum beglücken, in dem sich Raffinesse und Funktionalität nahtlos verbinden.»

crazy villa mit gokartbahn in gilbert arizona für 20 millionen https://www.zillow.com/homedetails/21423-S-147th-St-Gilbert-AZ-85298/59261224_zpid/
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«Das Herzstück dieses Vergnügungsparadieses ist die top moderne Profiküche, die mit erstklassigen Gerätschaften, massgefertigten Schränken und einer Kochinsel ausgestattet ist und somit den perfekten Rahmen für kulinarische Enthusiasten bietet, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren, während sie Gäste unterhalten.»

Das würde so aussehen:

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Einen Golfsimulator hat es auch.

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Hier kannst du gamen.

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Hier kannst du fitten.

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Hier Filme gucken ...

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... und hier deine Ballettprobe abhalten.

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Oh ja: «Für passionierte Tänzer gibt es ein voll ausgestattetes Tanzstudio mit verspiegelten Wänden, Ballettstangen und professionellem Bodenbelag, wo Sie Ihre Bewegungen und Choreografien stilvoll üben können.»

Und dann wäre noch das hier:

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Einen Schiessstand – schliesslich ist man hier in 'MURICA LAND OF THE FREE. Und deshalb hat es zu der Schiessanlage auch einen grosszügig dimensionierten Tresorraum, ...

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... wo es Platz für ein wahres Arsenal an Schiessgerätschaften gibt.

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So viel zur Männerhöhle. Für die Dame des Hauses (oooh ja, hier werden Geschlechterklischees grossgeschrieben) hätten wir derweil noch diese Kleinigkeit:

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Das sind die hübsch ausgestatteten Empfangs- und Aufenthalträume des ...

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... Day Spa!

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Hier gibt's einen Massageraum, ...

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... einen Yogaraum, ...

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... ein Kaltwasser-Becken ...

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... und einen Indoor-Hot-Tub. Und hinten eine Dusche. Ja, das ist eine Dusche – schau mal, wie riesig die ist! Mit Aquarium!

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Hier kannst du kneippen.

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Hier ... keine Ahnung. Irgendwas Wellness- oder Beauty-mässiges, halt.

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Hier ist die Sauna ...

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... und hier wohl den Chillout-Raum, um sich auszuruhen nach einem anstrengenden Tag Wellnessen.

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Aber, hey, hier kommt das Kaufargument Nummer Eins:

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Eine Elektro-Kartbahn!

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Sechs Gokarts inklusive.

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Und, ja, in der Nacht ist die Bahn beleuchtet.

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Tja, lieber Lottogewinner, liebe Lottogewinnerin, da bekommt man noch was fürs Geld! Und etliches haben wir gar nicht richtig erwähnt: Da wäre noch ein Gemüsegarten mit Gewächshaus, Garagen, ein «batting cage», um deine Baseball-Schläge zu üben und noch vieles mehr.

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Ach ja: Gilbert – das ist südwestlich vom Zentrum von Phoenix gelegen. Ich habe nachgeschaut: Ziemlich alles ist eine halbe Stunde entfernt. Nach Downtown Phoenix ist's ’ne halbe Stunde, zum Aussichtspunkt South Mountain ebenfalls, zum schicken Old Town Scottsdale auch. Tempe und Mesa, wo die Colleges und Unis sind, sind einiges näher. Und in der unmittelbaren Umgebung hat's mehrere nette Shopping- und Restaurant-Möglichkeiten (in Phoenix isst man ohnehin gut).

Viel Glück beim Lotto, also!
(Hier geht's schon mal zur Verkaufsanzeige.)

Und du lädst mich dann mal zu einer Runde Horseshoes ein, okay?

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28 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Sarkasmusdetektor
23.02.2024 21:01registriert September 2017
Der Lottogewinn dürfte bestenfalls für ein Jahr oder so reichen, wenn man Unterhalt, Personal und Partykosten zusammenrechnet. Ich wüsste eh nicht, was ich mit all dem Platz anfangen sollte.
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B. Scheuert
23.02.2024 19:52registriert Oktober 2017
Da haben sich Architekten und Innenarchitekten ja übelst ausgetobt!
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petitcycliste
23.02.2024 19:03registriert September 2023
Es wäre noch interessant zu erfahren, was so überdimensioniertes Anwesen an Unterhalt kostet. Ich gehe davon aus, eine Putzfrau allein reicht da nicht :)
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Eine Ode an unseren Schulthek – in 22 Bildern, die uns nostalgisch werden lassen
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