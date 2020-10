Spass

Leben

Heute ist Win-Day: 20 Win-Gifs, die dich sofort glücklich machen



20 Wins, um gut durch den kalten Montag zu kommen

Der Sommer ist vorbei, die kalte Jahreszeit zieht ein. Was vorher noch blau, grün und gelb war, wird nun grau.

Aber wer wären wir, wenn wir uns von so etwas runterziehen lassen würden? Und das an einem Montag? Schliesslich ist doch alles nur Kopfsache. Und darum gibt es heute einfach mal wieder einen Win-Day, um uns alle positiv zu stimmen. Erfreuen wir uns an dem Guten im Leben! 🤩

Keiner ist so überrascht wie er.

From Zero to Hero.

Seine Zeit ist noch nicht gekommen.

Auch du kannst gewinnen – du musst den Win nur genug wollen!

Wie gewinnst du am einfachsten einen MMA-Kampf, ohne Verletzungen zu erleiden?

Er ist: der Auserwählte.

Und was habt ihr in eurer Kindheit so gemacht?

Wie praktisch.

Fail oder Win? 🤭

Das war natürlich alles Absicht.

Du kannst jeden Kampf gewinnen, wenn du der grössere Psycho bist.

Hier leider nur die Reaktion auf einen Win. Aber diese ist so euphorisch, dass auch sie zu einem Win wird.

Du stehst doch mehr auf Fails? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Marketing-Win!

Mit viel Training ist alles möglich.

Sie gibt Räubern keine Chance.

Des einen Fail, ist des anderen Win.

Knapper hätte das Motorrad ihn nicht verfehlen können.

Apropos «Motorrad» und «knapp».

2 für 1.

Liebe deinen Nächsten!

Wie kann ein Mensch so viel Glück haben?!

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

20 Lehrer, die cooler sind als du Absurde Visual Effects – Wenn die Velos einfach verschwinden würden Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter