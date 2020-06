Spass

Leben

Wenn wir beim ersten Date ehrlich wären ...



Wenn wir beim ersten Date ehrlich wären ...

Jeder von uns war schon mal auf einem ersten Date. Somit kennen vermutlich auch alle das Gefühl, das man dann hat: Man ist nervös und muss versuchen, sich von seiner besten Seite zu zeigen.

Natürlich ist man sehr darauf bedacht, das zu sagen, was das Gegenüber hören will ... auch wenn das nicht immer hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Aber wie wäre es, wenn wir uns nicht wie in einem Bewerbungsgespräch verhielten, sondern ganz ehrlich? Hier ein paar mögliche Szenarien:

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist:

Und wenn wir ehrlich wären: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

bild: shutterstock

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist (natürlich nicht direkt beim ersten Date): bild: watson/shutterstock

Die Eltern: bild: shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

BILD: SHUTTERSTOCK

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

Wie es normalerweise ist: bild: watson/shutterstock

Und wenn wir ehrlich wären: bild: watson/shutterstock

bild: watson/shutterstock

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Etwas ganz anderes: Partybilder – früher vs. heute world of watson_partytypen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter